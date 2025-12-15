Obserwuj nas
Roomba w tarapatach! iRobot bankrutuje i przechodzi pod chińskie skrzydła

To koniec iRobot? Co dalej z robotami tej firmy? Przestaną działać?
Autor:Natalia Bajek
15/12/2025
iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash
iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash
Spis treści ukryj
1. Od symbolu innowacji do walki o przetrwanie
2. Amazon miał być dla iRobot wybawieniem. Stało się inaczej
3. Dług, cła i brak gotówki
4. Co to oznacza dla użytkowników robota Roomba?

To koniec pewnej epoki na rynku robotów sprzątających. iRobot, firma stojąca za kultową Roombą, oficjalnie złożyła wniosek o ochronę przed bankructwem i wkrótce trafi pod kontrolę chińskiego partnera. Po latach finansowych problemów, nieudanej transakcji z Amazonem i rosnącej presji ze strony tańszej konkurencji z Chin, amerykański pionier domowej automatyzacji musi oddać stery.

iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash
iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash

W niedzielę 14 grudnia iRobot poinformował, że do sądu upadłościowego w Delaware trafił wniosek o restrukturyzację. Scenariusz jest już praktycznie przesądzony: firmę przejmie Picea Robotics – dotychczasowy podwykonawca, producent i jednocześnie główny pożyczkodawca iRobota. Po sfinalizowaniu transakcji spółka zniknie z giełdy i stanie się prywatną firmą zależną od kapitału z Chin (i częściowo Wietnamu).

Od symbolu innowacji do walki o przetrwanie

iRobot został założony w 1990 roku, a świat oszalał na jego punkcie w 2002 roku, gdy na rynek trafiła pierwsza Roomba. Dyskowy robot odkurzający stał się ikoną nowoczesnego domu i przez lata właściwie nie miał konkurencji. Problem w tym, że ten komfortowy dystans z czasem zniknął.

Rynek zalały tańsze, coraz bardziej zaawansowane roboty z Chin. Nawet próby technologicznego dogonienia rywali – m.in. dzięki nawigacji LiDAR w nowszych modelach, takich jak Roomba Plus 505 Combo – nie wystarczyły. Sprzedaż zaczęła spadać, a sytuacja finansowa pogarszała się z kwartału na kwartał. W samych Stanach Zjednoczonych sprzedaż rok do roku spadła o jedną trzecią.

iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash
iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash

Amazon miał być dla iRobot wybawieniem. Stało się inaczej

Największą nadzieją na ratunek było przejęcie przez Amazon. W 2022 roku ogłoszono transakcję wartą około 1,7 mld dolarów, która miała dać iRobotowi drugie życie. Skończyło się jednak na zapowiedziach. W styczniu 2024 roku Amazon wycofał się z umowy, tłumacząc decyzję przeszkodami regulacyjnymi w USA i Europie.

Skutki były natychmiastowe: masowe zwolnienia (ponad 30 proc. załogi), odejście wieloletniego prezesa Colina Angle’a i gwałtowny spadek kursu akcji. W ciągu pięciu lat wartość firmy stopniała o ponad 90 proc., a długi – sięgające niemal 200 mln dolarów – zaczęły ciążyć coraz bardziej.

Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash
Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash

Dług, cła i brak gotówki

Do problemów doszły też czynniki polityczno-ekonomiczne. iRobot produkował swoje urządzenia m.in. w Wietnamie, a nowe amerykańskie cła znacząco podniosły koszty. Firma paliła gotówkę w szybkim tempie – w pewnym momencie na koncie zostało niespełna 25 mln dolarów, bez realnych perspektyw na pozyskanie nowego kapitału.

W efekcie bankructwo stało się najbardziej realistycznym scenariuszem. Picea Robotics zdecydowała się przejąć zobowiązania, spłacić część długów i przeprowadzić restrukturyzację. Według władz iRobota ma to zapewnić ciągłość działalności, wsparcie dla klientów i dalszy rozwój produktów.

Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash
Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash

Co to oznacza dla użytkowników robota Roomba?

Na razie firma uspokaja: roboty nie przestaną działać, aplikacje i wsparcie techniczne pozostaną dostępne, a bieżąca działalność nie zostanie przerwana. Dystrybutorzy – także w Polsce – podkreślają, że zmiany właścicielskie nie wpływają na obsługę klientów.

Trudno jednak nie zauważyć ironii losu. Marka, która przez lata była alternatywą dla taniej elektroniki z Państwa Środka, sama trafia pod chińskie skrzydła. Po ponad 20 latach od premiery pierwszej Roomby iRobot musi napisać swoją historię od nowa – już nie jako lider rynku, ale jako jedna z wielu marek w globalnym ekosystemie smart-home.

Czy to początek odbudowy, czy tylko miękkie lądowanie po długim upadku? Odpowiedź poznamy dopiero w kolejnych miesiącach. Jedno jest pewne: świat robotów sprzątających właśnie zamknął ważny rozdział.

Sprawdź jak wygląda i co oferuje iRobot Roomba Max 705 Combo.

