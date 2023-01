Wojna na Ukrainie trwa i jak narazie nie zapowiada się, aby miała się zakończyć. Wielu politologów analizuje sytuację za naszą wschodnią granicą. Profesor Alexander Motyl, amerykański politolog sugeruje, że Rosja będzie podzielona na małe kraje. W sumie, nie miałbym nic przeciwko.

Rosja będzie podzielona na małe kraje? Tak twierdzi Ameryka.

Podział Rosji jest nieunikniony?

Tak twierdzi Alexander Motyl, który wysnuł taką tezę w publikacji w magazynie Foreign Policy. Autor sugeruje, że trzeba przygotować się na rozpad Rosji, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo porażki Kremla. Motyl jest zaskoczony tym, że pomimo upływu prawie roku od wybuchu wojny na Ukrainie nikt nie dyskutuje na temat konsekwencji porażki agresora. Jeśli Rosjanie przegrają, od władzy odejdzie Władimir Putin. Efektem “ubocznym” będzie walka o władzę.

Co tu dużo pisać. Jest to całkiem prawdopodobny scenariusz. A może nawet powinien już teraz być rozpatrywany wśród mieszkańców tamtejszych terenów? Według analiz politologa, jeśli Rosja przegrałaby wojnę, wielu Rosjan mogłoby wyjść na ulicę. Powód? Niesprawna gospodarka – to przede wszystkim. Spory bunt mógłby doprowadzić do rozłamu. Chodzi przede wszystkim o takie kraje wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej jak Czeczenia, Jakucja, Tatarstan czy Dagestan.

Czy faktycznie Rosja będzie podzielona na małe kraje? Trudno powiedzieć. Pesymistyczny scenariusz zakłada wojnę domową. Może też być tak, że “zmęczone” wojną na Ukrainie rosyjskie wojsko nie będzie chciało sprzeciwiać się buntownikom. Jedno jest pewne – Zachód nie może stać z boku i patrzeć nie reagując na to, co dzieje się w Rosji. Najważniejszą rzeczą jest przede wszystkim unikanie błędów z przeszłości. Politologowi chodzi o pomoc w przetrwaniu “umierającemu” Związkowi Radzieckiemu.