Rosjanie wiedzą, kto zostanie trenerem reprezentacji Polski!

Według słów Cezarego Kuleszy, prezesa PZPN, nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski poznamy 19 stycznia. Do tego czasu możemy spekulować na temat kolejnych nazwisk, które poprowadzą Polaków w barażach do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Rosyjski portal MatchTV, powołując się na źródło bliskie Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej twierdz, że kolejnym trenerem kadry zostanie Czesław Michniewicz.

Czesław Michniewicz nowym trenerem reprezentacji?

Do barażowych spotkań, które zdecydują o tym, czy reprezentacja Polski zagra w finałach Mistrzostw Świata 2022 w Katarze, pozostało trzy miesiące. 24 marca Polacy zmierzą się z reprezentacją Rosji. I to właśnie rosyjskie media podają, że Czesław Michniewicz zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Będzie miał on za zadanie wprowadzić Polaków do finałów Mistrzostw Świata. Zadanie to oczywiście nie będzie łatwe, bo nawet jeśli uda się pokonać Rosjan, to Polacy będą musieli zagrać ze zwycięzca pary Czechy – Szwecja. To spotkanie odbędzie się jednak w naszym kraju.

Z racji tego, że to właśnie reprezentacja Rosji jest pierwszym przeciwnikiem Polaków na drodze do finałów Mistrzostw Świata, tamtejsze piłkarskie media mocno interesują się rozwojem sytuacji naszej reprezentacji. W polskich mediach podaje się, że głównym kandydatem do zastąpienia Paulo Sousy jest Adam Nawałka, który po trzyletniej przerwie powróciłby na to stanowisko. Rosyjskie media mówią jednak inaczej – kolejnym selekcjonerem reprezentacji Polski będzie Czesław Michniewicz.

Kto najlepszym wyborem?

Źródłem rosyjskiego portalu o tematyce sportowej jest rzekomo osoba, która jest bardzo blisko Polskiego Związku Piłki Nożnej. Oczywiście konkretnego nazwiska nie znamy. Wydaje się jednak, że wybór polskiego trenera będzie tym najbardziej prawdopodobnym. Czesław Michniewicz w ostatnim czasie został zwolniony z Legii Warszawa. Przed wielkim kryzysem klubu ze stolicy doprowadził ją do fazy grupowej Ligi Europy. W pewnym momencie Legioniści liderowali swojej grupie, jednak z czasem wszystko się posypało.

Czy Czesław Michniewicz to najlepszy kandydat do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski? O jego kandydaturze mówi się już od kilku lat i wielu wskazywało, że to właśnie on zostanie następcą Adama Nawałki. Zbigniew Boniek postawił jednak na Paulo Sousę, który jest już trenerem Flamengo. W ostatnim czasie pojawiło się także sporo zagranicznych i dużych nazwisk, które wyraziły zainteresowanie prowadzenia reprezentacji Polski. Wśród nich można przede wszystkim wyróżnić Fabio Cannavaro i Andrę Pirlo.

Przeczytaj także: Jeden z najlepszych pomocników w historii chce objąć kadrę!

O tym, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, dowiemy się 19 stycznia.

Źródło: MatchTV