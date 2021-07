Samsung Galaxy Z Fold 3 na renderach. Smartfon mocno zawiedzie?

Już wkrótce odbędzie się Samsung Unpacked 2021, na którym południowokoreański producent pokaże swoje nowe smartfony. Jednym z nich będzie składany Samsung Galaxy Z Fold 3, którego rendery pojawiły się w sieci. Niestety, najnowsze informacje na temat możliwości urządzenia nie są zbyt optymistyczne.

Samsung Galaxy Z Fold 3 to kolejna generacja składanego smartfona

Galaxy Z Fold 3 to zdecydowanie flagowy model składanego smartfona w ofercie producenta. To w nim mają znajdować się najnowsze technologie, z których dopiero później będą korzystać inne składane smartfony południowokoreańskiego producenta. Na nieszczęście Samsunga do sieci trafiły rendery nowego składanego smartfona, które potwierdzają, że ten zostanie wyposażony w przedni ekran ukryty pod wyświetlaczem.

Obiektyw aparatu przedniego ukryty pod wyświetlaczem jest bardzo nowoczesnym rozwiązaniem. Na jego zastosowanie zdecydowało się jak do tej pory mała grupa producentów smartfonów. Jak jednak przystało na urządzenie flagowe, Samsung Galaxy Z Fold 3 będzie wykorzystywał tę technologię. Tak można przynajmniej wywnioskować po renderach, które pojawiły się w sieci. O ile to posuniecie, może sprawić, że na Galaxy Z Fold skusi się większa liczba użytkowników, to jednak najnowsze plotki sugerują, że aparat nie będzie grzeszył rozdzielczością.

Producent strzelił sobie w kolano?

Według najnowszych przecieków Samsung Galaxy Z Fold 3 będzie posiadał obiektyw przedniego aparatu o rozdzielczości jedynie 4 Mpix. Trzeba przyznać, że jest to specyfikacja, która szokuje i to nie w tym pozytywnym odczuciu. Oczywiście ta rozdzielczość nie musi oznaczać, że jakość zdjęć będzie niska. Jak można się domyśleć, różnica między poprzednią generacją a nową odsłoną będzie widoczna gołym okiem.

Jeśli plotki te okażą się prawdziwe i rzeczywiście w modelu Z Fold 3 znajdzie się taki aparat, to można powiedzieć, że Samsung strzelił sobie w kolano. Przecież jeszcze nie tak dawno południowokoreański producent opowiadał o swoich ambitnych planach dotyczących składanych smartfonów. O tym, czy wszystkie te informacje będą prawdziwe, przekonamy się 11 sierpnia. Właśnie wtedy odbędzie się wydarzenie Samsung Unpacked 2021.

Źródło: WinFuture