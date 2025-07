Razer BlackShark V3 Pro: nowe słuchawki esportowe. Zobacz!

Kiedy Razer coś wypuszcza, gracze z całego świata wstrzymują oddech. A tym razem jest czym się ekscytować. Nowa seria BlackShark V3 Pro właśnie zadebiutowała – i wygląda na to, że mamy do czynienia z jednym z najmocniejszych zawodników na rynku słuchawek esportowych. Bez przesadnej reklamy, ale… ten sprzęt ma naprawdę sporo do powiedzenia.

Razer BlackShark V3 Pro

Czysty dźwięk i brak opóźnień? To nie mit

BlackShark V3 Pro to słuchawki bezprzewodowe, które mają jedno podstawowe zadanie: zapewnić ci przewagę w grze. Dzięki nowej wersji Razer HyperSpeed Wireless (Gen-2) opóźnienie dźwięku to zaledwie 10 ms. To około o 33% szybciej niż konkurencja, co w strzelankach może oznaczać różnicę między headshotem a ekranem z napisem „spectator”.

W dodatku nie trzeba się martwić o przypadkowe zakłócenia – połączenie jest stabilne i błyskawiczne. I to niezależnie od tego, czy grasz na PC, PlayStation® czy Xboxie – Razer zadbał o oddzielne modele zoptymalizowane pod każdą z tych platform.

Mikrofon, który usłyszy cię nawet przez wybuch granatu

Komunikacja w grach drużynowych to temat-rzeka. Dlatego Razer postawił na nowy HyperClear Full Band Mic – 12-milimetrowy mikrofon, który nie tylko wygląda poważnie, ale też tak brzmi. Przekazuje głos w jakości studyjnej (48 kHz), zbiera go tylko z jednego kierunku i jest odczepiany, więc możesz go używać wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebny. Niezła opcja, jeśli zdarza ci się przeklinać na solo queue…

Razer BlackShark V3 Pro

Hałas z zewnątrz? A co to takiego?

Nowością w serii BlackShark jest hybrydowa aktywna redukcja szumów (ANC). Działa na bazie czterech mikrofonów i filtruje dźwięki z otoczenia. To nie tylko marketing – w praktyce oznacza, że nie przeszkodzi ci ani kosiarka za oknem, ani brat, który akurat odpala blender.

Nowe przetworniki i kierunkowy dźwięk 7.1.4

W środku BlackShark V3 Pro siedzą przetworniki Razer TriForce Bio-Cellulose Drivers Gen-2 o średnicy 50 mm. Brzmi poważnie i faktycznie jest nieźle – membrana z bio-cellulose daje czystszy dźwięk, lepszą separację tonów i mniej zniekształceń. Do tego THX Spatial Audio w wersji 7.1.4 (dla PC) dorzuca cztery dodatkowe „wirtualne głośniki” nad głową. Efekt? Można wyłapać dokładnie, skąd nadchodzi przeciwnik – nawet jeśli czai się dwa piętra wyżej.

Na PlayStation® słuchawki obsługują Tempest 3D Audio, a na Xboxie – Windows Sonic. Każda platforma dostała swoje brzmieniowe smaczki.

Razer BlackShark V3 Pro

NiKo i Shotzzy maczali w tym palce

Razer lubi się pochwalić współpracą z profesjonalistami – i tym razem nie jest inaczej. Nad dostrojeniem BlackShark V3 Pro pracował m.in. Nikola „NiKo” Kovač – ikona Counter-Strike’a. W jego słowach: „To zdecydowany krok naprzód. Testowałem prototypy, dostrajałem brzmienie, teraz słyszę każdy krok i przeładowanie.” A skoro ktoś, kto żyje z wygrywania turniejów, mówi takie rzeczy, to raczej nie jest to czcze gadanie.

Elastyczne łączenie i gotowe profile

BlackShark V3 Pro pozwala na podłączenie przez 2.4 GHz, Bluetooth, USB-A i jack 3.5 mm. Można też połączyć się jednocześnie przez HyperSpeed Wireless i Bluetooth – na przykład do Discorda na telefonie i gry na PC w tym samym czasie. Praktyczne? Bardzo.

Na pokładzie znajdziesz też 12 gotowych profili audio dla popularnych gier FPS (takich jak Valorant czy Apex), a do tego możliwość zapisania 9 własnych ustawień EQ bezpośrednio w pamięci słuchawek. Co ważne – nie trzeba instalować żadnego oprogramowania, wszystko działa od ręki.

Dwa tańsze modele – dla tych, co nie potrzebują wszystkiego

Wraz z premierą modelu Pro, Razer wprowadził także dwa prostsze modele:

BlackShark V3 – również z przetwornikami TriForce Gen-2 (Titanium), THX Spatial Audio, mikrofonem Superwide Band i wsparciem dla Bluetooth, HyperSpeed Wireless oraz USB. Dostępny na wszystkie platformy.

– również z przetwornikami TriForce Gen-2 (Titanium), THX Spatial Audio, mikrofonem Superwide Band i wsparciem dla Bluetooth, HyperSpeed Wireless oraz USB. Dostępny na wszystkie platformy. BlackShark V3 X HyperSpeed – najtańszy wariant, ale wciąż bezprzewodowy. Ma przetworniki TriForce Gen-2, mikrofon cardioidalny i dźwięk przestrzenny 7.1. Dobry wybór, jeśli szukasz czegoś prostszego, ale nadal solidnego.

Ceny i dostępność Razer BlackShark V3 Pro

Okej, przejdźmy do konkretów. Oto ceny w USD i EUR (dostępność: Razer.com, RazerStore, wybrani partnerzy):

BlackShark V3 Pro – 249,99 USD / 269,99 EUR

– 249,99 USD / 269,99 EUR BlackShark V3 – 149,99 USD / 169,99 EUR

– 149,99 USD / 169,99 EUR BlackShark V3 X HyperSpeed – 99,99 USD / 119,99 EUR

Dla Xboxa i PlayStation® obowiązują te same ceny. Modele PC i Xbox są już dostępne, warianty dla PlayStation® pojawią się „wkrótce”.

Nowa seria BlackShark to nie tylko odświeżony design i lepsze logo. To mocno dopracowane słuchawki, które – choć stworzone z myślą o esporcie – z powodzeniem odnajdą się również w rękach (czy raczej na uszach) zwykłych graczy. Jeśli szukasz czegoś bez kompromisów, BlackShark V3 Pro może być strzałem w dziesiątkę. Ale jeśli nie potrzebujesz aż tylu bajerów, wersje V3 i V3 X też wyglądają całkiem kusząco. Po szczegóły na temat tych modeli odsyłamy na stronę producenta: https://www.razer.com/.

