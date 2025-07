Razer Cobra HyperSpeed – lekka, szybka i bez kabli. Zobacz!

Jeśli lubisz grać i szukasz myszki, która nie tylko dotrzyma Ci kroku, ale wręcz da przewagę – Razer właśnie wypuścił coś, co może Cię zainteresować. Razer Cobra HyperSpeed to najnowszy gadżet w gamingowej stajni Razera, a my już wiemy jedno: ta myszka będzie mieć wielu fanów.

Razer Cobra HyperSpeed.

Mniej znaczy… lepiej?

Nowa Cobra to przede wszystkim waga piórkowa – 62 gramy, które sprawiają, że możesz nią machać bez wysiłku przez długie godziny. Niezależnie od tego, czy wolisz palm grip, claw czy fingertip – myszka jest wygodna i daje świetne wyczucie. Do tego 9 programowalnych przycisków, które przypiszesz sobie pod konkretne akcje w grach. Wystarczy klik – i skill gotowy do użycia.

Masz kilka gier, w które grasz na zmianę? Spoko – Cobra HyperSpeed pozwala zapisać aż 5 różnych profili w pamięci wewnętrznej, więc możesz przełączać się między nimi bez bawienia się w ustawienia za każdym razem.

Razer Cobra HyperSpeed.

Laserowa precyzja i kolory, które robią robotę

Cobra HyperSpeed została wyposażona w sensor Razer Focus X 26K, który oferuje aż 26 000 DPI i precyzję śledzenia na poziomie 99,6%. Czyli – tłumacząc na nasze – trafiasz tam, gdzie chcesz, nawet kiedy wszystko dzieje się w ułamku sekundy.

Jest też coś dla fanów świecidełek. Myszka ma czterostrefowe podświetlenie Chroma RGB – do wyboru 16,8 miliona kolorów, które możesz zsynchronizować z ponad 300 grami. To nie tylko wygląda efektownie, ale też potrafi dać fajne sygnały wizualne w czasie rozgrywki.

Nowe przełączniki optyczne Gen-4 mają jeszcze szybszy czas reakcji i wytrzymują do 100 milionów kliknięć. Kółko przewijania też dostało upgrade – Razer Optical Scroll Wheel zapewnia lepszy „feeling” i trwałość trzykrotnie większą niż klasyczne rozwiązania.

Razer Cobra HyperSpeed.

Trzy tryby, jedna myszka

Cobra HyperSpeed działa w trybie bezprzewodowym przez Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz), Bluetooth, a jak trzeba – to i przewodowo przez USB-C. Jeśli grasz intensywnie, ucieszy Cię fakt, że bateria wytrzymuje do 110 godzin w trybie HyperSpeed i nawet 170 godzin na Bluetoothie.

A jeśli jesteś fanem ładowania bez kabli, to dobra wiadomość – Cobra HyperSpeed współpracuje z systemem Razer HyperFlux V2, stacją Mouse Dock Pro, a nawet z bezprzewodowymi ładowarkami przy pomocy adaptera Wireless Charging Puck.

Razer Cobra HyperSpeed.

Dla każdego coś dobrego

Nowa Cobra to idealny wybór dla tych, którzy chcą lekkości, precyzji i stylu w jednym. Ale jeśli szukasz jeszcze więcej opcji personalizacji, zerknij na Cobra Pro – z jeszcze bardziej rozbudowanymi ustawieniami i podświetleniem. A dla fanów klasyki zawsze jest Cobra przewodowa – prosta, niezawodna i bez kombinacji.

Ile kosztuje i gdzie kupić Razer Cobra HyperSpeed?

Razer Cobra HyperSpeed kosztuje 99,99 USD / 119,99 EUR i jest już dostępna na stronie Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców. Masz już swoją ulubioną myszkę? Po testach Cobry możesz mieć nową. Przy okazji sprawdź inne nowości tej marki. Mowa o Razer DeathAdder V4 Pro.