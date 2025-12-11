Sony właśnie pokazało nowego gracza w świecie aparatów pełnoklatkowych – α7 V. To już piąta generacja popularnej serii α7 i według producenta wprowadza sporo nowości dla fotografów i twórców wideo. Najważniejsze hasła? Sztuczna inteligencja, szybkie działanie i możliwość uchwycenia niemal każdej sceny, nawet tej, która dzieje się w ułamku sekundy.

Sony α7 V.

Do zestawu Sony dorzuca też kompaktowy, lekki obiektyw FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS II, który ma działać w pełni synchronicznie z nowym korpusem. Brzmi jak klasyczne „zestaw dla wszystkich sytuacji”, ale szczegóły są ciekawsze, niż się wydaje.

AI w aparacie – śledzenie obiektów w tempie ekspresowym

Sercem α7 V jest nowy przetwornik CMOS Exmor RS o rozdzielczości 33 MP oraz procesor obrazu BIONZ XR2 z funkcjami AI. Dzięki temu aparat może szybciej i dokładniej wykrywać obiekty, nawet gdy poruszają się w kadrze jak szalone. Producent podaje, że system autofokusa działa o 30% lepiej niż w poprzednich modelach.

Czyli w praktyce: biegnący pies, latający kot, dziecko rzucające prezent pod choinkę – α7 V ma duże szanse, żeby uchwycić moment idealnie. Nawet w słabym świetle aparat radzi sobie całkiem nieźle.

Sony α7 V.

Zdjęcia seryjne bez zacinania

α7 V potrafi robić zdjęcia seryjne z prędkością do 30 kl./s, przy zachowaniu śledzenia ostrości i ekspozycji. Procesor + przetwornik pozwalają też na wstępne przechwytywanie obrazu – czyli aparat „pamięta” moment tuż przed naciśnięciem migawki. Przydatne przy sportach, zwierzakach czy innych dynamicznych sytuacjach, gdzie liczy się ułamek sekundy.

Do tego dochodzi wysoki zakres dynamiczny (16 stopni), czyli szczegóły w cieniach i światłach powinny wyglądać naturalnie, nawet przy kontrastowych scenach.

Inteligentny balans bieli i łatwiejsza postprodukcja

Nowością w α7 V jest automatyczny balans bieli oparty na AI. Aparat analizuje scenę i źródła światła, by kolory wychodziły spójnie i naturalnie. Dla tych, którzy lubią później poprawiać zdjęcia w komputerze, program Imaging Edge Desktop pozwala teraz przetwarzać RAW-y w wysokiej rozdzielczości bez większych problemów.

Czyli mniej czasu spędzonego nad korektą kolorów, a więcej na robieniu kolejnych ujęć.

Filmowanie na wysokim poziomie

Dla fanów wideo α7 V oferuje m.in. 4K 60p w pełnej klatce i 4K 120p w APS-C. Wszystko bez łączenia pikseli, więc obraz jest szczegółowy i nadaje się do edycji. Stabilizator w trybie „Aktywny dynamiczny” pomaga w nagrywaniu z ręki, a funkcja automatycznego kadrowania korzysta z AI, by wyłapać najlepsze ujęcia w kadrze.

Dodatkowo aparat ma lepszy mikrofon i redukcję zakłóceń, więc dźwięk też jest przyjemniejszy, co przy vlogach czy filmach rodzinnych może się przydać.

Komfort i funkcjonalność

α7 V to aparat zaprojektowany z myślą o wygodzie. Ma dwa porty USB-C, Wi-Fi 6 GHz, monitor z 4-osiową regulacją i lepszy uchwyt, który ułatwia długie sesje fotograficzne. Dodatkowo aparat lepiej zarządza zasilaniem i ciepłem, więc jedno ładowanie baterii pozwala wykonać do 630 zdjęć. FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS II jest kompaktowy, szybki i ma stabilizację obrazu, więc zdjęcia seryjne i nagrania w ruchu powinny wyjść sprawnie. To taki uniwersalny „towarzysz”, który nie przeszkadza, gdy trzeba działać szybko

Sony α7 V.

Ekologia w tle

Sony zaznacza, że nowe produkty powstają w zakładach w 100% zasilanych energią odnawialną, a opakowania wykorzystują przyjazne dla środowiska materiały zamiast plastiku. Także jeśli komuś zależy na planecie, znajdzie odrobine satysfakcji jest w zestawie.

Dostępność Sony α7 V

α7 V jest w sprzedaży od 2 grudnia 2025 r., zestaw α7 V M od lutego 2026 r., a obiektyw FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS II również trafi do sklepów w lutym.

Podsumowanie

Sony α7 V to aparat pełen nowoczesnych funkcji, które mają pomóc w uchwyceniu nawet najbardziej nieprzewidywalnych scen. AI w autofokusie, szybkie zdjęcia seryjne i solidny obiektyw FE 28–70 mm sprawiają, że sprzęt może sprawdzić się zarówno przy fotografii dynamicznej, jak i przy filmowaniu.

Dla twórców szukających wszechstronnego aparatu pełnoklatkowego α7 V wygląda jak ciekawa opcja – sporo nowinek technologicznych w kompaktowym i przemyślanym korpusie.Więc może warto się zastanowić szczególnie przed Świętami ?

