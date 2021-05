Sony prezentuje… buty do koszykówki PlayStation

PlayStation to oczywiście konsole do gier produkowane przez Sony. Do swoich urządzeń, japoński producent oferuje wiele akcesoriów takich jak kontrolery, mikrofony, kamery czy słuchawki. Tym razem przy współpracy z Nike i koszykarzem NBA, Sony przedstawiło buty do koszykówki PlayStation – Nike PG5.

Nike PG5 to buty do koszykówki PlayStation

Nike, PlayStation i koszykarz Paul George nie pierwszy raz łączą swoje siły. Już dwa lata temu koszykarz grający obecnie w Los Angeles Clippers wypuścił na rynek buty sygnowane jego imieniem, które powstały przy współpracy z Sony. Nawiązywały one do pierwszej generacji konsoli PlayStation. Później powstały buty do koszykówki PlayStation, które inspirowane były PS4. Dziś Sony, na oficjalnym kanale PlayStation na YouTube przedstawiło zwiastun nowego modelu wzorowanego na PS5 – Nike PG5.

Inspirowane najnowszą konsolą obuwie dla koszykarzy

Nowe buty do koszykówki PlayStation, które powstały przy współpracy Sony, Nike i Paula Geogre’a. Zaprojektował je Yujin Morasawa, osoba odpowiedzialna za design konsoli PlayStation 5. Japoński producent podkreśla, że styl obuwia nawiązuje do industrialnego stylu PS5. Na obuwiu znajdziemy również charakterystyczne znaki, które kojarzą się z konsolą Sony i jej kontrolerami- krzyżyk, kółko, trójką i kwadrat.

Oczywiście na butach znajdziemy zarówno logo PS, umieszczone na prawym bucie oraz logo koszykarza na lewym. Buty dostępne będą 14 maja, w wybranych rejonach. Jak podaje oficjalna strona Nike, buty będą dostępne 27 na terenie Ameryki Północnej. Niestety, informacje na temat dostępności Nike PG5 x PlayStation w Polsce nie zostały podane. Model został wyceniony na 120 USD.