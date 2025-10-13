Niektóre rzeczy w lotnictwie są tak pewne, jak opóźnienia w sezonie zimowym. Jedną z nich jest to, że Star Alliance Lounge w Los Angeles (LAX) znów zgarnie tytuł najlepszego w Ameryce Północnej. I nie, to nie deja vu – to już szósta nagroda z rzędu w prestiżowym plebiscycie World Travel Awards 2025.

Star Alliance Lounge w Los Angeles z nagrodą w plebiscycie World Travel Awards 2025.

Ceremonia wręczenia statuetek odbyła się 4 października na bajecznej wyspie Saint Lucia – tam, gdzie palmy rosną szybciej niż opóźnienia na LAX. Wśród laureatów znalazł się ponownie właśnie on: przestronny, luksusowy i zawsze pełen zapachu świeżej kawy salonik Star Alliance.

Star Alliance Lounge w Los Angeles z widokiem na Hollywood Hills

Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji tam zajrzeć, warto wiedzieć, że to nie jest zwykła poczekalnia z trzema kanapami i automatem do kawy. Salonik Star Alliance w LAX to 1672 metry kwadratowe czystej przyjemności – zewnętrzny taras z paleniskami, relaksująca ściana wodna i widok na Hollywood Hills, który przypomina, że nawet przed długim lotem można poczuć się jak w filmie.

Podróżni mogą tu coś zjeść, popracować w ciszy albo po prostu odpocząć przed startem. W dzień to spokojna oaza z klimatem zen, a wieczorem miejsce nabiera życia – niemal jak rooftop bar z luksusowego hotelu.

Star Alliance Lounge w Los Angeles z nagrodą w plebiscycie World Travel Awards 2025.

Sukces, który nie dzieje się przypadkiem

Za tym wszystkim stoi ogromne zaangażowanie ludzi. Theo Panagiotoulias, prezes Star Alliance, podkreśla, że nagroda to nie tylko efekt designu i lokalizacji, ale też pracy całego zespołu:

„Naszym celem jest zapewnianie podróżnym komfortowych i płynnych doświadczeń. To wyróżnienie pokazuje, że pasażerowie i eksperci branżowi naprawdę to doceniają. Jesteśmy dumni, że salonik w Los Angeles od lat utrzymuje pozycję lidera”.

Trzeba przyznać – trudno się nie zgodzić. W końcu w świecie, gdzie wszystko się zmienia z sezonu na sezon, utrzymanie tytułu najlepszego przez sześć lat to nie lada wyczyn.

Star Alliance Lounge w Los Angeles z nagrodą w plebiscycie World Travel Awards 2025.

Nagroda z tradycją i prestiżem

World Travel Awards, które przyznały to wyróżnienie, to coś w rodzaju Oscarów turystyki. Plebiscyt działa od 1993 roku i honoruje najlepsze hotele, linie lotnicze, kierunki podróży i – oczywiście – saloniki lotniskowe.

Wygrana w tej kategorii to więc nie tylko ładny dyplom do powieszenia w recepcji, ale też uznanie całej branży.

Polski akcent w sojuszu

Nie można zapominać, że w skład Star Alliance wchodzi także nasz narodowy przewoźnik – PLL LOT. To właśnie dzięki takim partnerstwom pasażerowie mogą korzystać z saloników sojuszu na całym świecie, niezależnie od tego, czy lecą z Warszawy, Tokio czy Los Angeles.

LOT, przypomnijmy, obsługuje swoje dalekodystansowe trasy Dreamlinerami, łącząc Europę Środkowo-Wschodnią z Ameryką Północną, Azją i dalszymi zakątkami globu. A że linia ma już ponad 90 lat tradycji, można śmiało powiedzieć, że doświadczenie ma we krwi.

Star Alliance – globalna rodzina lotnicza

Sam sojusz Star Alliance istnieje od 1997 roku i dziś skupia ponad 25 linii lotniczych, w tym takie marki jak Lufthansa, Singapore Airlines, United czy Turkish Airlines. Codziennie oferują razem ponad 18 tysięcy lotów do ponad 1 150 miejsc w 190 krajach – czyli w skrócie: gdziekolwiek chcesz lecieć, pewnie da się to zrobić z pomocą jednej z tych linii.

To właśnie współpraca w ramach sojuszu sprawia, że podróżowanie po świecie jest płynne – z jednym biletem, wspólnym systemem check-in i dostępem do takich perełek jak wspomniany LAX Lounge.

Luksus, który stał się standardem

Co sprawia, że ten salonik wygrywa rok w rok? Nie chodzi tylko o eleganckie wnętrza czy widoki. To miejsce, w którym naprawdę czuć filozofię Star Alliance – „The Way the Earth Connects”. Komfort, spokój i przyjazna atmosfera tworzą tu idealne tło do odpoczynku po długiej podróży lub przed kolejnym lotem.

W świecie, gdzie latanie potrafi być stresujące, takie przestrzenie przypominają, że podróż może być przyjemnością. A jeśli kiedyś traficie na lotnisko w Los Angeles – zajrzyjcie tam koniecznie. Może nie od razu dostaniecie nagrodę, ale gwarantowane jest jedno: chwila luksusu, jakiej nie znajdziecie nigdzie indziej.

Źródło: https://www.staralliance.com/en/news-article?newsArticleId=WTA-LAX-2025-PRESS-RELEASE. Przy okazji sprawdź loty z Warszawy do Oradea w Rumunii.