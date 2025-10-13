Niektóre rzeczy w lotnictwie są tak pewne, jak opóźnienia w sezonie zimowym. Jedną z nich jest to, że Star Alliance Lounge w Los Angeles (LAX) znów zgarnie tytuł najlepszego w Ameryce Północnej. I nie, to nie deja vu – to już szósta nagroda z rzędu w prestiżowym plebiscycie World Travel Awards 2025.
Ceremonia wręczenia statuetek odbyła się 4 października na bajecznej wyspie Saint Lucia – tam, gdzie palmy rosną szybciej niż opóźnienia na LAX. Wśród laureatów znalazł się ponownie właśnie on: przestronny, luksusowy i zawsze pełen zapachu świeżej kawy salonik Star Alliance.
Star Alliance Lounge w Los Angeles z widokiem na Hollywood Hills
Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji tam zajrzeć, warto wiedzieć, że to nie jest zwykła poczekalnia z trzema kanapami i automatem do kawy. Salonik Star Alliance w LAX to 1672 metry kwadratowe czystej przyjemności – zewnętrzny taras z paleniskami, relaksująca ściana wodna i widok na Hollywood Hills, który przypomina, że nawet przed długim lotem można poczuć się jak w filmie.
Podróżni mogą tu coś zjeść, popracować w ciszy albo po prostu odpocząć przed startem. W dzień to spokojna oaza z klimatem zen, a wieczorem miejsce nabiera życia – niemal jak rooftop bar z luksusowego hotelu.
Sukces, który nie dzieje się przypadkiem
Za tym wszystkim stoi ogromne zaangażowanie ludzi. Theo Panagiotoulias, prezes Star Alliance, podkreśla, że nagroda to nie tylko efekt designu i lokalizacji, ale też pracy całego zespołu:
„Naszym celem jest zapewnianie podróżnym komfortowych i płynnych doświadczeń. To wyróżnienie pokazuje, że pasażerowie i eksperci branżowi naprawdę to doceniają. Jesteśmy dumni, że salonik w Los Angeles od lat utrzymuje pozycję lidera”.
Trzeba przyznać – trudno się nie zgodzić. W końcu w świecie, gdzie wszystko się zmienia z sezonu na sezon, utrzymanie tytułu najlepszego przez sześć lat to nie lada wyczyn.
Nagroda z tradycją i prestiżem
World Travel Awards, które przyznały to wyróżnienie, to coś w rodzaju Oscarów turystyki. Plebiscyt działa od 1993 roku i honoruje najlepsze hotele, linie lotnicze, kierunki podróży i – oczywiście – saloniki lotniskowe.
Wygrana w tej kategorii to więc nie tylko ładny dyplom do powieszenia w recepcji, ale też uznanie całej branży.
Polski akcent w sojuszu
Nie można zapominać, że w skład Star Alliance wchodzi także nasz narodowy przewoźnik – PLL LOT. To właśnie dzięki takim partnerstwom pasażerowie mogą korzystać z saloników sojuszu na całym świecie, niezależnie od tego, czy lecą z Warszawy, Tokio czy Los Angeles.
LOT, przypomnijmy, obsługuje swoje dalekodystansowe trasy Dreamlinerami, łącząc Europę Środkowo-Wschodnią z Ameryką Północną, Azją i dalszymi zakątkami globu. A że linia ma już ponad 90 lat tradycji, można śmiało powiedzieć, że doświadczenie ma we krwi.
Star Alliance – globalna rodzina lotnicza
Sam sojusz Star Alliance istnieje od 1997 roku i dziś skupia ponad 25 linii lotniczych, w tym takie marki jak Lufthansa, Singapore Airlines, United czy Turkish Airlines. Codziennie oferują razem ponad 18 tysięcy lotów do ponad 1 150 miejsc w 190 krajach – czyli w skrócie: gdziekolwiek chcesz lecieć, pewnie da się to zrobić z pomocą jednej z tych linii.
To właśnie współpraca w ramach sojuszu sprawia, że podróżowanie po świecie jest płynne – z jednym biletem, wspólnym systemem check-in i dostępem do takich perełek jak wspomniany LAX Lounge.
Luksus, który stał się standardem
Co sprawia, że ten salonik wygrywa rok w rok? Nie chodzi tylko o eleganckie wnętrza czy widoki. To miejsce, w którym naprawdę czuć filozofię Star Alliance – „The Way the Earth Connects”. Komfort, spokój i przyjazna atmosfera tworzą tu idealne tło do odpoczynku po długiej podróży lub przed kolejnym lotem.
W świecie, gdzie latanie potrafi być stresujące, takie przestrzenie przypominają, że podróż może być przyjemnością. A jeśli kiedyś traficie na lotnisko w Los Angeles – zajrzyjcie tam koniecznie. Może nie od razu dostaniecie nagrodę, ale gwarantowane jest jedno: chwila luksusu, jakiej nie znajdziecie nigdzie indziej.
Źródło: https://www.staralliance.com/en/news-article?newsArticleId=WTA-LAX-2025-PRESS-RELEASE.