Stworzyli walutę Squid Game i zniknęli. Zgarnęli ogromną sumę pieniędzy!

Wybijanie się na cudzych sukcesach, to bardzo częsta praktyka w internecie. Squid Game to najpopularniejszy serial, jaki kiedykolwiek stworzył Netflix. Ktoś wpadł na to, aby tę popularność wykorzystać i stworzył kryptowalutę o tej samej nazwie, co serial. Jak się okazało, było to oszustwo, na którym zarobiono ogromną sumę pieniędzy!

Serial bije rekordy popularności na Netflix

Serial Squid Game z dnia na dzień stał się niezwykle popularny. Fabuła opowiada o 456 uczestnikach, którzy chcąc zyskać pieniądze na spłatę swoich długów, biorą udział w tajemniczej grze. Okazuje się, że jest to dosłownie gra na śmierć i życie. Serial ten oglądnięto już na ponad 120 milionach kont i statystyki cały czas pną się w górę.

Nic więc dziwnego, że niektórzy próbują stworzyć coś, co będzie mocno nawiązywało do tego niezwykle popularnego serialu. W sieci pojawiła się więc kryptowalut SQUID. Kryptowaluta nagle zyskała na wartości. Sprawa od początku wyglądała podejrzanie, jednak popularność serialu zrobiła swoje. Niestety, podejrzenia okazały się prawdziwe.

Kryptowaluty SQUID zniknęła szybciej, niż się pojawiła

W poniedziałek rano wartość kryptowaluty SQUID wyniosła 2856 USD. Był to najwyższy poziom tej waluty i jak się później okazało, większego już nie osiągnęła. Nie z powodu braku zainteresowania, a oszustwa, ponieważ kilka minut po osiągnięciu tego pułapu wartość spadła do zera. Strona, na której możliwe było wykupienie kryptowaluty i wykorzystanie jej w grze, zniknęła.

Najbardziej podejrzane było jednak to, że osoby, które zdecydowały się na zakup SQUID, nie mogły jej odsprzedać. To mogło stać się dopiero z kryptowalutę Merble, którą można było kupić za tokeny oparte na popularnym serialu. W celu odzyskania swoich pieniędzy inwestorzy musieli grać w grę i kupować kolejne SQUIDy. Jak podaje portal ConMarketWatch, aby wejść do gry, trzeba było wykorzystać 456 SQUIDów (liczba graczy w serialu). Szacuje się, że oszuści tym sposobem zebrali ponad 2 mln USD.

Mamy nadzieję, że nikt z was nie dał się nabrać.