Subskrypcja Mercedesa nie jest legalna w Europie.

Subskrypcja Mercedesa – nielegalna!

Wydawać by się mogło, że subskrypcje producentów samochodowych zagościły już na dobre. Ale wychodzi na to, że motoryzacja to nie Netflix i nie wszystko da się tak rozwiązać. Początkowo popularna stała się subskrypcja Mercedesa na tylną skrętną oś. Za „jedyne” 489 Euro rocznie można było zwiększyć kąt wychylenia tylnej osi z 4,5 stopnia do 10 stopni. Ciekawe rozwiązanie marki, ale na tym nie poprzestali.

W USA Mercedes oznajmił, że za dodatkową roczną dopłatą 1200 dolarów będzie można w modelach EQE oraz EQS zwiększyć dodatkowo moc. W USA może to przeszło, ale w Europie nie do końca. Powołując się na informację z Top Gear taka kolej rzeczy gryzie się z prawem. Oznacza to, że osoby z Holandii należące do Mercedesa wykluczają możliwość „wykupienia sobie lepszego przyspieszenia”. Najwidoczniej prawo na to nie pozwala.

Jednakże zostało to przedstawione jako jednorazowa dopłata, aniżeli roczna czy miesięczna subskrypcja. Moim zdaniem to po prostu wyciąganie z ludzi pieniędzy, żeby poczuli się lepiej, i myśleli, że mają coś więcej.