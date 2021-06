System MES dla przemysłu – najczęściej zadawane pytania

Sponsorowane Materiał zewnętrzny.

W dzisiejszych czasach sam proces produkcji towarów nie wystarczy do tego, by czerpać zyski z biznesu i rozwijać się. Konkurencja z każdym rokiem coraz agresywniej walczy o każdy kawałek rynku zbytu. Naszym, jako przedsiębiorców zadaniem jest branie udziału w tym wyścigu. Na szczęście na rynku dostępne są narzędzia, które mogą stanowić dodatkowy atut w procesie zdobywania przewagi konkurencyjnej. Mowa tu o systemie MES dla przemysłu. Pora rozwiać wszelkie wątpliwości i sprawdzić, czym tak naprawdę jest system MES.

Jakie zadania wchodzą w skład funkcjonalności systemu MES?

System MES to zaawansowane narzędzie, które stanowi podstawową pomoc każdego procesu produkcyjnego branży przemysłowej. Wraz z upływającymi latami, narzędzia klasy Manufacturing Execution System rozwijały się i oferują coraz to nowe funkcjonalności, które stanowią niezbędne wsparcie w wielu procesach biznesowych zachodzących w firmie. Jakie to funkcjonalności? Przede wszystkim:

Kontrola jakości produkcji,

Koordynacja bieżących zadań i ustalanie kolejności wykonywania konkretnych czynności w ramach procesu w celu zwiększenia jego wydajności,

Zarządzanie utrzymaniem odpowiedniego ruchu oraz śledzenie procesu produkcyjnego,

Raportowanie wszelkich odchyleń od normy i sytuacji niestandardowych,

Gromadzenie danych.

Jakie są różnice pomiędzy MES a innymi systemami jak ERP czy WMS?

Wiele firm już teraz korzysta z wielu innych systemów. Ich celem jest poprawa wydajności realizowanych procesów biznesowych czy produkcyjnych w firmie. Czy zatem, posiadając w swojej firmie narzędzia klasy WMS czy ERP, warto dodatkowo inwestować w MES? Spójrzmy na to, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami.

System WMS służy w głównej mierze zarządzaniu wszystkimi procesami, które mają miejsce w magazynie. Zarządzanie zasobami magazynowymi, kontrola wysyłek i przyjmowania nowych towarów, analiza miejsca do magazynowania to tylko niektóre z funkcjonalności systemu WMS. W efektywnie zarządzanym przedsiębiorstwie systemy WMS i MES współgrają ze sobą, tworząc bardzo efektywną sieć współpracy pomiędzy magazynem a halą produkcyjną. W żadnym wypadku wdrożenie obu narzędzi nie będzie ze sobą kolidowało.

Co zatem z ERP? ERP to ogromny organizm, którego zadaniem jest zarządzanie wszystkimi zasobami firmy. ERP to jedno z tych rozwiązań, którego działanie jest odczuwalne w praktycznie każdym dziale firmy. Stanowi ono bazę i centralne narzędzie, które powinno zostać zintegrowane z MES. Jeśli na etapie wdrażania jednego czy drugiego systemu, zadba się o poprawną integrację MES i ERP, nasza organizacja zyska jeszcze lepsze narzędzie, które z jednej strony będzie miało szersze zastosowanie, a z drugiej będzie operowało na tych samych, jednorodnych danych.

System MES – jakie korzyści płyną z wdrożenia w przedsiębiorstwie?

Jakie korzyści płyną z inwestycji w system MES? Przede wszystkim znaczna poprawa wydajności procesu produkcji. System MES świetnie nadaje się do ciągłego monitorowania sytuacji na hali produkcyjnej. W trybie rzeczywistym identyfikuje wąskie gardła, zarządza kolejnością wykonywanych procesów a także raportuje w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Pomimo inwestycji, jaką z pewnością jest zakup systemu MES, bardzo szybko zauważymy jej zwrot właśnie w postaci szybszej produkcji. Szybkość to jednak nie wszystko. System MES kontroluje jakość produkcji, co znacząco wpływa na satysfakcję klienta końcowego. By jednak korzyści z wdrożenia systemu MES były widoczne już od pierwszych dni, warto sprawdzić https://mindbox.pl/pl/wdrozenie-systemu-mes-od-czego-nalezy-zaczac-i-jakich-bledow-nie-nalezy-popelnic/.

Czy koncepcja rozwiązań Manufacturing Execution System rozwija się?

Już wcześniej wspomniano, że koncepcja MES rozwija się z każdym rokiem, oferując coraz to nowe funkcjonalności. Eksperci wskazują, że potencjał rozwoju tego narzędzia wciąż wzrasta. Wystarczy wspomnieć o takich technologiach jak Uczenie Maszynowe, Internet Rzeczy czy Sztuczna Inteligencja, które przyczynią się do tego, że w przyszłości systemu klasy Manufacturing Execution System będą samodzielnie uczyć się nowych funkcjonalności, a także będą w stanie podejmować decyzje na podstawie wszystkich dostępnych informacji.

System MES – jakie są koszty wdrożenia w organizacji?

Koszt zakupu i wdrożenia MES jest uwarunkowany kilkoma czynnikami. Przede wszystkim wielkość firmy produkcyjnej, poziom zaawansowania procesów produkcyjnych, a co za tym idzie, ilość funkcji, które ma posiadać sam system.

W grę wchodzi zakup licencji na wykorzystanie gotowego produktu, a także cena wdrożenia, którą z reguły realizuje albo dostawca, albo zewnętrzny podmiot specjalizujący się w tego typu wdrożeniach. Sumaryczna cena to kilka do kilkunastu tysięcy złotych inwestycji początkowej, i od 500 do około 5 tysięcy złotych miesięcznego utrzymywania systemu.