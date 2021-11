Tarcza antyinflacyjna. Ile zyskamy na obniżonych podatkach i akcyzie?

Inflacja szaleje, przez co rząd postanowił obniżyć podatki i akcyzę. Dodatkowo tarcza antyinflacyjna zawiera tzw. dodatek osłonowy, który będzie dotyczył pięciu milionów gospodarstw domowych.

Utrzymujące się wysokie ceny paliw, rosnące ceny żywności, energii elektrycznej i gazu sprawiają, że wielu Polakom coraz ciężej przetrwać kolejny miesiąc. Premier Mateusz Morawiecki podczas specjalnej konferencji poinformował, że rząd chce wprowadzić program obniżek podatków. Te mają dotyczyć paliw, energii i żywności, co ma pomóc w amortyzacji skutków inflacji.

Tarcza antyinflacyjna – czy czeka nas spora obniżka cen paliwa?

Magiczna bariera sześciu złotych, niezależnie czy mówimy o benzynie czy oleju napędowym, już dawno została przekroczona. Mało tego, również LPG kosztuje tak dużo, że ciężko mówić o super oszczędnościach, jeśli posiadamy instalację w swoim aucie. W związku z tym premier poinformował o obniżce akcyzy do minimum dopuszczalnego przez UE, która ma być wdrożona 20 grudnia. Obniżona akcyza ma „działać” przez pięć kolejnych miesięcy. Dodatkowo, od 1 stycznia 2022, również przez pięć miesięcy, rząd zwalnia paliwa z podatku od sprzedaży detalicznej. Kolejnym krokiem ma być zwolnienie z opłaty emisyjnej. Finalnie ma się to przełożyć na obniżki od 20 do nawet 30 groszy na litrze.

Obniżki cen energii i żywności

Mateusz Morawiecki podczas konferencji zapowiedział również obniżkę podatku VAT na gaz ziemny. Obecnie mowa o 23% podatku. Po zmianach podatek ma wynosić 8%. Według kalkulacji, średnio gospodarstwo domowe zaoszczędzi około 140 zł na kwartał. Zmiany dotyczą również energii elektrycznej. Przede wszystkim podatek VAT będzie obniżony z 23 do 5 procent. Dodatkowo rząd wprowadza 0 % akcyzy na wspomnianą energię. Obniżki w obu przypadkach będą obowiązywać w pierwszym kwartale przyszłego roku.

#TarczaAntyinflacyjna to łącznie do 10 mld zł oszczędności❗️ pic.twitter.com/0Nl7h8GxWh — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 25, 2021

Tarcza antyinflacyjna to również tak zwany dodatek osłonowy. To nic innego jak wsparcie gospodarstw domowych o kilkaset złotych, które mają pomóc Polakom. Nie do końca jestem przekonany do kolejnego „rozdawania” pieniędzy. Skupiłbym się jednak na obniżaniu podatków i akcyzy. Tak czy inaczej, Polacy będą mogli zyskać od 400 do 1150 zł w skali roku. Dodatek ten będzie wypłacany w dwóch ratach. Ma on dotyczyć ponad pięciu milionów gospodarstw domowych.

Ile będzie kosztowała tarcza antyinflacyjna? Nie mało. Budżet poniesie koszt wynoszący około 10 miliardów złotych. Rząd informuje jednak o wprowadzeniu oszczędności administracji publicznej. Ma to pomóc w uzyskaniu około 3 – 5 miliardów złotych oszczędności.

Sprawdź również nasze artykuły z kategorii biznes.