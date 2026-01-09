TCL zachwyca na CES 2026. Nowe Mini-LED robią wrażenie

Targi CES 2026 w Las Vegas dopiero się rozkręcają, a już widać, że producenci telewizorów mocno podkręcili tempo. TCL przyjechał do Nevady z wyraźnym komunikatem: Mini LED to wciąż kierunek, który można rozwijać – i to całkiem ambitnie. Firma zaprezentowała nową technologię SQD-Mini LED, będącą kolejnym etapem ewolucji znanej już koncepcji QD-Mini LED.

TCL na CES 2026 Las Vegas.

Producent podkreśla, że nie chodzi wyłącznie o „więcej stref i większą jasność”, ale o kompleksowe podejście do jakości obrazu. Rozwój Mini LED – według TCL – opiera się dziś na trzech filarach: precyzyjniejszym sterowaniu podświetleniem, zmianach w samej konstrukcji paneli oraz coraz bardziej zaawansowanym przetwarzaniu obrazu.

SQD-Mini LED – więcej kontroli nad kolorem i światłem

Najważniejszym elementem nowej technologii jest Deep Color System. W skrócie: TCL chce lepiej panować nad kolorem jeszcze zanim trafi on na ekran. Producent mówi o dokładniejszej filtracji światła i ograniczeniu zjawiska przenikania barw, czyli problemu, który w ekstremalnych scenach HDR potrafi psuć precyzję obrazu. Efekt ma być widoczny zwłaszcza tam, gdzie na ekranie pojawia się dużo intensywnych, sąsiadujących ze sobą kolorów.

Drugim filarem jest Halo Control System, czyli zestaw rozwiązań mających ograniczać tzw. Blooming – poświatę wokół jasnych obiektów na ciemnym tle. To jedna z bolączek mocnych telewizorów LCD i TCL wyraźnie pokazuje, że walka z tym efektem nadal trwa. Lepsza kontrola stref wygaszania ma poprawić kontrast i czytelność detali, szczególnie w wymagających scenach filmowych.

Całość uzupełniają nowości po stronie paneli, w tym technologia CSOT HVA, która ma poprawiać kontrast i stabilność obrazu przy oglądaniu telewizora pod kątem – temat dobrze znany wszystkim, którzy nie siedzą idealnie na wprost ekranu.

Co realnie ma się poprawić?

Według deklaracji producenta zmiany w strukturze panelu i warstwach barwnych mają przełożyć się na wyraźnie szerszą i stabilniejszą paletę kolorów. TCL mówi nawet o do 33% wzroście pokrycia gamutu i 69% poprawie precyzji odwzorowania punktów kolorów dzięki rozwiniętej warstwie Super QLED. Brzmi ambitnie, ale jak zwykle – kluczowe będzie to, jak te liczby przełożą się na codzienne oglądanie filmów czy seriali.

W teorii obraz ma zachowywać spójność nawet przy bardzo wysokiej jasności, bez „wypalania” detali i bez utraty głębi czerni. To właśnie w takich ekstremalnych warunkach HDR telewizory Mini LED są dziś najbardziej testowane.

Flagowy pokaz możliwości: X11L SQD-Mini LED

Centralnym punktem prezentacji był model TCL X11L SQD-Mini LED, który pełni rolę technologicznej wizytówki firmy na 2026 rok. To konstrukcja pozycjonowana jako sprzęt do kina domowego, dynamicznych filmów i sportu – czyli dokładnie tam, gdzie liczą się kontrast, jasność i płynność ruchu.

X11L wykorzystuje pełen pakiet rozwiązań SQD-Mini LED, w tym rozbudowany Halo Control System z architekturą obejmującą ponad 20 tysięcy stref wygaszania oraz deklarowaną jasność szczytową sięgającą 10 000 nitów. Takie parametry mają pozwalać na bardzo agresywne efekty HDR, z mocnymi rozbłyskami światła i jednocześnie głębokimi cieniami.

Po stronie kolorów TCL chwali się obsługą do 100% przestrzeni BT.2020, co – przynajmniej na papierze – lokuje ten model w najwyższej lidze, jeśli chodzi o treści klasy premium. Za spójność obrazu przy szerszych kątach oglądania odpowiada panel WHVA 2.0 Ultra Panel.

Nie zabrakło też elementów, które w 2026 roku powoli stają się standardem: natywne 144 Hz dla płynnego ruchu, procesor obrazu TSR AI oparty na uczeniu maszynowym oraz integracja z Google Gemini, mająca wspierać obsługę i personalizację treści. Warstwę audio przygotowano we współpracy z Bang & Olufsen, co ma pozwolić obejść się bez soundbara – przynajmniej w teorii.

Mini LED wciąż ma coś do powiedzenia

Prezentacja TCL na CES 2026 pokazuje jedno: Mini LED nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Zamiast rewolucji dostajemy konsekwentne dopracowywanie detali – kontroli światła, koloru i kontrastu. Czy SQD-Mini LED faktycznie przyniesie zauważalną różnicę w codziennym użytkowaniu? Odpowiedź przyniosą dopiero pierwsze testy gotowych telewizorów. Jedno jest pewne – konkurencja w segmencie premium LCD właśnie dostała kolejny mocny impuls.

