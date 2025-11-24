Test JLAB Jbuds Pods ANC. Słuchawki z redukcją za 189 zł!

Masz niecałe 200 zł i chciałbyś kupić słuchawki z redukcją szumów? Sprawdź nasz test JLAB Jbuds Pods ANC. Kosztują dokładnie 189 zł, ale by zdobyć je w tej cenie musisz się trochę pospieszyć.

Rynek słuchawkowy jest bardzo duży. Szczególnie w przypadku bezprzewodowych modeli dousznych i dokanałowych. Praktycznie każdy producent smartfonów ma w swojej ofercie taki model. Do tego dochodzą firmy zajmujące się produkcją peryferiów, oni również nie próżnują w tej kwestii. Nasuwa się więc pytanie: co wybrać, jeśli chcemy kupić słuchawki z redukcją szumów, a nasz budżet nie przekracza 200 zł? Jedną z propozycji jest model JLAB Jbuds Pods ANC. Miałem okazję je sprawdzić i chętnie podzielę się wnioskami.

Dane techniczne JLAB Jbuds Pods ANC

Rodzaj słuchawek: dokanałowe Łączność: Bluetooth 5.4 Pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz Sterowanie: przełączanie muzyki, zmiana głośności Etui: akumulator 500 mAh, USB typu C Czas pracy: do 56 godzin (wliczając ładowanie) W zestawie: przewód USB typu C, trzy pary silikonowych nakładek Cena: 189 zł (zobacz je w Media Expert)

Douszne czy dokanałowe? Czym się różnią?

Słuchawki to nieodłączny element codziennego życia wielu osób – czy to podczas ćwiczeń, w pracy, czy w podróży. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów słuchawek, jednak dwa z nich często są ze sobą mylone: słuchawki douszne oraz dokanałowe. Choć na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, różnią się konstrukcją, komfortem użytkowania i jakością dźwięku.

Słuchawki douszne

Słuchawki douszne (ang. „earbuds”) to modele, które umieszczamy w zewnętrznej części ucha, bez głębokiego wsuwania do kanału słuchowego. Spoczywają one na małżowinie usznej, często są lekkie i wygodne do noszenia przez dłuższy czas. Ich konstrukcja sprawia, że są mniej izolujące w stosunku do dźwięków otoczenia – pozwalają słyszeć, co dzieje się wokół, co bywa zaletą np. podczas spaceru po mieście czy jazdy na rowerze.

Zalety: wygoda noszenia, mniejsze ryzyko podrażnień, lepsza świadomość otoczenia

Wady: słabsza izolacja, niższa jakość basów, mogą wypadać z uszu przy intensywnym ruchu

Słuchawki dokanałowe

Słuchawki dokanałowe (ang. „in-ear monitors”, IEM) są wyposażone w silikonowe lub piankowe końcówki, które wsuwamy bezpośrednio do kanału słuchowego. Taka konstrukcja umożliwia lepszą izolację od dźwięków z zewnątrz oraz często gwarantuje mocniejsze i czystsze basy. Dokanałowe słuchawki świetnie sprawdzają się w głośnych miejscach oraz podczas aktywności fizycznej, ponieważ trzymają się stabilnie.

Zalety: dobra izolacja akustyczna, głębszy bas, stabilność podczas ruchu

Wady: mogą powodować dyskomfort przy długim noszeniu, ryzyko podrażnień, mniej świadomości otoczenia

Douszne czy dokanałowe? Które są lepsze?

Wybór pomiędzy słuchawkami dousznymi a dokanałowymi zależy od indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Jeśli cenisz wygodę i chcesz być świadomy tego, co dzieje się wokół ciebie, lepszym wyborem będą słuchawki douszne. Jeśli zależy ci na jakości dźwięku, izolacji i stabilności, warto rozważyć słuchawki dokanałowe. Polska fraza „co kto lubi” świetnie oddaje sens tego wyboru – decyzja należy do użytkownika!

Wygląd słuchawek JLAB Jbuds Pods ANC

W kwestii wizualnej, rewolucji tutaj raczej nie uświadczymy. Przynajmniej się nie zanosi. Słuchawki są lekkie (każda z nich waży 8,8 g), dobrze wchodzą do uszu, ale mi po sekundzie z nich wypadają. Nie zwracajcie na to jednak uwagi – ja mam wiecznie z tym problem. Co ciekawe, jedynym modelem, który mi nie wypada są najnowsze Apple AirPods Pro 3. Pamiętam, że dawno temu miałem słuchawki z piankowymi nakładkami, które sprawdzały się o wiele lepiej. Czemu nikt ich nie stosuje? Nie wiem.

Tak czy inaczej, przejdźmy do testowanych słuchawek. Jakość wykonania bardzo dobra, a do tego w kwestii wizualnej nie mają się czego powstydzić. Na każdej z nich ulokowano logo. Właśnie na tej części słuchawek działa dotykowy przycisk, który odpowiada za regulację głośności czy za przełączanie utworów. Etui jest bardzo ładne, posiada magnesowe zamknięcie, więc słuchawki przypadkowo się z niego nie wydostaną. Umieszczono na nim również diodę informującą nas np. o poziomie naładowania.

Test JLAB Jbuds Pods ANC – jak sprawdzają się w praktyce?

Czas na prawdziwy test JLAB Jbuds Pods ANC. Przeanalizujmy to, jaką jakość dźwięku oferują. Dodatkowo sprawdziłem redukcję szumów, czas pracy na baterii z ANC i bez ANC. Pozostając przy temacie redukcji szumów – ją również przetestowałem. Wnioski? Już wszystko wyjaśniam.

Zacznę od jakości rozmów. Wbudowany mikrofon działa poprawnie – nikt z rozmówców nie narzekał na to, że np. słabo mnie słychać – wręcz przeciwnie. Dźwięk był czysty i wyraźny. Dodatkowo za pomocą mikrofonu korzystać z asystenta głosowego. Co do ANC – zdecydowanie, działa bardzo dobrze. Jeśli słuchasz muzyki w ruchu ulicznym, możesz być pewien, że żadne dźwięki z zewnątrz do Ciebie nie trafią.

Bateria? Tu również test JLAB Jbuds Pods ANC wykazał, że mamy do czynienia z solidnym urządzeniem. Każda ze słuchawek ma wbudowany akumulator 50 mAh. W praktyce możemy liczyć na około 6 – 7 godzin słuchania z ANC i nawet 9 godzin, kiedy je wyłączymy. Oczywiście, musimy również pamiętać o tym, że wszystko zależy od stopnia naładowania akumulatora. Tak czy inaczej, wynik bardzo dobry. Etui ładujące ma akumulator o pojemności 500 mAh. To powinno pozwolić na doładowanie słuchawek pięć razy. Finalnie powinniśmy uzyskać możliwość słuchania przez ponad 40 godzin z ANC – bez jakiegokolwiek problemu. Dodam jeszcze, że etui możemy ładować bezprzewodowo.

Czas na jakość dźwięku. Nie oczekiwałem cudów po słuchawkach za niecałe dwieście złotych. I… słusznie. Jakość nie powala. Brakuje tonów niskich, tonów średnich jest za dużo, przez co tony wysokie nieco giną. Oczywiście, to nie jest tak, że totalnie nie da się słuchać na nich muzyki – wręcz przeciwnie, da się, jednak musicie pamiętać, żeby nie oczekiwać wybitnej jakości, szerokiej sceny czy emocji znanych z urządzeń audio wysokiej klasy. Chociaż z drugiej strony, czy ktoś spodziewa się czegoś innego po słuchawkach za taką kwotę? Nie sądzę. Co ciekawe, żeby nie było, że marudzę. Można również dostosować dźwięk i spersonalizować ustawienia za pomocą aplikacji.

Czy warto kupić JLAB Jbuds Pods ANC?

Idziesz do sklepu. Masz niecałe 200 zł na słuchawki. Chcesz model dobrze wykonany, oferujący dobry mikrofon do rozmów, aktywną redukcję szumów i całkiem akceptowalną jakość dźwięku? A do tego słuchawki, które mają certyfikat IP55, które chroni je przed pyłem i zachlapaniem? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, możesz zerknąć w kierunku testowanego modelu. JLAB Jbuds Pods ANC są lekkie (8,8 g każda), oferują długi czas pracy, a dodatki w postaci łatwej regulacji głośności, dedykowanej aplikacji czy możliwość szybkiego parowania z kilkoma urządzeniami to kolejne „za” jeśli zastanawiasz się nad zakupem. Abyś nie musiał szukać, kliknij tutaj, a przeniesiesz się do Media Expert.

