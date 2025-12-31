Sprawdziłem MOVA Master 10. Jest równie dobra co te droższe!

Nie chcę tu pisać wprost o jakich producentów chodzi, ale jeśli kojarzysz temat suszarek do włosów, doskonale wiesz co mam na myśli. Jedno jest pewne: MOVA Master 10 jest równie dobra, dlatego jeśli chcesz sprawić sobie, bądź swojej wybrance prezent, powinieneś zerknąć w kierunku tej suszarki, chociaż ja osobiście nazwałbym to kombajnem, który sprawi, że fryzura będzie tak piękna, jakbyś wyszedł (bądź wyszła) prosto z salonu.

MOVA Master 10. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Jeśli już tu jesteś to zapewne masz bujną fryzurę, o którą dbasz. Nie wiem jak Ty, ale ja zwracam uwagę na włosy – u siebie, jak i u innych. Jeśli chcesz cieszyć się fajną fryzurą, musisz zająć się pielęgnacją włosów. Niestety, fryzjerzy mają ręce pełne roboty, a i koszty częstego odwiedzania salonu do najniższych nie należą. Co więc zrobić? Oczywiście, wyposażyć się w sprzęt, który umożliwi nam utrzymywanie włosów w należytej kondycji. Czy MOVA Master 10 jest właśnie tym, czego szukasz? Patrząc na efekty, jakie możesz osiągnąć – zdecydowanie tak.

MOVA Master 10. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Dane techniczne MOVA Master 10

Moc: 1600 W Silnik: 110 000 obr./min Maksymalna prędkość nadmuchu powietrza: 55 m/s Waga: 292 g (nie uwzględnia przewodu) Długość przewodu: 2,8 m Cena: sugerowana 1099 zł (zobacz ten model suszarki w Media Expert)

MOVA Master 10. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Zawartość zestawu

Tu musimy się na chwilę zatrzymać, ponieważ zawartość zestawu jest bardzo, ale to bardzo bogata. Zacznijmy od głównego bohatera, jakim jest MOVA Master 10. Do tego dochodzi szereg końcówek, które wyposażono w funkcje AI tak, by dostosować parametry pracy. Wśród akcesoriów dodatkowych znajdziemy:

32-mm wałek z automatycznym nawijaniem (lewy)

32-mm wałek z automatycznym nawijaniem (prawy)

nasadka wygładzająca

szczotka powietrzna z olejkiem eterycznym

okrągła szczotka do zwiększania objętości włosów

dyfuzor

dysza wygładzająca

szybki osuszacz

instrukcje: obsługi i użytkownika

A to wszystko schowane w pięknym etui wykonanym ze skóry o fakturze liczi. Jest bogato? Oj jest. Dodam jeszcze, że każdy z elementów zestawu cechuje się świetną jakością wykonania, co powinno przełożyć się na długą i bezawaryjną pracę.

MOVA Master 10. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Wygląd MOVA Master 10

Osobiście korzystam z suszarki MOVA Shine 10, którą testuję od dłuższego czasu, jednak model Master 10 to totalnie inny sprzęt. Jest znacznie lżejsza i to można wyczuć na własnej dłoni.

MOVA Master 10. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Plusem jest długi, prawie 3-metrowy przewód z obrotową końcówką. Tuż nad nią ulokowano filtr powietrza – podobnie jak w przypadku modelu Shine 10. Wyżej umieszczono przyciski funkcyjne: do aktywacji pracy urządzenia, do zmiany temperatury, mocy oraz do odblokowania elementu ruchomego, gdyż suszarka może pracować nawet „złamana” do 90 stopni.

MOVA Master 10. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Wspominałem już o tym, ale muszę raz jeszcze przypomnieć – całość wzbudza poczucie korzystania z produktu premium. Ta cała otoczka – etui, materiały z jakich zostały stworzone zarówno sama suszarka jak i końcówki. Tu wszystko ze sobą fantastycznie współgra i daje bardzo, ale to bardzo pozytywne wrażenie. Nie chodzi tylko o same walory użytkowe, ale również o to odczucie produktu z najwyższej półki. To marce MOVA w stu procentach się udało.

MOVA Master 10. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

MOVA Master 10 w praktyce

Faktem jest, że raczej ułamek mężczyzn mógłby w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje prezentowany model. Dlatego też przekazałem ten kombajn, bo jak inaczej go nazwać, swojej „drugiej połówce”, by sprawdziła co potrafi MOVA Master 10 w praktyce. Trzeba przyznać, że pierwsze wrażenie było bardzo, ale to bardzo pozytywne. Widać tu sporo podobieństwa do produktu marki „D” do którego wzdycha wiele kobiet. I wiecie co? Tu macie praktycznie to samo, tylko w cenie znacznie niższej. Wystarczy spojrzeć na stronę producenta. Na chwilę pisania tego tekstu (31.11.2025) MOVA Master 10 kosztuje 699 zł, a więc jest o 400 zł tańsza niż wynosi sugerowana cena detaliczna. A i ta jest o wiele niższa od konkurencyjnego „D”.

MOVA Master 10. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Pierwszym plusem tego modelu jest lekka konstrukcja. To przekłada się na komfort modelowania włosów, a to może zająć dłuższą chwilę, chociaż z drugiej strony, przy takich parametrach, jakie oferuje testowany model, nie powinniście (powinnyście) narzekać na czas, jaki będzie potrzebny do stylizacji. Kolejny atut dotyczy nowinek technologicznych, a konkretnie sztucznej inteligencji, która rozpoznaje nasadki, jakich używamy. Dzięki temu zmieniają się parametry pracy urządzenia i są one optymalizowane tak, by fryzura wyglądała obłędnie.

Tu należy pochwalić kolejną technologię, jaką posiada MOVA Master 10. Chodzi o stylizację z powiewem efektu Coanda, a to oznacza, że włosy nie będą niszczone ciepłem, jakie generuje suszarka. Idźmy dalej! Jedna z końcówek, jakie znajdziemy w zestawie umożliwia nam zastosowanie kuracji z odżywką do włosów na ciepło. Mamy więc świetne połączenie pielęgnacji z czesaniem. Pozostając przy temacie ciepła, sprzęt ten został wyposażony w czujnik NTC, który potrafi sprawdzić temperaturę 1000 razy na sekundę, a to oznacza, że włosy będą chronione przez cały proces ich stylizacji. Dodam również, że producent zadbał o kwestie bezpieczeństwa. Jeśli odłożycie suszarkę np. na toaletkę, grzanie zostanie automatycznie wyłączone.

MOVA Master 10. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Jakie tryby są dostępne? Oczywiście takie, jakie mamy nasadki. Co ciekawe, MOVA Master 10 potrafi zapamiętać nasze ulubione ustawienia: temperatury oraz siły nawiewu dla każdej z końcówek, dzięki czemu nie musimy zmieniać parametrów przy kolejnym użyciu – sprzęt zrobi to za nas.

automatyczne podkręcanie

wygładzanie spuszonych włosów

precyzyjna stylizacja

zwiększenie objętości

odżywianie

suszenie (fale + loki + sprężynki)

suszenie (proste włosy)

Wiele tu wspominam o teorii, a jak jest w praktyce? Trzeba się do niej przyzwyczaić. Tych trybów, tych możliwości jest tak dużo, że nie sposób z wszystkiego skorzystać. Rewelacyjnie sprawdza się końcówka wygładzająca włosy – działa świetnie. Lokówka? Za jej pomocą przygotujemy efektowne i sprężyste loki. A suszarka? Ta również oferuje tak dużą moc, że włosy będą wysuszone w mgnieniu oka.

Aby nie było zbyt kolorowo, końcówka ze szczotką nie do końca jest tak dobra, jak można by tego oczekiwać. Można odnieść wrażenie, że niektóre jej elementy mogą niszczyć włosy. Być może mi się tylko wydaje. Kolejna sprawa może być dla jednego plusem, dla drugiego minusem. Mam na myśli końcówki do lokówki – wygodniejsze byłoby zastosowanie jednej ze zmianami prawa/lewa, niż tak jak w tym przypadku, gdzie mamy dwie osobne. Przypadku zmiany możemy przez nieuwagę się poparzyć, a tego chyba nikt by nie chciał.

MOVA Master 10. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Czy warto kupić MOVA Master 10?

Zdecydowanie tak! To świetny sprzęt, który sprawi, że będziesz mieć włosy niczym z najlepszego studia fryzjerskiego. Kolejnym plusem jest świetna jakość wykonania, wysoki komfort użytkowania i jeszcze raz powtórzę – wysoka skuteczność działania. Czego chcieć więcej? Ba, tu nie przyczepisz się nawet do ceny, która w porównaniu do konkurencji jest bardzo atrakcyjna (zobacz ten model suszarki w Media Expert).