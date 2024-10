Test Xblitz XC1, XC2, XC3. Trzy ładowarki. Którą warto mieć?

Wszyscy wiemy jak jest z tymi ładowarkami. Coraz częściej zdarza się, że producenci smartfonów ich po prostu nie dołączają do zestawu. Korzystają natomiast firmy, które je produkują. Oto test Xblitz XC1, XC2 i XC3. Sprawdźmy, co oferują te trzy modele oferowane przez polskie przedsiębiorstwo. Warto? Jeśli tak, to którą kupić?

Nie oszukujmy się – solidna ładowarka jest konieczna, by sprawnie ładować smartfon, tablet bądź laptop. Miałem okazję „przyjrzeć się bliżej” trzem modelom polskiej marki Xblitz. Główną różnicą jest moc ładowania, ale na tym oczywiście nie koniec. Swoją drogą, producent bardzo chwali się tym, że każdą z ładowarek cechuje technologia GaN3. Co to takiego? Chodzi o wykorzystanie azotku galu (GaN). Jest to materiał półprzewodnikowy, który zastąpił krzem. Dlaczego go wykorzystano? Dzięki niemu ładowarki są wydajniejsze i mniejsze. Ich moc może pozwalać na ładowanie laptopów! Przekonajmy się, co zyskujemy wybierając sprzęt marki Xblitz pośród dużej konkurencji. Zanim jednak to zrobimy, przyjrzyjmy się bliżej specyfikacji technicznej każdej z ładowarek.

Dane techniczne Xblitz XC1

Nazwa modelu: Xblitz XC1 Napięcie wejściowe: AC 100/240V 50/60Hz, 1.2A (Max) Całkowita moc wyjściowa: 35W (Max), GaN3 Porty: USB-C, USB-A Wymiary: 80 x 40 x 32 mm Cena: 79 zł Specyfikacja techniczna ładowarki sieciowej Xblitz XC1.

Dane techniczne Xblitz XC2

Nazwa modelu: Xblitz XC2 Napięcie wejściowe: AC 100/240V 50/60Hz, 1.5A (Max) Całkowita moc wyjściowa: 65W (Max), GaN3 Porty: USB-C, USB-A Wymiary: 92 x 42 x 31,5 mm Cena: 99 zł Specyfikacja techniczna ładowarki sieciowej Xblitz XC2.

Dane techniczne Xblitz XC3

Nazwa modelu: Xblitz XC3 Napięcie wejściowe: AC 100/240V 50/60Hz, 2.5A (Max) Całkowita moc wyjściowa: 65W (Max), GaN3 Porty: 3 x USB-C, USB-A Wymiary: 103 x 65 x 36,5 mm Cena: 169 zł Specyfikacja techniczna ładowarki sieciowej Xblitz XC3.

Ładowarki sieciowe Xblitz XC1, XC2, XC3 – wygląd i zawartość opakowania

W ładowarkach niem a nic ekscytującego. Czy aby na pewno? Jeden z modeli, które oferuje Xblitz ma ekran, który informuje nas o aktualnie pobieranej mocy! Brzmi ciekawie? Pewnie, że tak! Przyjrzyjmy się jednak bliżej każdemu modelowi.

Niezależnie od modelu ładowarki Xblitz XC – każda posiada w opakowaniu instrukcję i podziękowanie za zakup.

Xblitz XC1

W opakowaniu ulokowano podziękowanie za zakupy oraz obszerną instrukcję obsługi. Sama ładowarka jest wykonana bardzo dobrze. Ten plastik jest w pewnym sensie… elegancki. Na jednym z boków widzimy logo producenta oraz moc, z jaką może pracować. Mowa o 35W. Tuż nad dwoma portami USB umieszczono ekran LED, który pokazuje nam z jaką mocą ładuje się dane urządzenie. Mała rzecz, a cieszy.

Oczywiście, jest to ładowarka cechująca się kompaktowym rozmiarem. To zasługa (między innymi) zastosowania technologii GaN3, o której już wspominałem. Duża wydajność, mała waga, mniejszy rozmiar ładowarki. Wszystko dzięki za sprawą elementów półprzewodnikowych, które wykonano z azotki galu. Kolejną korzyścią tego związku chemicznego jest szybsze ładowanie przy mniejszym nagrzewaniu, co oczywiście wpływa na sprawność urządzenia.

Xblitz XC2

Zawartość opakowania jest identyczna jak w przypadku modelu XC1. Pojawiają się jednak zmiany wizualne. To raczej detale, ale jednak. Na boku widzimy już oprócz logo wartość na poziomie 65W. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że będziecie mogli za pomocą tej ładowarki naładować nie tylko baterie w smartfonie, ale również w laptopie!

Przy okazji nadal mamy do czynienia z kompaktowym urządzeniem, które zmieści się dosłownie wszędzie – do kieszeni również. Fajnie wyglądają dwa pozostałe boki ładowarki. Mają kształt przypominający fale. Niby nic, a wpływa pozytywnie na „odczucia” podczas trzymania tego urządzenia w dłoni. W przypadku XC2 producent zrezygnował jednak z ekranu.

Xbtliz XC3

Zgadnijcie co jest w opakowaniu tym razem. Tak, macie rację. Instrukcja obsługi, podziękowanie za zakup i sama ładowarka. Tym razem „czujemy w dłoni”, że mamy do czynienia z zawodnikiem „wagi ciężkiej”. Nic dziwnego, że ładowarka jest wyraźnie cięższa od pozostałych. W tym przypadku moc, z jaką możemy ładować urządzenia wynosi aż 100W !

Ta faktura „fal”, która pojawia się na obudowie XC2, w tym przypadku jest ulokowana na bokach, a więc na dużo większej powierzchni ładowarki. Tu również nie ma ekranu, za to mamy aż trzy porty USB typu C i jeden USB typu A. Nie ma więc problemu, by podpiąć kilka urządzeń jednocześnie, a wszystkie zostaną sprawnie podładowane.

Trzy ładowarki Xblitz. Którą wybrać?

Mamy trzy różne moce, bowiem ładowarki same w sonie są podobne. Którą wybrać? Wszystko zależy od naszych potrzeb. Jeśli ładujemy głównie np. smartfon i smartwatch bądź słuchawki, a nasz telefon nie oferuje bardzo szybkiego ładowania, wybrałbym XC1. Tania, solidnie wykonana ładowarka, której niewielki rozmiar i waga sprawiają, że nawet nie poczujemy, że mamy ją ze sobą.

Nieco bardziej wymagający użytkownicy wybiorą XC2 ze względu na możliwość ładowania laptopów. To świetna rzecz, ponieważ możemy podładować nie tylko baterie w naszym telefonie, ale także w komputerze przenośnym i, rzecz jasna, wszystkich innych sprzętach, które tego wymagają. Cena, która wynosi niecałe 100 złotych nadal jest atrakcyjna na tle konkurencji.

Jeśli masz wiele urządzeń, które wymagają częstego ładowania – mam tu na myśli posiadaczy laptopa, tabletu, smartfona, smartwatcha i słuchawek, koniecznie zdecyduj się na Xblitz XC3. Otrzymujesz bardzo dużą moc ładowania i aż cztery porty USB, dzięki którym baterie w twoim sprzęcie szybko wrócą do pełnej sprawności. Zdecydowanie, nie zawiedziesz się.

Czy ładowarki Xblitz XC1, XC2 i XC3 są dobre?

Pytanie. Są bardzo dobre! Przede wszystkim ich dużym atutem jest zastosowanie technologii GaN3, o której kilka razy wspominałem. W skrócie – szybkie ładowanie, mało generowanego ciepła, mniejsze straty energii. Kolejna rzecz to obsługa różnych protokołów szybkiego ładowania, co wcale nie jest takie oczywiste u konkurencji. W tym przypadku mamy Power Delivery oraz Quick Charge. Tak, ładowarki potrafią automatycznie dostosować prędkość ładowania do podłączonego urządzenia, dzięki czemu efektywność uzupełniania energii będzie stała na wysokim poziomie. Rzecz jasna, mamy również kompleksową ochronę przed przeładowaniem, przegrzaniem czy przeciążeniem.

Mam nadzieję, że pomogłem w wyborze. Jeśli chcecie poznać szczegóły na temat poszczególnych modeli, bądź przejrzeć ofertę produktów marki Xblitz, odsyłam do strony producenta. Przykładowo, jakiś czas temu testowaliśmy bardzo dobry transmiter FM Xblitz X550. Zachęcam do lektury artykułu.