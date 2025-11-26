Thule wprowadza na rynek coś, co ucieszy wszystkich, którzy kochają podróże, sport i porządek w bagażu – nowy, sztywny box bagażowy na hak, Thule Arcos XL. To największy model z rodziny Arcos, stworzony z myślą o tych, którzy zawsze zabierają „jeszcze jedną rzecz”, a potem okazuje się, że miejsca jednak brakuje. Teraz już nie będzie takiego problemu. Sprawdźmy zatem, co oferuje nam marka!

Thule Arcos XL to najnowszy box montowany na haku, który oferuje naprawdę sporą przestrzeń i wygodę użytkowania. Można w nim zmieścić do 7 par nart albo do 4 desek snowboardowych, co automatycznie sprawia, że jest to sprzęt idealny dla fanów zimowych wyjazdów. Łącznie uniesie do 50 kilogramów bagażu, więc spokojnie można spakować sprzęt na całą wyprawę. Dodatkowym atutem jest samo umiejscowienie boxu – na tyle auta. Dzięki temu poprawia się aerodynamika, a cały sprzęt można bez problemu przewozić przez cały rok.

Thule Arcos X

Rodzina Thule Arcos – rozwiązanie, które daje oddech

Seria boxów Thule Arcos została zaprojektowana po to, aby zapewnić kierowcom dodatkową przestrzeń bagażową bez zajmowania miejsca na dachu. To szczególnie wygodne, bo montaż boxu na tyle auta jest po prostu bardziej przystępny. Niska pozycja sprawia, że ładowanie i rozładowywanie rzeczy jest o wiele łatwiejsze – nie trzeba wspinać się po progach ani balansować na palcach, żeby umieścić coś na dachu. Co ważne, box nie ogranicza widoczności w lusterku wstecznym, a dostęp do bagażnika pozostaje swobodny. Nie trzeba nic demontować, nic odkręcać, nie trzeba się gimnastykować. Po prostu otwierasz bagażnik i korzystasz, jak zawsze.

450 litrów, które robią różnicę

Największą zaletą wersji XL jest jej pojemność – aż 450 litrów. To naprawdę sporo. Dzięki temu zmieści się w nim nawet 7 kompletów nart o długości do 180 cm albo 4 deski snowboardowe. Jeśli planujesz wyjazd w Alpy albo dłuższy wypad w góry, taki box znacząco ułatwi pakowanie całego ekwipunku. Wszystko ma swoje miejsce, nic nie lata po aucie i nie trzeba poświęcać miejsca dla pasażerów.

Jak podkreśla Zachary Dugas, International Category Manager Cargo Carriers w Thule, Arcos XL powstał po to, żeby użytkownicy mogli zabrać na wyprawę wszystko, czego potrzebują – i to wygodnie. Podkreśla też, że box świetnie sprawdza się nie tylko zimą. On sam trzyma go na aucie przez cały rok. I to jest chyba najlepsza recenzja. Nieważne, czy wybierasz się na rodzinny wyjazd, weekendowy wypad czy wielką zimową przygodę – Arcos XL po prostu się przydaje.

Thule Arcos X

Aerodynamika, która naprawdę działa

Jednym z kluczowych atutów Thule Arcos XL jest jego aerodynamiczny kształt oraz niska pozycja na tyle auta. To sprawia, że box stawia naprawdę niewielki opór powietrza, a tym samym nie zwiększa zużycia energii czy paliwa. Co ważne dla kierowców aut elektrycznych – nie wpływa negatywnie na zasięg. Można więc pakować się bez stresu, że dodatkowe miejsce bagażowe oznacza konieczność częstszego ładowania czy tankowania.

Sam system montażu na haku został zaprojektowany tak, aby cały proces był prosty i ergonomiczny. To szczególnie ważne dla osób posiadających wyższe samochody – SUV-y czy terenówki. Nie trzeba wspinać się po aucie ani martwić o sięganie do dachu. Tutaj wszystko odbywa się bliżej ziemi, wygodniej i szybciej.

Wytrzymałość, która robi robotę

Kiedy patrzy się na Arcos XL, od razu widać, że to sprzęt stworzony na lata. Box ma sztywną, teksturowaną powierzchnię odporną na warunki pogodowe, brud i wszystkie zanieczyszczenia drogowe. To oznacza, że niezależnie od pogody – śniegu, deszczu, błota czy pyłu – sprzęt, który schowasz do środka, pozostanie suchy i czysty. Dodatkowym zabezpieczeniem jest zamek SlideLock, który chroni zawartość boxu przed nieautoryzowanym dostępem. Jest prosty w obsłudze, a niezależne funkcje zamykania i otwierania dają jasną informację, czy box został poprawnie zamknięty.

Thule Arcos X

Dostępność i cena Thule Arcos X

Thule Arcos XL można kupić w wybranych sklepach stacjonarnych, ale oczywiście wygodniej zajrzeć na Thule.com, gdzie znajdziecie pełną ofertę i dokładne informacje. Rekomendowana cena boxu to 4 669 zł, więc nie jest to mały wydatek, ale patrząc na pojemność i funkcje, może być całkiem sensowną inwestycją dla osób, które często wyjeżdżają w góry lub potrzebują dodatkowego miejsca na bagaż.

Warto przy tym pamiętać, że do zamontowania boxu niezbędna jest platforma Thule Arcos, więc planując zakup, lepiej uwzględnić to w kosztach. Ale z drugiej strony, jeśli już macie odpowiedni hak lub platformę, montaż jest prosty i poradzi sobie z nim jedna osoba – a to spora wygoda, szczególnie przy większych autach czy cięższym sprzęcie.

Szczerze mówiąc, Thule Arcos XL wygląda na ciekawą propozycję – zwłaszcza jeśli lubicie zabierać sporo sprzętu sportowego, wózki dziecięce albo planujecie dłuższe wyjazdy z rodziną. Aerodynamika boxu, niski profil i możliwość korzystania z bagażnika bez jego demontażu to rzeczy, które sprawiają, że codzienne użytkowanie może być wygodne.

Fakt, pozostaje kwestia ceny – 4 669 zł to dość spory wydatek, ale jeśli myślicie o częstych wyjazdach i wygodzie, to może się okazać inwestycją, która szybko się zwróci w postaci komfortu i spokoju, że wszystko jest na miejscu i bezpieczne.

Myślę że warto na to spojrzeć bliżej. Dla osób, które często potrzebują dodatkowej przestrzeni i cenią sobie wygodę, to Thule Arcos XL wydaje się całkiem interesującą opcją. Szczegóły na ten temat znajdziesz na stronie producenta – Thule Polska.

