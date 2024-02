Nie ukrywam, lubię przeglądać filmy za pomocą tej aplikacji, chociaż potrafi człowieka wciągnąć, przez co tracimy rachubę czasu. Tak czy inaczej, TikTok wprowadza nową funkcję. Według mnie to strzał w dziesiątkę. W skrócie – nikt nie prosił, każdy potrzebował.

TikTok wprowadza nową funkcję. Fani apki będą zachwyceni!

Wielokrotnie przeglądając filmiki na TikToku myślałem – ale fajna piosenka! Chętnie bym ją posłuchał w całości! I tak trzeba było analizować co to za utwór. Jeśli nazwa pojawiła się w tak zwanej bibliotece – pół biedy. Gorzej, jeśli trzeba było szukać jej samodzielnie, gdyż był to “wycinek”, zmontowany przez jednego z twórców internetowych. Całe szczęście, bardzo często pojawiały się informacje o danym utworze w komentarzach. Autorzy aplikacji poszli o krok do przodu, ułatwiając to zadanie użytkownikom.

TikTok wprowadza nową funkcję. Dzięki niej o wiele łatwiej zapiszesz ulubione utwory

W aplikacji TikTok pojawia się nowa funkcja “dodaj do biblioteki”. Cóż, u mnie jeszcze jej nie zauważyłem, ale mam nadzieję, że niebawem do mnie trafi. Tak czy inaczej, dzięki niej będziemy mogli w prosty sposób dodać taki utwór do aplikacji muzycznej, z której korzystamy. Mam na myśli między innymi Spotify, Apple Musić i tym podobne. Jeśli po raz pierwszy naciśniemy przycisk odpowiadający za tą funkcję w TikTok, zostaniemy poproszeni o wybranie preferowanej aplikacji, którą posiadamy na swoim smartfonie czy tablecie.

Co ciekawe, utwór domyślnie pojawia się na liście odtwarzania, ale możemy go dodać do nowej playlisty lub istniejącej. Można więc utworzyć sobie nowy “katalog” z utworami poznanymi na TikToku. Ot, taki pomysł na to, jak odnaleźć interesujące nas piosenki. Warto również wspomnieć, że po tym, jak pierwszy raz wybierzemy, że chcemy by TikTok współpracował np. ze Spotify, to ta aplikacja będzie tak zwaną domyślą usługą streamingową. Rzecz jasna, w przyszłości możemy to szybko zmienić w ustawieniach. Nie jest to żaden problem.

Użytkownicy TikTok będą wspierali nowo poznanych twórców muzyki

Autorzy popularnej aplikacji twierdzą, że dzięki tej funkcji użytkownicy będą mogli łatwiej odkrywać muzykę, a sami artyści zyskają nowych fanów. Faktycznie, o ile dla “dużych” twórców jest to tylko dodatek, o tyle dla tych, którzy dopiero rozpoczynają karierę muzyczną, taka funkcja sprawi, że w krótkim odstępie czasu mogą zyskać wielką rzeszę fanów. Wszystko dzięki tak zwanym “viralowym” materiałom wideo, które pojawiają się bardzo dużej liczbie użytkowników TikTok’a.