To BMW zmienia kolor! Vision Dee to auto przyszłości

Ten model BMW zmienia kolor! Właśnie taki samochód pokazał bawarski producent samochodów osobowych podczas tragów CES. BMW I Vision Dee to niezwykle zaawansowana technologicznie maszyna, która daje nam wgląd na przyszłość motoryzacji.

Samochód przyszłości! To BMW zmienia kolor!

Zmiana koloru samochodu to duża inwestycja, która zamyka się w kilku tysiącach złotych. Nie każdy może sobie na to pozwolić, jednak bawarski producent znalazł na to sposób. Zaprezentowane podczas targów CES BMW zmienia kolor. BMW I Vision Dee to koncepcyjny samochód przyszłości.

Większość samochodów na drogach jest białe, czarne lub srebrne, co sprawia, że są one po prostu nudne. To BMW zmienia kolor, dzięki czemu może przyjąć jeden z 32 dostępnych kolorów. Jak działa?

32 barwy i szyba z interfejsem graficznym. To auto przyszłości?

To BMW zmienia kolor! Auto może przybrać jeden z 32 dostępnych kolorów. Pojazd pokryty jest w 240 paneli e-ink, dzięki którym możliwa jest zmiana koloru. Samochód może nie tylko przybrać jednolitą barwę, ale również skomplikowane, wielobarwne wzory. Warto zaznaczyć, że panele te zużywają energię tylko i wyłącznie w momencie zmiany koloru.

Co jeszcze posiada BMW I Vision Dee? Przednia szyba została wyposażona w interfejs graficzny zamontowany na całej jej powierzchni. Współpracuje on z nowym asystentem głosowym Digital Emotional Experience, czyli DEE. Jest to nowy system, który będzie montowany w autach bawarskiego producenta w przyszłości.

