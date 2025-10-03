TomTom i Hyundai AutoEver. Co to oznacza dla kierowców?

Holenderska firma TomTom, znana z map i technologii geolokalizacji, właśnie ogłosiła, że rozszerza współpracę z Hyundai AutoEver – czyli działem odpowiedzialnym za systemy nawigacyjne w samochodach Hyundai Motor Group. Brzmi poważnie, ale w praktyce to dobra wiadomość dla milionów kierowców, którzy wsiądą do nowych Hyundaiów, Kii czy Genesis w Europie.

Nawigacja TomTom.

Co się zmieni w nawigacji?

Nowa, wieloletnia umowa oznacza, że pokładowe systemy nawigacji w autach HMG będą działały szybciej, mądrzej i… ostrzej. Wszystko dzięki usługom TomTom Real-Time Traffic oraz Speed Camera Service. Pierwsza z nich dostarcza informacje o korkach w czasie rzeczywistym, dzięki czemu łatwiej ominąć zakorkowane centrum czy niespodziewany remont. Druga natomiast to powiadomienia o fotoradarach – czyli mały elektroniczny głos rozsądku, który przypomina, by zdjąć nogę z gazu, zanim zrobi to portfel w postaci mandatu.

Wygoda i bezpieczeństwo w jednym

Hyundai AutoEver podkreśla, że dane od TomToma to nie tylko wygoda, ale też bezpieczeństwo. Aktualne mapy i ostrzeżenia mają wspierać technologie takie jak Highway Driving Assist, a także poprawiać szacowany czas dojazdu do celu. W praktyce oznacza to, że nawigacja w samochodach koreańskiego giganta będzie coraz bardziej przypominać inteligentnego asystenta, a nie zwykłą mapkę z kreską prowadzącą do punktu B.

Nawigacja TomTom.

Co mówią przedstawiciele firm TomTom i Hyundai AutoEver?

Cieszymy się, że możemy dalej współpracować z TomTomem i dawać klientom jeszcze lepsze doświadczenia za kierownicą. Dongkwon Suh, szef działu nawigacji w Hyundai AutoEver.

Z kolei przedstawiciele TomTom nie kryją dumy z faktu, że ich rozwiązania trafiają do tak dużej liczby aut.

Hyundai AutoEver to jeden z najbardziej innowacyjnych graczy na rynku, a my chcemy wspierać ich w oferowaniu jak najlepszych usług. Benoit Joly z TomTom.

Nawigacja TomTom.

Co z tego ma kierowca?

Mniej stania w korkach, mniej stresu związanego z ograniczeniami prędkości i bardziej precyzyjne prognozy podróży. Innymi słowy – więcej czasu na kawę przed pracą i mniej nerwów na trasie.

Podsumowanie

Wygląda więc na to, że wspólna jazda TomTom i Hyundai AutoEver dopiero się rozkręca. A im lepiej dogadują się w sprawie technologii, tym wygodniej będzie się jeździło po europejskich drogach.

P.S. sprawdź nasz test Hyundai Kona 1.6 T-GDI.