Toyota ma nową benzynę! 40% mniej CO2. Koniec elektryków?!

Bardzo ciekawe informacje przesyła dział prasowy popularnej japońskiej marki. Toyota ma nową benzynę, która została przygotowana wspólnie z firmą Chevron. Efekt współpracy? Niskoemisyjne paliwo, które generuje 40% mniej CO2. Mało tego, to paliwo może być stosowanie we wszystkich samochodach, które dziś poruszają się po drogach na całym świecie!

Toyota ma nową benzynę! 40% mniej CO2.

Oba przedsiębiorstwa opracowały nowy rodzaj benzyny, która generuje ponad 40% mniej dwutlenku węgla w tak zwanym “cyklu życia” w porównaniu do tradycyjnego paliwa, które jest wytwarzane z ropy. Najlepsze w tym wszystkim jest właśnie to, że nowy produkt przygotowany przez firmy Toyota i Chevron może być wykorzystywany w praktycznie wszystkich samochodach benzynowych. Nawet w tych starszych! Nie musisz robić dosłownie nic by obniżyć emisyjność swojego auta – ani żadnej modyfikacji napędu, ani wymiany na nowy model.

Toyota ma nową benzynę! Pasuje do wszystkich samochodów na świecie!

Niezależnie od tego czy dziś jeździsz samochodem ze “zwykłym” silnikiem benzynowym czy hybrydą. Możesz obniżyć emisję CO2 o ponad 40% nie robiąc totalnie nic ze swoim autem. Mało tego, do dystrybucji tego paliwa może służyć ta infrastruktura, którą doskonale znamy. Nie ma potrzeby dodatkowych inwestycji – dotyczy to również Twojego samochodu. Firmy wprowadzają nowe paliwo, Ty je tankujesz, a przy okazji pozytywnie wpływasz na klimat. Brzmi świetnie, prawda?

Toyota ma nową benzynę! 40% mniej CO2.

Wróćmy do 2021 roku, kiedy to rozpoczęła się współpraca Toyoty i Chevron. Wtedy oba przedsiębiorstwa skupiały się głównie na wodorze. Tak czy inaczej, japoński producent samochodów dołączył do programu opracowania niskoemisyjnej benzyny na wczesnym etapie prac laboratoryjnych. Wszystko po to, by zapewnić kompatybilność z konwencjonalnymi silnikami benzynowymi, a także napędami hybrydowymi. Po krótkim czasie, a konkretniej wiosną 2023 roku firmy przeprowadziły pierwsze testy drogowe. Wykorzystano Toyotę Camry z hybrydowym napędem, a także RAV4 Primę, która wykorzystywała plug-in. Oprócz tych aut, w testach brała udział Toyota Tundra, której na lokalnym rynku na próżno spotkać. To pickup, który nie należy do najmniejszych. Dotyczy to również jego silnika.

Toyota ma nową benzynę! 40% mniej CO2.

Samochody zatankowano benzyną Chevron, a więc tą, która cechuje się niską emisją, a następnie ruszono w trasę. Kierowcy jeździli po drogach publicznych zarówno w Teksasie, jak i Mississippi. Następnie, w kwietniu 2024 to innowacyjne paliwo zostało dostarczone do centrum logistycznego Toyoty w Portland. Zaatakowano nowe auta, które dostarczono do dealerów. Jak widać, marka nie boi się tego paliwa, skoro każdego dnia z centrum wysyłanych jest aż 450 samochodów, które następnie trafiają do klientów w różnych częściach Stanów Zjednoczonych Ameryki.

40% mniej emisji CO2. Nie musisz robić totalnie nic!

Jak Toyota i Chevron tworzą nowe, niskoemisyjne paliwo? Wszystko za sprawą wykorzystania surowców odnawialnych, dzięki którym obniżono emisję CO2 w tak zwanym całym cyklu “życia produktu” o 40% w porównaniu do konwencjonalnej benzyny. Mało tego, ponad połowa składu to biopaliwo, które jest wytwarzane z produktów roślinnych, a także odpadów z uprawy roślin i hodowli zwierząt. Dzięki współpracy z rolnikami, produkcja tego paliwa będzie znacznie szybsza, a wiec szybciej trafi do masowego użytku. Mało tego, wzmocni pozycję rolnictwa w gospodarce! Jak widać, mamy same plusy takiego rozwiązania. Tym bardziej, że obniżymy emisyjność transportu bez konieczności zmiany infrastruktury tankowania. O zmianie samochodów czy modyfikacji napędu nawet nie wspominam.

Toyota ma nową benzynę! 40% mniej CO2.

Toyota myśli o klientach!

Jak inaczej skomentować pomysł tego przedsiębiorstwa? Fakt, obecnie mówimy cały czas o USA, a nie o Unii Europejskiej, która na siłę wciska nam elektromobilność, która nie jest ani dobra, ani ekologiczna, ale kto wie, może ludzie się zbuntują i wspomniane niskoemisyjne paliwo trafi także na stary kontynent? Oby tak było. Tak czy inaczej, w USA jeździ ponad 265 milionów samochodów. Jakie paliwo wykorzystują? Oczywiście, benzynę.

Średnio samochód osobowy ma 12 lat, a w ruchu pozostaje przez prawie 20. To sprawia, że nowe samochody, które dziś są sprzedawane w Stanach, będą wykorzystywane przez długi, długi czas. Biopaliwa, które przygotowuje Toyota i Chevron sprawią, że emisja gazów cieplarnianych będzie znacznie ograniczona. Mówimy tu zarówno o nowych pojazdach, jak i tych, które już poruszają się po drogach.

Toyota ma nową benzynę! 40% mniej CO2.t

Toyota sugeruje również, że fakt, chce osiągnąć neutralność węglową, jednak przedsiębiorstwo uważa, że klienci potrzebują różnych rozwiązań. Zarówno tych praktycznych, jak i przystępnych cenowo. Dlatego też marka prowadzi badania nad nisko i bezemisyjnymi rozwiązaniami. Oferuje auta elektryczne, hybrydy (także plug-in), samochody napędzane wodorem oraz spalinowe, które mogą wykorzystywać paliwa syntetyczne i biopaliwa.

Toyota ma nową benzynę! 40% mniej CO2.

Sprawdź również: Paliwo przyszłości Toyoty.