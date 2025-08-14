Jeśli jesteście fanami Nintendo Switch, to na pewno kojarzycie słuchawki Turtle Beach Airlite Fit. To zestaw, który już od dłuższego czasu cieszy się ogromną popularnością wśród graczy tej konsoli. Co ważne, zanim Turtle Beach w 2024 roku przejęło markę Performance Designed Products (PDP), to właśnie Airlite był jednym z trzech najlepiej sprzedających się headsetów do Nintendo Switch.

Nic więc dziwnego, że kiedy w tym roku Turtle Beach wprowadziło oficjalnie licencjonowaną wersję Airlite Fit specjalnie dla Switcha, fani od razu zwrócili na to uwagę. Ten model był dostępny w kilku ciekawych wariantach kolorystycznych – neonowym niebieskim z czerwonym, klasycznym białym i czarnym, a także fioletowym.

Teraz Airlite Fit trafia na Nintendo Switch 2

I teraz, uwaga – pojawiła się kolejna ważna wiadomość! Turtle Beach oficjalnie wypuściło zestaw Airlite Fit przeznaczony dla Nintendo Switch 2. Tak, to właśnie ta nowa generacja konsoli doczekała się swojego, licencjonowanego zestawu słuchawkowego.

Co ważne, słuchawki zachowują wszystko to, za co pokochali je gracze – lekką konstrukcję, wygodę noszenia i przede wszystkim naprawdę dobrą jakość dźwięku. Tym razem jednak design został lekko odświeżony, by nawiązywał do nowego Switcha 2, a sama kolorystyka dostępna jest w eleganckiej, czarnej wersji.

Komfort i jakość dźwięku

Skoro mówimy o zestawie do grania, oczywiście największą rolę odgrywa dźwięk. W Airlite Fit zamontowano wysokiej jakości 40-milimetrowe przetworniki, które mają za zadanie dostarczyć optymalne wrażenia podczas gry. Bez względu na to, czy grasz w dynamiczne strzelanki, czy bardziej spokojne gry przygodowe – słuchawki mają zapewnić, że każdy dźwięk będzie czysty i wyraźny.

Nauszniki wykonano z miękkiej dzianiny dżersejowej, co ma swoje plusy – przede wszystkim zapewnia komfort, nawet podczas długich sesji grania. To bardzo ważne, bo przecież niewygodne słuchawki szybko stają się irytujące i potrafią zepsuć radość z gry. Do tego materiał dobrze tłumi hałas z otoczenia, więc nic nie rozprasza i można się w pełni skupić na rozgrywce.

Co więcej, mikrofon, który został dołączony do zestawu, ma funkcję redukcji szumów. To duży plus, bo pozwala na wyraźną komunikację z innymi graczami podczas online’owych sesji. Koniec z irytującymi szumami i zakłóceniami, które potrafią uprzykrzyć rozmowę.

Kompatybilność i prostota

Ważne jest też, że słuchawki korzystają ze złącza audio 3,5 mm. To oznacza, że są kompatybilne nie tylko z Nintendo Switch 2, ale też ze wszystkimi wcześniejszymi wersjami tej konsoli. Jeśli więc już masz Nintendo Switch i szukasz nowego headsetu, Airlite Fit będzie działać u Ciebie bez problemu.

To rozwiązanie na pewno ucieszy tych, którzy chcą mieć jeden zestaw słuchawek na wszystkie wersje Switcha, bez konieczności szukania specjalnych adapterów czy innych dodatkowych akcesoriów.

Cena i dostępność Turtle Beach – headset do Nintendo Switch 2

No dobrze, ale kiedy można kupić te słuchawki i ile to kosztuje? Turtle Beach Airlite Fit są już dostępne w przedsprzedaży na oficjalnej stronie producenta. Cena jest naprawdę przystępna – 24,99 euro.

Premiera sprzętu jest zaplanowana na 3 września 2025 roku, więc już niedługo wszyscy chętni będą mogli założyć je na uszy i sprawdzić, jak sprawdzają się podczas grania na Nintendo Switch 2.

Podsumowanie

Podsumowując, Airlite Fit to zestaw słuchawek, który przez lata zdobył zaufanie wielu graczy Nintendo Switch. Teraz, dzięki Turtle Beach, mamy wersję oficjalnie licencjonowaną do nowej konsoli Nintendo Switch 2, która zachowuje to, co najlepsze – lekkość, wygodę i świetną jakość dźwięku.

Design nawiązujący do Switcha 2 i nowa, czarna kolorystyka tylko dopełniają całości. Jeśli więc, szukacie prostych, wygodnych i dobrych słuchawek do swojej konsoli, Airlite Fit warto mieć na oku – zwłaszcza, że cena jest bardzo rozsądna. A skoro premiera już 3 września – może to idealny moment, by sprawić sobie nowy zestaw słuchawkowy na jesienne gamingowe wieczory?

