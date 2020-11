Tworzenie muzyki. Czy nie grając na instrumentach mogę spróbować?

Każdy ma jakiś swój gust muzyczny. Jeden lubi rap, drugi pop, a trzeci heavy metal. Jednak niezależnie od preferencji muzycznych, dużo osób myśli o stworzeniu własnego utworu. Kto wie, może uda się podbić nim świat? Czy bez znajomości nut i bez umiejętności grania na instrumentach można zacząć przygodę, jaką będzie tworzenie muzyki? Tak naprawdę zależy to tylko od naszych chęci i zaangażowania. Brak znajomości może nam trochę przeszkadzać, ale jest to do obejścia. Wystarczy tylko wytrwałość.

Od czego zacząć?

Najlepiej, na początek znaleźć program, który będzie umożliwiał nam nagrywanie, miksowanie, a także pracę na wirtualnych instrumentach. Takie programy kosztują bardzo dużo. Cena dochodzi nawet do kilku tysięcy złotych rocznie. Ale po co na początku program, z którego nawet nie będziemy w pełni korzystać? Lepiej wybrać darmowego. A może inaczej? Warto spróbować wersję trial/demo. Wiele firm udostępnia darmowe wersję płatnych programów. Oczywiście nie są one aż tak zaawansowane, jak ich podstawowe wersje, ale są również dobre, by zaznajomić się z działaniem programu. Są również programy, które są całkowicie darmowe. Sprawdźmy je.

Tworzenie muzyki. Czy istnieją darmowe programy?

Jednym z darmowych programów/aplikacji jest np. GarageBand, który możemy ściągnąć na urządzenia iOS za darmo. Rzecz jasna, o ile posiadacie sprzęt od firmy Apple. Nie jest on nie wiadomo jak zaawansowany, ale na początek w zupełności wystarczy.

Program ten daje nam bazę różnorodnych instrumentów między innymi:

gitary,

basy,

instrumenty smyczkowe,

perkusje,

klawisze.

Dodatkowo jest kilka rodzajów każdego z tych instrumentów. Mamy np. Gitarę elektryczną, gitarę klasyczną, a także gitary specjalistyczne do różnych typów muzyki. Mając iPada wystarczy wybrać na ekranie konkretne struny, akordy, dźwięki, klawisze. Jak widać, tworzenie muzyki wcale nie musi być takie trudne.

Powszechnie wiadomo, że nic nie jest w życiu proste, ale jeśli ktoś złapie podstawy, to może się rozwijać. Kto wie, czy ktoś z Was za jakiś czas zacznie kupować instrumenty, grać na nich i zakupi specjalistyczny program do obróbki muzyki. Owocem będzie własna muzyka, czego z całego serca Wam życzę.

Czy wirtualne instrumenty są tak samo dobre brzmieniowo, jak ich prawdziwe odpowiedniki?

Jest to oczywiście kwestia sporna i wszystko zależy od odpowiednich wtyczek. Im wtyczka jest droższa tym realizm się zwiększa. Jeśli wykorzystamy jakiś darmowy program, będzie on zazwyczaj oferował podstawowe wtyczki VST. Te umożliwią nam zabawę na wirtualnych instrumentach, ale ich brzmienie czasami nie jest takie, jakiego byśmy oczekiwali. Pamiętajcie jednak, że trzeba od czegoś zacząć tworzenie muzyki, o którym marzycie.



Zabawa instrumentami na komputerze, co potrzebujemy?

Wspomniałem już o nagrywaniu i zabawie na urządzeniach mobilnych, w moim przypadku mowa o iOS. Mamy na nich dosyć ułatwioną sprawę, bo wystarczy klikać na ekranie odpowiednie akordy lub dźwięki. Przy komputerze sprawa nieco się komplikuje. Oczywiście możemy korzystać z bazowych sampli, jednak przecież chcemy sami coś tworzyć. Tak naprawdę nie musimy wydawać pieniędzy na nowy sprzęt. Wystarczy nam zwykła klawiatura, z której korzystamy na co dzień. Musimy ją tylko specjalnie przygotować, by naciskając odpowiednie klawisze móc zagrać odpowiadające im dźwięki. Oczywiście sprawę ułatwiają klawiatury MIDI. Wyglądają jak małe pianino, a jednak dzięki nim możemy zagrać dźwięki, które chcemy. Jest to jednak temat na inny artykuł.

Czy w programach mogę nagrywać wokal?

Większość programów umożliwia nagrywanie wokalu. Połączenie naszego instrumentalu ze śpiewem może przynieść wymarzone efekty.

Co jest najważniejsze w tworzeniu muzyki?

Najważniejsza jest, pewnie nikogo nie zaskoczę nauka, nauka i jeszcze raz nauka. Na YouTube znajdziemy wiele tutoriali, gdzie zdobędziemy wiedzę jak zacząć. W muzyce warto zawsze uczyć się od kogoś, kto ma dużo większe doświadczenie od nas. Dzięki temu poznamy w pewnym stopniu podstawy. Wzorowanie na kimś pozwala na znacznie łatwiejsze tworzenie muzyki. W internecie znajdziemy wiele kursów z danego programu, często płatnych, ale myślę, że warto zainwestować w siebie i w swoje marzenia. Może nam się to opłacić, a także przynieść wielką satysfakcję.

Tworzenie muzyki. A co jeśli znam już podstawy?

Jeśli znasz już podstawy, czas zacząć działać i tworzyć. Jeśli edycja za pomocą oprogramowania to dla Ciebie za mało, zacznij uczyć się gry na różnych instrumentach. Rozwijaj się w tym co lubisz, aby to przynosiło Ci szczęście. W muzyce nigdy nie ma czegoś takiego, że dotarło się już na szczyt. Zawsze można się czegoś nowego nauczyć. Nowe programy, nowe środowiska, nowe instrumenty, nowy gatunek muzyczny.

Czy można zarabiać na tworzeniu muzyki?

Tak jak na wszystkim można zarabiać, na tworzeniu muzyki również. Oczywiście trzeba być dobrym w tym co się robi. Można sprzedawać podkłady do piosenek rapowych różnym wykonawcom za mniejsze lub większe pieniądze. W tej dziedzinie największą barierą jest nasze lenistwo i nasza głowa. Jeżeli będziesz odpowiednio zmotywowany – osiągniesz sukces. Oczywiście nie licz na to, że będzie to Twoje źródło utrzymania (chociaż kto wie), ale ciesz się tym co robisz. Twórz, dziel się ze znajomymi, wstawiaj, podpisuj kontrakty, nagrywaj z różnymi wykonawcami. Może w końcu się okaże, ze będziesz pracował z największymi gwiazdami estrady.