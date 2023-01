Pierwszy samochód Xiaomi w niedalekiej przyszłości trafi na rynek. Będzie to elektryczny pojazd, który przede wszystkim ma być konkurentem dla Tesli. Czy tak się stanie, pokaże czas. Pojawiły się przecieki odnośnie do ceny pierwszego auta chińskiego producenta. Ile będzie kosztował?

Pierwszy samochód Xiaomi powstanie w dwóch wersjach

Xiaomi planuje podbić kolejny rynek i tym razem chodzi o przemysł motoryzacyjny. O samochodzie Xiaomi słyszymy już od kilku lat i już od jakiegoś czasu wiemy, że projekt ten powstaje, jednak na oficjalną premierę pojazdu będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Pierwszy samochód Xiaomi ma być pojazdem typu sedan o “średniej” wielkości.

Przeczytaj także: Silnik Wankla wraca do łask! Pojawi się w Maździe MX-30!

Tyle będzie kosztował pierwszy samochód Xiaomi?

Pierwszy samochód Xiaomi ma być dostępny w dwóch wersjach. Pojazd o kodowej nazwie Modena zostanie zbudowany na platformie 800 V i będzie korzystał z baterii chińskiego koncernu BYD. Z kolei droższy model również skorzysta z platformy 800 V i baterii CATL Kirin.

Ile będzie kosztowało auto chińskiego producenta?

Zarówno droższa, jak i tańsza wersja samochodu chińskiego producenta będzie dysponowała silnikiem o mocy 260 kW. Masowa produkcja pojazdów ruszy w 2024 roku, jednak już w tym roku samochody mają oficjalnie zostać pokazane światu.

Oficjalna premiera auta Xiaomi ma odbyć się w tym roku!

Pierwszy samochód Xiaomi ma zostać wyceniony pomiędzy 260 a 300 tysięcy juanów, co bez podatku przekłada się na ponad 190 tysięcy złotych. Plotki sugerują, że na rynku pojawi się także model o kodowej nazwie Le Mans, co może sugerować bardziej sportowy pojazd. Cena? Ok. 350 tys. juanów, czyli prawie 230 tys. złotych. Jego premiera ma odbyć się w 2025 roku.

Źródło: Notebookcheck