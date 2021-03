Ukulele – jak zacząć?

Ukulele – to instrument podobny do gitary. Jedna inaczej się na nim gra, a także inaczej brzmi. Oczywiście, tak jak gitara jest to instrument strunowy ale posiada zaledwie 4 struny. To sprawia, że dużo łatwiej nauczyć się grać na ukulele niż na gitarze. Ponadto jest dużo tańszym instrumentem i każdemu polecam zacząć naukę od niego. Dlaczego? Dowiecie się w tym artykule.

Od czego zacząć?

Ukulele jest instrumentem o bardzo małych gabarytach i łatwo je wszędzie ze sobą zabrać. W większości sklepów muzycznych znajdziemy regał, gdzie będą wisiały te instrumenty. Ich cena raczej jest wysoka, ale o tym później. Przede wszystkim kiedy zaczynacie przygodę z graniem, na pewno trzeba pamiętać o samodyscyplinie i chęci. Nie jest to łatwe, bo najczęściej każdy z nas szybko poddaje się przy pierwszych napotkanych trudnościach. Na pewno osobom, które miały już styczność z instrumentami strunowymi, będzie dużo łatwiej. Ukulele jest dosyć popularnym instrumentem i wiele osób po nie sięga, więc dlaczego ja też nie mógłbym się nauczyć grać? Pewnie, że możesz i wszystkich do tego zachęcam.

Jakie ukulele wybrać?

Jeśli chodzi o ukulele to znajdziemy w Internecie różne rodzaje tego instrumentu. Czym się różnią? Przede wszystkim wielkością i barwą. Znajdziemy ukulele sopranowe, koncertowe, tenorowe, barytonowe i wiele wiele innych. Na początku każdemu z Was polecałbym sopranowe albo koncertowe. Dlaczego? Są dosyć małych gabarytów i myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę. Sopranowe jest troszeczkę mniejsze od koncertowego, więc jeśli ktoś chciałby mieć więcej miejsca na progach, to lepszym wyborem będzie koncertowe. Sam zacząłem od ukulele koncertowego, ponieważ progi wydawały mi się troszeczkę większe i dużo swobodniej mogłem sobie grać.

Ile kosztuje ukulele?

Koszt ukulele nie jest zbyt duży. Sopranowe znajdziemy już w okolicy 80-100 zł. Patrząc na gitary, wydaje mi się, że żadnego nowego egzemplarza nie znaleźlibyśmy w tej cenie. Jeśli chodzi o ukulele koncertowe to znajdziemy je za mniej więcej 100-250 zł. Jest troszkę droższe, ale to dlatego, że jest większe. Oczywiście możemy pomyśleć o używanym instrumencie i na pewno znajdziemy coś znacznie tańszego. W przypadku instrumentów, kupowanie używanych egzemplarzy nie jest wcale złym rozwiązaniem.

Od czego zacząć naukę?

W Internecie znajdziemy wiele poradników, gdzie ludzie pokazują jak grać konkretną piosenkę. Poniżej wstawię Wam link do przykładowej lekcji. Ukulele jest o tyle prostym instrumentem, że czasami wystarczy nacisnąć strunę jednym palcem i mamy zagrany cały akord. Dlatego właśnie polecam wszystkim na początku zacząć od tego instrumentu. Mając do dyspozycji tylko 4 struny na pewno łatwiej będzie nam to ogarnąć niż mając na przykład 6.

Elektryczne ukulele?

Może to Was zdziwi, ale jest na rynku ukulele elektryczne. Co prawda nie jest ono aż tak popularne, ale jest i nie kosztuje majątku. Jego koszt to około 600 zł. Oczywiście mówię tutaj o tańszych egzemplarzach, bo na pewno znajdziemy droższe. Na początku nie warto kupować drogich instrumentów. Z czasem możemy pozwolić sobie na taki zakup, ale przy nauce, myślę że to trochę bez sensu. Jeśli nie spodoba nam się granie na chociażby ukulele, to będziemy mieli dużo mniejszą stratę.

Jak nagłaśniać ukulele?

Na rynku znajdziemy ukulele elektroakustyczne, co oznacza że ma ono wbudowany mikrofon, który pozwala podłączyć je do miksera, wzmacniacza. Jeśli nie mamy takiego egzemplarza, możemy nagłośnić je przez zwykły mikrofon. najlepiej gdyby to był mikrofon pojemnościowy, który zwykle stosujemy przy nagłaśnianiu różnych instrumentów akustycznych. W przypadku elektrycznych ukulele nie ma z tym problemu. Po prostu łączymy nasz instrument z mikserem, wzmacniaczem.

Gitara vs ukulele

Przede wszystkim warto spojrzeć na wielkość. Gitara jest 3-4 razy większa od ukulele. Do tego dochodzi nam łatwość przy graniu akordów. W przypadku gitary musimy dużo więcej się napracować, aby zagrać akord, natomiast w przypadku ukulele czasami wystarczy postawić palec w odpowiednim miejscu. Przez to gra na staje się łatwiejsza. Oczywiście, znaczną różnicą jest też dźwięk, który generują oba instrumenty. Niby podobne, a jednak znacznie różniące się od siebie, prawda?

Mam nadzieję, że taki poradnik przyda Wam się aby zacząć przygodę z muzyką. Jeśli mielibyście jakieś pytania to chętnie na nie odpowiem. Na koniec pokażę Wam moją przygodę z ukulele. Zobaczycie tam jak sobie radzę przy graniu i śpiewaniu jednocześnie. Mam nadzieję, że dzięki takim tekstom uda mi się zarazić Was swoją pasją.