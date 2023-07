Uważajcie, bo Google Mapy sprawi, że dostaniecie wysoki mandat!

Google Mapy to ta aplikacja, z której korzysta prawie każdy. Nie ma się co temu dziwić, ponieważ dzięki niej bez problemu dojedziemy do miejsca docelowego. Niestety, przez nią też możemy otrzymać wysoki mandat, a przekonali się o tym kierowcy, którzy podróżowali w ostatnim czasie po Monachium!

Konieczne narzędzie w podróży

Smartfony w dzisiejszych czasach mogą pełnić wiele funkcji, a jedną z nich jest urządzenie do nawigacji. Do tego celu najczęściej wykorzystuje się aplikację Google Mapy, która cały czas jest rozwijana. Dzięki niej wiem, gdzie znajdują się fotoradary czy patrole policji, ale również jak zakorkowane są konkretne drogi. Jest to kompletne narzędzie pomagające dotrzeć kierowcom do miejsca docelowego.

Google Mapy są bardzo przydatne i wielu z nas nie wyobraża sobie rozpoczęcia podróży właśnie bez tej aplikacji. Niestety, narzędzie, które ma pomagać, czasem robi więcej złego, a przekonali się o tym kierowcy, którzy postanowili poruszać się właśnie z tą aplikacją po Monachium, trzecim co do wielkości największym mieście w Niemczech. Otrzymali oni bowiem mandaty, a wszystko przez Google Maps.

Uważajcie, bo Google Maps sprawi, że dostaniecie wysoki mandat! Fot. mat. wł.

Kierowcy są oburzeni. Wszystko przez Google Mapy

Monachium to wielkie miasto i jeśli tam nie mieszkacie, to poruszanie się po nim bez nawigacji jest piekielnie trudne. Z powodu położenia geograficznego jest to jedno z miejsc, które nawet przejazdem, jest jednym z przystanków dla turystów. Duży odłam z nich korzysta z aplikacji Google Mapy i niestety, mocno się na niej zawiedli, ponieważ przez nią otrzymali oni mandaty!

Jak poinformował dzienniki “Bild”, w czerwcu tego roku niemiecka policja wystawiła ponad 350 mandatów. Wszystkie z nich dotyczyły złamania przepisów przez kierowców w pobliżu placu targowego Viktualienmarkt. Na jednym z odcinków tej trasy obowiązuje zakaz poruszania się samochodem i motocyklem. Problem w tym, że aplikacja Google nie informowała o tym kierowców, którzy podążali za jej głosem, czego efektem były mandaty w wysokości 50 euro!

To tylko pokazuje, że nie możemy ślepo ufać technologii i tylko korzystać z jej pomocy. Algorytmy Map Google, sugerując się ruchem pieszym i rowerowym, stwierdziły, że trasa ta jest również odpowiednia dla samochodów i motocykli.

Za sprawą Google Maps niemiecka policja wystawiła ponad 350 mandatów w wysokości 50 euro! Fot. mat. wł.

Źródło: opr. wł./Bild