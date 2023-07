TikTok Music to nowa platforma streamingowa, która podbija właśnie Indonezję oraz Brazylię. Czy wkrótce dwóch gigantów tego rynku, czyli Apple Music oraz Spotify, będą w końcu miały konkurencję?

Apple Music i Spotify będzie miało nową konkurencję?

Kiedy mówimy o serwisach streamowania muzyki, to myślimy o dwóch gigantach, którzy całkowicie zdominowali ten rynek. Apple Music oraz Spotify, które jest zdecydowanym liderem pod względem ilości użytkowników. Co prawda, w obiegu jest jeszcze Tidal czy YouTube Music, jednak do pierwszej dwójki sporo im brakuje.

TikTok Music wkrótce podbije cały świat?

Przeczytaj także: Musk oskarża Zuckerberga i Metę o oszustwo! Chodzi o Threads

Dlatego też, jeśli mówimy o konkurencji, to nie mają one żadnej, ale wkrótce może się to zmienić, ponieważ TikTok Music wchodzi na rynek. Nowa platforma jest już dostępna w Indonezji i w Brazylii i staje się tam bardzo popularna. Czy dwaj giganci mają się czego obawiać? W końcu sam TikTok jest obecnie najpopularniejszą platformą social-media!

TikTok Music namiesza na rynku?

ByteDance rozpoczyna atak na kolejny odłam rynku mediów i uruchamia TikTok Music, czyli platformę do streamingowania muzyki, która ma zagrozić hegemonii Spotify oraz Apple Music. Serwis jest naprawdę bogaty i oferuje muzykę wszystkich wielkich wytwórni płytowych. Można więc sądzić, że to dopiero początek, a i tak platforma na rynkach, w których jest dostępna, świętuje sukcesy.

Patrząc na to, jak wielką popularnością cieszy się TikTok, to serwis muzyczny skazywany jest na sukces! Fot. mat. wł.

TikTok Music pozwala nie tylko na importowanie playlist z innych serwisów, pobieranie ich czy dzielenie się nimi, ale przede wszystkim oferuje słuchanie viralowych utworów. Do tej pory piosenek trzeba było słuchać na innych serwisach, a tutaj użytkownicy mają wszystko pod ręką. ByteDance nie podało informacji, kiedy platforma trafi na inne rynki, jednak z pewnością z tygodnia na tydzień dostępność będzie coraz większa.

Źródło: WCCFTech