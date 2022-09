Volkswagen Multivan eHybrid wraz z nową generacją przeszedł tak mocną transformację, że ciężko nawet porównać go do swojego poprzednika. To nie jest nowa generacja, a całkiem nowe podejście do rodzinnego dużego auta, które zastąpi nie tylko poprzedniego Multivana, ale również i takie auta jak Sharan. Ale czy sprosta oczekiwaniom klientów? To pytanie powinniśmy sobie zadać już na samym wstępie.

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny?

Volkswagen Multivan eHybrid to wcale nie generacja T7

Warto wspomnieć najpierw, że gama nowych większych aut z rodziny Volkswagena doznała paru zmian. Wersje Transporter i Caravelle wciąż oferowane są jako generacja T6.1 (są tam też odmiany California). Do gamy wkracza również elektryczny ID.BUZZ, a nowy Multivan produkowany już jest jako osobny model bazujący na płycie podłogowej MQB. Co to właściwie oznacza? Że gama silnikowa pochodzi przede wszystkim z aut pokroju Golf, a auto powinno się prowadzić jak zwykła osobówka.

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny?

W moim teście do dyspozycji dostałem chyba najbardziej ciekawą obecnie wersję, czyli Energetic z silnikiem eHybrid. Jest to jednostka napędowa 1.4 TSI połączona z elektrycznym silnikiem i akumulatorem ładowanym z gniazda, czyli tzw. wersja plug-in (PHEV). O niej poświęcę cały następny akapit, a teraz przybliżę może to, jak urosło się nowemu Multivanowi.

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny? Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny?

Można by powiedzieć nawet, że sporo mu się urosło chociaż na pierwszy rzut oka tego nie widać. Obecne wymiary to: długość 497,3 cm, szerokość 194,1 cm (225,2cm z lusterkami) i 190,7 cm wysokość. A to wszystko przy rozstawie osi na poziomie 312,4 cm. Jest jeszcze wydłużona wersja o 20 cm ze zwiększonym zwisem tylnym. W porównaniu do poprzedniej generacji, albo jak można powiedzieć wersji T6.1, to aż o 124 mm zwiększony rozstaw osi. Nowy Volkswagen Multivan eHybrid jest też dłuższy o 69 mm, szerszy o 37 mm i co też ważne niższy o 47 mm. To wszystko pozwoliło również na poprawę aerodynamiki auta, gdyż obecnie współczynnik oporu powietrza wynosi zalewie 0,30 Cw (w porównaniu do 0,35 poprzednika).

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny?

A to pozwala wersji hybrydowej na pokonywanie niektórych tras ze spalaniem na poziomie zbliżonym do 5 litrów. (Zdjęcie poniżej – co ważne to przy rozładowanych bateriach.)

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny?

Niestety, zwiększone wymiary nie przełożyły się zbytnio na przestrzeń bagażową. W standardowym układzie foteli pojemność ma się następująco: przy trzech rzędach siedzeń to 469 litrów, przy dwóch to już 1844 litrów, a przy całkowicie zwiększonej ładowności to aż 3710 litrów, a długość przestrzeni ładunkowej rośnie do 242,5 cm. (wersja wydłużona to od 763 litrów do 4053 litrów).

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny?

Aranżacja wnętrza

W nowym Multivanie można poczuć się trochę jak przy wybieraniu aranżacji wnętrza. Teraz mamy do dyspozycji w tylnej części standardowo pięć niezależnych foteli, które umieszczone są na prowadnicach. Pozwala to na dowolne przesuwanie foteli przód i tył, a przy tym są one naprawdę wygodne i komfortowo się w nich podróżuje. Ponadto, znalazł się też nowy tunel środkowy, który może być wykorzystany zarówno w przedniej jak i tylnej części samochodu.

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny? Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny? Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny? Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny?

Sam tunel środkowy posiada wbudowane dwa niezależne stoliki. Co prawda nie należą do najwygodniejszych, jednak przy możliwości obrócenia foteli środkowych do tyłu przestrzeń w środku staje się ciekawym mobilnym biurem.

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny?

Na pokładzie naszego egzemplarza znalazł się również panoramiczny dach. Niestety, nowe modele Volkswagena nie posiadają rolety, a jedynie producent chwali się, że nowa szyba świetnie odbija promieniowanie słoneczne. Daje to co prawda dodatkową przestrzeń nad głową, jednak auto przez to się mocno nagrzewa w słońcu.

Co innego fotele ergoComfort, które są już naprawdę wygodne, przy dłuższych trasach w ogóle nie czuć na nich zmęczenia, a regulowane podłokietniki tylko jeszcze bardziej poprawiają komfort.

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny?

Niestety nie mogę pochwalić jakości wykończenia i materiałów. Podczas testu odniosłem wrażenie, że przy aucie za ponad 300 tysięcy plastiki mogłyby być bardziej miękkie i lepiej wykonane. Może to po prostu takie moje odczucia, ale pasażerowie z tyłu też narzekali, że nie sprawia to prestiżowego odczucia. Co innego automatycznie domykane drzwi przesuwne, które idealnie sprawdzą jeśli jeździmy z dziećmi.

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny?

Nowe nie znaczy lepsze

A mówię tutaj o systemie info rozrywki. Volkswagen Multivan eHybrid korzysta z tego samego systemu co inne modele na płycie podłogowej MQB. Jest on w skrócie mało intuicyjny, denerwujący, czasem się zacina, a brak fizycznych przycisków podczas jazdy przyprawia o nerwicę. W nowym Golfie wcale nie jest lepiej.

Przy tak niedopracowanych pomysłach czasem pojawiają się takie genialne, jak na przykład umiejscowienie przełącznika od skrzyni biegów. Jest wysoko, obok kierownicy, w zasięgu ręki i nie zabiera miejsca. Po prostu fenomenalne.

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny?

Niektórzy redaktorzy narzekali na brak schowków. Jednak w moim odczuciu było ich zdecydowanie wystarczająco. W każdym pomieści się kilka rzeczy, a co najważniejsze nie będą one latać luzem po samochodzie.

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny?

Nowy Volksagen Multivan eHybrid posiada również wiele zalet. Specjalna wersja Energetic, którą testowałem już w standardzie wyposażona jest w:

18-calowe felgi aluminiowe

proaktywny system ochrony kierowcy i pasażerów

widok otoczenia 360° wraz z kamerą cofania

IQ.LIGHT – matrycowe reflektory diodowe

dwuczęściowy dach panoramiczny

przyciemniane tylne szyby

system bez kluczykowego dostępu

wielofunkcyjny stolik

system nawigacji Discover Media

Systemy te sprawują się całkiem nieźle, może wymagają kilku poprawek, jednak nie są tak uciążliwe jak u innych producentów. Fajną opcją są też wszechobecne porty USB-C dla każdego z pasażerów zarówno z przodu jak i z tyłu.

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 - idealny dla 7 osobowej rodziny? Volkswagen Multivan eHybrid 2022 - idealny dla 7 osobowej rodziny? Volkswagen Multivan eHybrid 2022 - idealny dla 7 osobowej rodziny? Volkswagen Multivan eHybrid 2022 - idealny dla 7 osobowej rodziny?

Silnik hybrydowy – czy to dobre rozwiązanie?

Otóż, to zależy. Jeśli mieszkasz w domu lub posiadasz miejsce do ładowania to już masz pierwszy argument za. Czy przemieszczasz się głównie w warunkach miejskich? To kolejny argument za. Jednak w tym miejscu się one kończą. Tak, nowy Volkswagen Multivan eHybrid jest w stanie uzyskać spalanie na poziomie 5 litrów, jednak w moim teście na całym dystansie uzyskałem okolice 7-8 litrów.

Czy to dobrze czy to źle nie mi to oceniać. Auto zachęca do spokojnej jazdy, a przy tym jest prawdziwym krążownikiem do pochłaniania kilometrów dobrym towarzystwie. Czy w takim wypadku diesel byłby lepszy? Może tak, ale diesel nie ma możliwości bezemisyjnego przemieszczania się po mieście na małych odległościach. Akumulator o pojemności 10,4 kWh pozwoli w rzeczywistości przejechać nieco ponad 30 kilometrów (przy 48 km deklarowanych przez producenta). Jednak przy wożeniu dzieci jedynie do szkoły zdecydowanie to wystarczy. Zwłaszcza, że ładowanie odbywać się może jedynie z mocą 3,6 kW, czyli najlepiej ze zwykłego gniazda w domu. Szkoda tylko, że zabrakło miejsca na te wszystkie kable i muszą one „latać po bagażniku”.

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny?

Coś więcej o silniku? Jest to co prawda ta sama jednostka co w innych modelach pokroju Golfa czy Passata. Bazuje na silniku spalinowym 1.4 TSI generującym 150 KM i 250 Nm w połączeniu z silnikiem elektrycznym o mocy 115 KM. Sumarycznie generuje to 218 KM. Czy jest to wystarczająco? W Arteonie może tak, tutaj Volkswagen Multivan eHybrid waży nieco ponad 2 tony, a to przekłada się na jego ociężałość i przyspieszenie 0-100 km/h w 11,6 sekundy. (wersja 2.0 TSI ma już 9,4 sekundy).

Jeśli chcielibyście natomiast wersję 4×4 to obecnie… takiej nie ma. Ma za to być w przyszłości jako hybryda z dwoma silnikami elektrycznymi, które osobno mają napędzać obie osie.

Cena? Wersja PHEV zaczyna się od 231 880, dodajemy odmianę Energetic to mamy już 266 135 zł. Testowany egzemplarz natomiast to już okolice 300 tysięcy złotych. A to całkiem sporo jak dla 7 osobowej rodziny.

Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny? Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny? Volkswagen Multivan eHybrid 2022 – idealny dla 7 osobowej rodziny?