W naszym układzie znajduje się jeszcze jedna planeta?

Nasz Układ Słoneczny składa się obecnie z 8 planet. Liczba ta przed laty była większa o jedną, jednak uznano, że Pluton planetą karłowatą. Jak się jednak okazuje, liczba ta ponownie może ulec zmianie, ponieważ według naukowców za Neptunem może znajdować się jeszcze jedna planeta.

Układ Słoneczny kryje jeszcze jedną planetę?

Pluton, według Międzynarodowej Unii Astronomicznej, został zdegradowany ze statusu planety 24 sierpnia 2006 roku. Od tamtej pory uważa się, że Układ Słoneczny, w którym znajduje się Ziemia, składa się z 8 planet. Okazuje się jednak, że liczba ta ponownie może się powiększyć do 9, jednak nie za sprawą Plutona, a innej, dotąd nieznanej nam planety.

Według astronomów w naszym układzie, a konkretnie na jego zewnętrznych krańcach może znajdować się nowa planeta. Ukrywa się ona za orbitą Neptuna i nie należy do największych. Według hipotez jest to mały świat pokryty skalistymi krajobrazami. Określili go jako planetę podobną do Marsa. Czy Układ Słoneczny może być większy, niż nam się wydawało?

Symulacja to potwierdza

Hipoteza wysnuta przez astronomów mówi, że Układ Słoneczny na swoich zewnętrznych granicach kryje jeszcze jedną, małą, skalistą planetę. Świat podobny do Marsa ukryty jest za Neptunem. Dla poparcia swojej tezy naukowcy uruchomili specjalną symulację, której zadaniem miało być ukazanie nieodkrytych obiektów. Badanie przyniosło zaskakujące wyniki.

Okazuje się, że symulacja przybliżyła obecny stan naszego Układu Słonecznego i według danych na jego krańcach może znajdować się jeszcze jedna, dotąd nieznana planeta. Jej struktura podobna jest do naszej planety lub Marsa. Skąd planeta znalazła się w tym miejscu? Sugeruje się, że została ona oddalona przez intensywne pola grawitacyjne Neptuna i Saturna. Obiekt znalazł się na granicy Układu, gdzie pola już go nie dosięgają, ale też jest on niewidoczny z naszej planety. Układ Słoneczny mógł uformować się także w inny sposób, ponieważ planety są również zdolne do migrowania.

Jedynym sposobem na potwierdzenie istnienia planety jest jej odkrycie.

Źródło