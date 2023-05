Wszyscy zapewne doskonale znają zegarki spod marki G-SHOCK. Firma ta jest znana na całym świecie nie tylko z produkcji wytrzymałych czasomierzu. Kultowe modele są trwałe, to fakt, ale i zaskakująco efektowne pod względem designu. Nowy G-SHOCK GM-B2100GD to jeden z takich zegarków. Czym cechuje się ten przyciągający wzrok, złoty czasomierz tej marki?

Przede wszystkim zacznijmy od tego, że należy cofnąć się do 2019 roku, kiedy to pojawiła się pierwsza nowoczesna interpretacja tego zegarka z serii GA-2100. Czym się wyróżniała? Oczywiście, połączeniem cyfrowego i analogowego wyświetlacza. To nie koniec. Warto zauważyć charakterystyczną, ośmiokątną lunetę oraz smukłego, a zarazem prostego designu. Czasomierz ten stał się niezwykle popularny na całym świecie. Pisaliśmy niedawno o innym modelu zegarka G-SHOCK. Jego bardzo efektowny wygląd przyciągał wzrok. A czym wyróżnia się dziś prezentowany model, czyli G-SHOCK GM-B2100GD? Myślę, że wystarczy na niego popatrzeć.

Widziałeś G-SHOCK GM-B2100GD? Zegarek wygląda świetnie!

G-SHOCK GM-B2100GD luksus i sport w jednym

Największym wyróżnikiem w przypadku tego modelu jest oczywiście jego kolorystyka. Z daleka widać, że jest to luksusowa odmiana kultowego zegarka. Mam więc złote i żółte akcenty zarówno na bransolecie, jak i na kopercie. To jednak nie koniec efektownych “modyfikacji” pod kątem designu. Złote mamy np. indeksy i wskazówki, które wyróżniają się na czarnej tarczy. Warto również wspomnieć o matowym wykończeniu górnej powierzchni lunety. Całość wygląda naprawdę dobrze. Nasuwa mi się określenie: “jest bogato”.

G-SHOCK przyzwyczaił nas do tego, że jest bardzo wytrzymały

Marka G-SHOCK sama w sobie przyzwyczaiła nas do tego, że zegarki tego brandu są bardzo odporne i nie straszne są im ekstremalne warunki. Tak też jest w tym przypadku. Zacznijmy jednak od tego, że producent wyposażył ten model w system Tough Solar. Ma on sprawić, że zegarek będzie pracował przez siedem miesięcy po pełnym naładowaniu. Jeśli jednak uruchomimy oszczędzanie energii, czas ten wydłuży się do osiemnastu miesięcy.

Co ciekawe, nie zabrakło aspektu technologicznego. G-SHOCK GM-N2100GD łączy się z naszym smartfonem abyśmy mogli np. zsynchronizować czas światowy, ustawić budzik czy aktywować funkcję “znajdź telefon”.

Na koniec aspekt “wytrzymałościowy”. Model ten, rzecz jasna, ma bardzo wytrzymałą konstrukcję, a do tego jest wodoszczelny (20 bar). Użytkownik może aktywować stoper, minutnik oraz pięć codziennych alarmów.

G-SHOCK GM-N2100GD – dostępność i cena

Model ten kupicie w salonach sprzedaży G-SHOCK PRO Partner. Cena? W przypadku tego konkretnego zegarka oscyluje w granicach 2500 zł. Męskie zegarki Casio G-SHOCK dostępne są również za pośrednictwem portalu Allegro.