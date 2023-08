Wielka nowość w iPhone 15. Na to czekałem! Ty pewnie też!

Premiera najnowszych smartfonów Apple coraz bliżej. Dlatego też niektóre firmy “nie wytrzymują” i do sieci trafia coraz więcej przecieków. Czy faktycznie pojawi się nowość w iPhone 15? O czym mowa? Już tłumaczę!

Tak, wiem. Wszyscy wzajemnie nakręcają się premierą, która ma odbyć się 14 września. Podobno wtedy właśnie pojawią się najnowsze smartfony Apple. Warto dodać, że mamy już o tych smartfonach całkiem dużo informacji. Oczywiście, jeśli wierzymy plotkom. Tak czy inaczej, wczoraj pojawiła się kolejna informacja związana z akcesoriami do iPhone. O jednej już pisałem – chodziło o różne warianty kolorystyczne przewodów, które będą dołączane do pudełka. Tym razem Malin Bu na portalu X.com (Twitter) informuje o pewnej rzeczy, która faktycznie może być bardzo przydatna, jeśli chodzi o akcesoria.

Od wczoraj wpis na Twitterze ma 1,6 miliona wyświetleń. Nieźle. Widać, że tematyka związana z produktami Apple wzbudza duże zainteresowanie. O czym więc pisał Malin Bu, czyli jeden z popularniejszych “dostawców przecieków”? Chodzi o przewód, jaki będzie dołączony do zestawu. Nie oszukujmy się – nie będą to inne akcesoria, dlatego pomimo tego, że w pudełku nie znajdziemy ładowarki (a powinna się znaleźć, skoro mamy mieć ładowanie 35 W!), o słuchawkach zapomnijmy!

Wracając do kabelka. Będzie to przewód zakończony z dwóch stron wtyczką USB typu C. Apple ma zrezygnować z Lightning, ponieważ jeśli mamy uzyskać większą transmisję – także chodzi o ładowanie – musimy przejść na inny standard. Z resztą, Unia Europejska też miała w tym swój udział, wymuszając na amerykańskim przedsiębiorstwie wprowadzenie uniwersalnego przewodu. Wiecie co? Mi w sumie obojętne czy ładuję swój smartfon za pomocą przewodu USB typu C czy Lightning. Mi bardziej zależy na tym, by ładowanie było szybkie.

Tak czy inaczej, nowość, o której dziś chcę napisać nie dotyczy koloru przewodu ani wtyczki. Chodzi o to, że według Malin Bu, kabelek ma być znacznie dłuższy od tego, który otrzymywaliśmy w poprzednich edycjach iPhone. W tym przypadku mówi się o tym, że przewód będzie miał 1,5 metra, a nie 1 metr jak dotychczas. Niby mała zmiana, mało znacząca, a jednak – wydaje mi się, że komfort użytkowania smartfona podczas jego ładowania znacznie wzrośnie. Zgadzacie się ze mną?