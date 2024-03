Wielkie zmiany w Biedronce! Dotkną każdego klienta!

Szykują nam się wielkie zmiany w Biedronce, które dotkną każdego z nas! Właściciel sieci zdecydował się na wdrożenie kodów kreskowych 2D, co oznacza ogromną rewolucję w sieci marketów! Co to oznacza dla klientów?

Wielkie zmiany w Biedronce. Konsumenci będą zadowoleni

Od 50 lat w handlu stosowane są kody kreskowe, które przyśpieszyły identyfikację i transakcję w sklepach. Każdy konsument wie, jak działa to rozwiązanie działa w jego przypadku – w dużym skrócie wystarczy dostawić produkt do czytnika, a zostanie on “nabity” na czytnik cen lub do kasy. Po prawie pół wieku przyszła pora na rewolucję, a jej pionierem będzie sieć sklepów Biedronka.

Wielkie zmiany w Biedronce dotyczą właśnie tradycyjnych jednowymiarowych kodów kreskowych. Spółka Jeronimo Martins Polska, która jest właścicielem sieci sklepów, podpisała list intencyjny z GS1 i Forum Dóbr Konsumenckich w sprawie wdrożenia kodów kreskowych 2D, które mają pojawić się na opakowaniach produktów do 2027 roku.

Wielkie zmiany w sieci sklepów Biedronka! Dotkną każdego klienta!

Co zmiana kodów da klientom? Bardzo dużo

Wielkie zmiany w Biedronce z pewnością odczują klienci, ale przede wszystkim producenci i dostawcy. Kody 2D, które zostaną wprowadzone do handlu, mają zawierać zdecydowanie więcej szczegółowych informacji na temat produktów. Będzie to także zupełnie nowy wymiar dla różnych procesów w łańcuchu dostaw.

Biedronka, jako pierwsza sieć w Polsce, zdecyduje się na wprowadzenie tego typu kodów kreskowych. Co więcej, ma ona przygotować polski rynek handlowy na ich wdrożenie. Fundacja GS1 Polska zobowiązała się do udzielenie wsparcie spółce Jeronimo Martins Polska w projektach pilotażowych.

Kody kreskowe 2D zastąpią jednowymiarowe. Mają zaoferować zdecydowanie więcej informacji na temat produktów. Kody kreskowe 2D zastąpią jednowymiarowe. Mają zaoferować zdecydowanie więcej informacji na temat produktów. Fot. Wikipedia

Źródło: opr. wł./dlahandlu.pl