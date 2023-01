Microsoft postawił na zakończenie sprzedaży poprzedniego systemu – Windows 10 i tym samym automatyczne zwiększanie ilości komputerów opartych na najnowszym Windows 11.

Zakończenie sprzedaży już w tym miesiącu

31 stycznia 2023 to dzień, w którym po raz ostatni będziemy mogli zaopatrzyć się w wersje Home, Pro oraz Workstation. Niemniej Microsoft podkreśla, że zakończenie sprzedaży nie jest równoznaczne z zaprzestaniem wydawania aktualizacji z nowościami oraz zabezpieczeniami chroniącymi komputery przed wirusami. Takie aktualizacje mają być wydawane do 14 października 2025 roku, a więc przez ponad dwa i pół roku.

Zakończenie sprzedaży Windows 10 przez Microsoft to nie koniec sprzedaży systemu

Windows 10 znika z półek sklepowych. Będzie tylko Windows 11

Może brzmi to paradoksalnie, ale to, że producent nie będzie sprzedawał systemu nie oznacza, że nie będziemy mogli go kupić w ogóle. Wersje pudełkowe i cyfrowe nadal będą dostępne w innych sklepach internetowych oraz stacjonarnych. Prawdopodobnie po 31 stycznia Microsoft nadal będzie sprzedawał system, ale tylko do sklepów.

Windows 11 rośnie w siłę

Windows 10 znika z półek sklepowych. Będzie tylko Windows 11

Chcąc nie chcąc najnowsze dziecko Microsoftu zwiększa swoją popularność. W ostatniej ankiecie Steam był on zainstalowany na 3 z 10 komputerów. Według firmy analitycznej Statcounter Windows 10 zainstalowany jest na 67,96% komputerów, a Windows 11 zajmuje 16,97% rynku.

Źródło: ithardware