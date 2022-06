Sponsorowane Artykuł sponsorowany

Sezon weselny w pełni. W naszej kulturze utarło się, że na takim wydarzeniu muszą pojawić się napoje wyskokowe. Jaka jest odpowiednia wódka na wesele? Sprawdźmy, dlaczego wybór nie jest taki oczywisty.

Świętowanie z tak ważnej okazji często okrapiane jest alkoholem. Wszystko jest dla ludzi, dlatego i wódka na wesele dla wielu ludzi jest czymś… oczywistym. Pamiętajmy jednak, że trzeba znać umiar. Tak czy inaczej, wybierając alkohol na wesele należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach, które pozwolą nam uniknąć trudnych sytuacji w tym ważnym dniu. O jakich mowa? Chociażby o tym, że goście wypiją wszystkie zapasy. Albo… butelka nie będzie pasować do wystroju sali. Jak widać, wybór wcale nie jest taki oczywisty, dlatego warto poznać kilka podpowiedzi, które przygotowaliśmy. Zacznijmy jednak od kilku kwestii, które są brane pod uwagę podczas wyboru trunku na wesele.

Ile kupić wódki na wesele?

Jest to pierwsza kwestia, którą musi rozważyć para młoda. Wszystko zależy od tego, ile kto pije, a także, czy planujecie poprawiny. Zakłada się, że trzeba mieć minimum pół litra na osobę. Można również przyjąć 0,7 na osobę, gdyż np. może być tak, że mężczyzna wypije więcej, kobieta mniej. Rzecz jasna, należy mieć pewien zapas, gdyż przecież po ślubie, a przed weselem, często zdarza się tak, że ludzie postronni tworzą bramy. Mało tego, na samym wydarzeniu mamy przecież orkiestrę/DJ-a. Krótko mówiąc, lepiej, by nam kilka butelek zostało, niż żeby wódki brakło. Taki alkohol możecie później wykorzystać na spotkaniu ze znajomymi.

Wódka na wesele – wybór wcale nie jest taki oczywisty. Dlaczego?

Wódka na wesele – na co zwracać uwagę?

Wybór wódki na wesele wcale nie jest taki oczywisty. Musimy zwrócić uwagę na to, by alkohol gościom smakował. Butelka, w jakiej będzie podawana, musi być również atrakcyjna wizualnie. W końcu chcemy, aby ten dzień na długo zapadł w pamięci gości.

Ciekawym wyborem może być Stock Prestige Vodka, ponieważ cechuje ją butelka inspirowana karafką. Jej kształt pasować będzie do wesel w praktycznie każdym stylu – zarówno boho, rustykalnym, jak i glamour. Kolejnym jej atutem jest dozownik, który ułatwi gościom nalewanie trunku do kieliszków.

Pozostając przy temacie dozowania i szkła, w którym będzie podawana wódka, warto również brać pod uwagę rozmiar butelki oraz kieliszków. Wspomniany Stock Prestige jest sprzedawany w formatach: 200ml, 500ml, 700ml oraz 1l. Stwierdzamy, że najwygodniejszy dla gości będzie rozmiar 0,5l. Dlaczego? Przede wszystkim, ta butelka wygląda dobrze, a dodatkowo jest najwygodniejsza w nalewaniu. Półlitrówka będzie też idealnym rozmiarem, który szybko „zniknie” ze stołu, a przecież raczej nikt nie przepada za piciem ciepłej wódki. Można porozmawiać z obsługą lokalu na temat specjalnych pojemników wypełnionych lodem, które utrzymają niską temperaturę alkoholu. Warto o to zadbać.

I jeszcze temat kieliszków. Odpowiednim rozmiarem będzie 25 ml. Fakt, to raczej standard, chociaż stosuje się „czterdziestki” i „pięćdziesiątki”. Są jednak zdecydowanie za duże. Takie kieliszki można zostawić przy stole z bimbrem i nalewkami. Na stole będą dobrze wyglądać i raczej wszystkim odpowiadać te mieszczące 25 ml trunku.

Wódka na wesele – jaką wybrać?

Jaka będzie najlepsza wódka na wesele? To zależy od naszego podniebienia. Ile osób, tyle gustów i preferencji. Najlepiej wybrać tą, która jest znana przez wiele osób. Czasami można trafić na komentarze, gdzie ludzie sugerują, by pojawiła się odmiana smakowa. Pamiętajmy jednak, że nie każdy lubi posmak na przykład żurawiny, kokosa czy cytrusów. Dlatego najlepszym, a już na pewno najbezpieczniejszym wyborem będzie czysta wódka na wesele. To opcja „uniwersalna”, która przypadnie wszystkim gościom do gustu. Można ją pić – po prostu – z kieliszka. Można w formie drinka z dosłownie wszystkimi napojami.

Na co zwracać uwagę podczas wyboru wódki? Przede wszystkim na to, z czego jest wykonana, a także – i tu najważniejsze – zwracajmy uwagę na destylację. Im więcej stopni, tym będzie lepsza w smaku. I tutaj znów możemy wrócić do Stock Prestige Vodka, bowiem jest to trunek wyprodukowany na bazie jęczmienia. Finalnie uzyskujemy łagodny oraz naturalny smak. Zasługą jest najwyższy standard jakości oraz 6-stopniowa destylacja. To właśnie dlatego Stock Prestige zdobyła wiele nagród, zarówno w konkursach polskich, jak i międzynarodowych. Tylko w ubiegłym roku wódka Stock otrzymała aż siedem medali.

Gdzie i kiedy dokonać zakupu?

Trudno określić idealny czas na zakup alkoholu. Jeśli planujecie spersonalizować butelkę, warto dokonać zakupu minimum pół roku przed weselem. Im więcej będziemy mieli czasu, tym lepiej. Możemy znaleźć dobrą promocję, negocjować cenę. A gdzie wybrać się po alkohol? Można sprawdzić ceny w sklepach zajmujących się typowo sprzedażą alkoholu, a można sprawdzić ofertę hurtowni. Co ciekawe, czasami może okazać się tak, że traficie na świetną promocję w markecie i finalnie, koszt jednej butelki będzie niższy, niż oferta hurtowni.

Wybór wcale nie jest oczywisty. A może jednak?

Wiele osób powie, że wódka na wesele musi być przede wszystkim… zimna. Wszyscy dobrze jednak wiemy, że na ostateczny wybór składa się wiele czynników. Wspomniana butelka – musi być atrakcyjna wizualnie, poręczna i funkcjonalna (mamy tu na myśli dozownik). Do tego smak – najlepiej łagodny, a zarazem naturalny. Tutaj warto postawić np. na wódkę na bazie jęczmienia. I ostatnia kwestia – rozmiar butelki. Najlepiej wybrać popularną „połówkę”, gdyż jest najwygodniejsza w użyciu.

Łącząc te wszystkie kwestie możemy łatwo wywnioskować, że Stock Prestige Vodka będzie świetnym wyborem. Jest dobra w smaku, ma elegancką butelkę i zna ją wiele osób, z racji dobrego smaku. Krótko mówiąc, będzie na pewno mile przyjęta na weselu.

Pamiętajmy jednak, że najważniejszym aspektem jeśli chodzi o każdy rodzaj alkoholu jest umiejętne jego spożywanie. Wszystko jest dla ludzi – wódka również, ale należy zwrócić uwagę na to by pić odpowiedzialnie . Świadome spożywanie alkoholu świadczy o naszej kulturze osobistej. Nie zapominajmy o tym. Szczegóły na temat świadomego spożywania alkoholu można przeczytać na stronie: https://pijodpowiedzialnie.pl/.

