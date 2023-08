Norwegia, a konkretnie Corvus Energy wykorzysta wodorowe ogniwa paliwowe Toyoty w transporcie morskim. W skrócie, przedsiębiorstwo, które zajmuje się bezemisyjnymi rozwiązaniami dla sektora morskiego przygotowało zespół napędowy wykorzystujący wodór.

Toyota informuje o tym, że Corvus Pelikan Ful Cell System (w skrócie FCS) wykorzystuje cztery moduły ogniw paliwowych japońskiego producenta. Takie rozwiązanie ma pomóc we wprowadzeniu czystej energii w transporcie morskim. Wspomniany sprzęt waży około trzy tony, ma 230 cm wysokości, 140 cm szerokości oraz 210 cm długości. Moc systemu to 340 kW. Jakie jest zużycie wodoru? Oczywiście, wszystko zależy od typu statku, w którym zostanie wykorzystane urządzenie.

Wielotechnologiczna strategia Toyoty do osiągnięcia neutralności klimatycznej dotyczy nie tylko transportu drogowego, ale i morskiego. Ważne jest holistyczne podejście, które pozwoli połączyć podaż i popyt na wodór w ekonomicznie opłacalnych ekosystemach. Żegluga oraz porty to jego najważniejsze elementy Thiebault Paquet, dyrektor Fuel Cell Business w Toyota Motor Europe.

Wodorowe ogniwa paliwowe Toyoty w transporcie morskim

Prace nad stworzeniem obudowy, która wytrzyma ciśnienie trwały aż dwa lata. Jest to ważne, ponieważ chodzi przecież o bezpieczeństwo podczas wykorzystywania urządzenia w żegludze. Co ciekawe, Toyota jest pewna swoich ogniw paliwowych, ponieważ po drogach jeździ ponad dwadzieścia tysięcy pojazdów, które wykorzystują tą technologię. Z kolei Corvus Energy po prostu dostosował ją tak, by spełniała wymogi transportu morskiego.

Konstrukcja modułowa jest zaprojektowana tak, że sama w sobie oferuje dobrą izolację, a to przekłada się na bezpieczeństwo i tak zwaną gazoszczelność bez względu na warunki. Efekt? Nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych systemów bezpieczeństwa oraz wentylacji. Mało tego, integracja takiego systemu ogniw paliwowych z kadłubem statku jest bezproblemowa.

Przez lata byliśmy pionierami wielu różnych typów statków. Baterie nie rozwiązują wszystkich problemów. Jeśli chcesz żeglować bezemisyjnie, potrzebujesz czystej energii w innym formacie. Jesteśmy głęboko przekonani, że wodór jest naturalnym i najbardziej energooszczędnym wyborem na krótsze i średnie odległości. Poziom bezpieczeństwa, elastyczność i modułowa konstrukcja zrewolucjonizują żeglugę w przyszłości. Bez Toyoty i naszych partnerów nigdy nie bylibyśmy w stanie tak szybko wprowadzić na rynek tak zaawansowanego produktu Geir Bjørkeli, prezes Corvus Energy

Toyota wykorzystuje wodór w transporcie

Japońskie przedsiębiorstwo jest już swego rodzaju liderem w kwestii wykorzystywania wodoru. Wystarczy spojrzeć na sektor transportu. Wodorowe ogniwa paliwowe Toyoty są już wykorzystywane między innymi w europejskich autobusach CaetanoBus H2.City Gold. W tym roku technologia ta ma trafić do ciężarówek VDL Groep. Mało tego! W Hiszpanii testowany jest pociąg FCH2Rail, w którym również wykorzystywane są wodorowe ogniwa paliwowe Toyoty.

