Wrangler przygotował nową kampanię jesień-zima 2022 na 75-lecie marki!

Legendarna marka branży denimowej obchodzi w tym roku 75-lecie swojego istnienia. Dlatego też Wrangler przygotował nową kampanię jesień-zima „For the Ride of Life”. Promuje ona chęć do życia i bycie prawdziwym sobą, niezależnie od sytuacji.

Wrangler przygotował nową kampanię promującą radość z życia

Świętowanie 75-lecia marki Wrangler trwa cały rok. Kolejnym etapem jest nowa kampania reklamowa jesień-zima 2022. Nowa odsłona serii „For the Ride of Life” nie tylko zachęca do życia pełnymi siłami, ale również akceptacji siebie, tego, kim jesteśmy, na jakim etapie życia się znajdujemy i co ono nam oferuje.

Nowa kampania to połączenie niesamowitego klimatu i energii serii filmów oraz zdjęć, które obrazują nasze codzienne, autentyczne życie. Bohaterowie, którzy biorą udział w kampanii, żyją pełnią życia – ruszają na wycieczki, podbijają skateparki, okazują uczucia i wyrażają emocje przez muzykę. Wrangler przygotował nową kampanię, która po prostu promuje życie, ale również przedstawia dziedzictwo marki, odwagę, pewność siebie i wytrwałość kultury Zachodu.

Kolekcja jesień-zima 2022 zdominowana przez denim

Przygotowana przez markę Wrangler kolekcja jesień-zima 2022 została zdominowana przez dobrze znany denim. Najnowsza kolekcja to oczywiście ubrania dla kobiet i mężczyzn. Panowie będą mogli przyodziać nowe dżinsy Frontier z prostymi nogawkami. Koszulki męskie są pełne grafik zaprojektowanych w klasycznym amerykańskim stylu.

Wrangler przygotował nową kampanię, w której nie zabrakło także kowbojskich akcentów. Kultowa męska koszula, sztruksowa kurtka z kożuszkiem czy koszula w kratkę dopełniają najnowszą kolekcję jesień-zima 2022 w kwestii męskiej garderoby. Oczywiście znajdą się w niej również propozycje dla kobiet inspirowane np. modą z lat 80.

Źródło: info prasowe Wrangler