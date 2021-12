Wybieramy dresy męskie. Zobacz modele na trening i na co dzień

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Wygodny dres zawsze był stałym punktem w męskiej garderobie, ale w ostatnim czasie zyskuje na znaczeniu. Dresy męskie sprawdzają się dziś nie tylko na treningu czy podczas relaksu w domu, ale też na co dzień, w miejskich warunkach. Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego modelu do noszenia w mieście? Jaki model wybrać do ćwiczeń w outdoorze i w domowym zaciszu? Podpowiadamy!

Dresy męskie – najmodniejsze kroje. Jaki fason wybrać?

Klasyczny? Oversizowy? Z lampasem czy z oryginalnym nadrukiem? Odkąd dresy męskie stały się nieodłącznym elementem miejskiego dress code’u, wybór modeli w sieciówkach, sklepach internetowych i u marek premium przyprawia o zawrót głowy. Jeśli nie wiesz, na który postawić, dopasuj go do swojego stylu życia. Na co dzień świetnie sprawdzi się klasyczny dres męski z bluzą z kapturem i spodniami typu joggers (zwężana nogawka z gumką przy kostce). To najmodniejszy krój, który doskonale wpisuje się w codzienne, miejskie stylizacje. Na treningu egzamin zda dres z rozpinaną bluzą, którą łatwo ściągnąć, gdy zrobi się gorąco. Z kolei w domu komfort zapewni luźniejszy model w modnym stylu oversize.

Materiał ma znaczenie. Z jakiej tkaniny dres męski wybrać na co dzień, a jaki na trening?

Na komfort noszenia znacząco wpływa materiał, z którego został wykonany dres. Musi być przewiewny, przyjemny w dotyku, ale też odpowiednio ciepły. W sezonie jesień-zima warto postawić na bawełnę z pluszowym wykończeniem od spodu lub polar, który zapewnia komfort termiczny nawet w bardzo chłodne dni. Dresy męskie z syntetycznych, funkcyjnych tkanin sportowych to odpowiedni wybór dla aktywnych. Z kolei wiosną i latem strzałem w dziesiątkę będzie model z lekkiej, oddychającej dzianiny bawełnianej.

Modne kolory i wzory dresów męskich. Te modele rządzą w trendach

A jakie kolory i wzory dresów męskich są teraz modne? W trendach niezmiennie króluje czerń i szarość. Szare dresy męskie z bawełny to już klasyka, którą warto mieć w swojej szafie. Coraz większą popularnością cieszą się też modele w bieli, beżu oraz w intensywnych, neonowych kolorach, np. pomarańczowym, czerwonym czy ciemnoniebieskim. Minimaliści mogą wybierać wśród kompletów gładkich lub zdobionych niewielkim logo ulubionej marki. A zwolennicy streetwearowego stylu mogą pokusić się o bluzę z dużym napisem lub graficznym printem. Takie dresy męskie znajdziesz tutaj.

Jak nosić dresy męskie? Nie tylko na sportowo!

Moda na dresy męskie opanowała ulice miast na całym świecie, ale żeby w takim stroju wyglądać dobrze, trzeba wiedzieć, z czym go nosić. Najlepiej sprawdzą się modne buty sportowe, np. sneakersy retro w stylu lat 90. lub minimalistyczne adidasy z siateczki. W chłodniejsze dni egzamin zda pikowany bezrękawnik lub puchowa kurtka. Warto zadbać też o sportowe i praktyczne dodatki: czapkę z daszkiem lub beanie i plecak lub saszetkę nerkę.