X będzie płatny? Elon Musk, który kilka miesięcy temu przejął Twittera i mocno namieszał na tym przecież bardzo dobrym serwisie społecznościowym, teraz stwierdził, że rozważa wprowadzenie opłat za korzystanie ze swojego social media. Mowa tutaj o każdym użytkowniku, niezależnie od tego, czy chcemy płacić za funkcje premium, czy nie.

Twitter to marka, którą zna każdy użytkownik internetu. Charakterystyczne logo, nazwa czy funkcje, które sprawiały, że serwis ten był tak lubiany przez użytkowników. Do czasu, bo kiedy przejął go Elon Musk, wszystko się zmieniło. Ekscentryczny miliarder zaczął wprowadzać zmiany, które nie podobały się użytkownikom, a na końcu postanowił zmienić nazwę i wygląd swojego nowego serwisu.

X będzie płatny. Dla każdego. Musk niszczy świetny serwis.

Tym sposobem Twitter, znany i lubiany serwis społecznościowy zmienił się w “X”, co wywołało spore oburzenie użytkowników, którzy przecież przez lata klikali w ikonę aplikacji, w której znajdował się biały ptaszek na niebieskim tle. Więcej było tych złych decyzji, chociaż pojawiło się też kilka dobrych, ale teraz Musk stwierdził, że X będzie płatny.

X będzie płatny? Koniec z darmowym serwisem

O tym, że X będzie płatny, przekazał sam Elon Musk. Oczywiście nie padły żadne konkrety, ale ekscentryczny miliarder zazwyczaj przekuwa swoje słowa w czyny i być może są to ostatnie miesiące darmowego serwisu, który przecież ma ogromną liczbę użytkowników (wg Muska, jest to 500 mln użytkowników dziennie).

Musk twierdzi, że jest to jedyny sposób na walkę z botami, które są wszędobylskie w serwisie. X będzie płatny, jednak nie wiemy, ile może wynosić miesięczna opłata za możliwość korzystania z serwisu. Przypomnijmy, że Twitter Blue to opłata rzędu 49 złotych/msc, natomiast abonament roczny wynosi 514 złotych.

