Z tej aplikacji korzystają miliony. Jeśli Ty też, to masz się czym martwić!

Z tej aplikacji korzysta miliony użytkowników oraz przedsiębiorstwa do lepszej organizacji pracy i przydzielania obowiązków. Trello, bo właśnie o tym programie mowa, prawdopodobnie zostało ofiarą cyberataku. Czy jest się czym martwić?

Korzystasz z tej aplikacji? Padła ofiarą cyberataku

Trello to bardzo proste i przydatne narzędzie, które pozwala nam na lepszą organizację podczas pracy oraz umożliwia przydzielanie zadań poszczególnym osobom. Ta funkcja przydaje się podczas pracy w grupie, dzięki czemu każdy wie, co, na kiedy i w jakim terminie musi być wykonane.

Z tego narzędzia korzystają miliony użytkowników na całym świecie, a także duże przedsiębiorstwa, aby zapanować nad chaosem. Niestety, okazuje się, że Trello prawdopodobnie padło ofiarą cyberataku, w którego efekcie do rąk hakerów trafiło ponad 15 milionów poufnych danych, takich jak e-maile, nazwy użytkownika, nazwiska i innych informacje osobiste. To nie pierwszy raz, kiedy narzędzie to znajduje się w takiej sytuacji.

Trello zaatakowane, ale nie po raz pierwszy. Jest czym się martwić

Na forum cyberprzestępców, na którym co jakiś czas pojawiają się “oferty” kupna danych pojawiła się informacja na temat Trello. Jak zapewnia sprzedawca, w jego posiadaniu znajduje się 15 115 516 linii danych, które są poufnymi danymi użytkowników narzędzia do zarządzania projektami.

Sprzedawca podaje, że w jego posiadaniu znajdują się dane ponad 15 milionów użytkowników.

Jeśli to prawda, to użytkownicy mają się czego obawiać, ponieważ w sieci mogą znaleźć się poufne informacje oraz plany firm, które nie powinny trafić do internetu. Firma na ten moment nie komentuje tej sprawy, a samo narzędzie działa poprawnie i nie widać na nim żadnych oznak włamania. Niestety, nie jest to pierwszy raz, kiedy narzędzie do organizacji projektów jest ofiarą cyberataku.

Zalecamy zmianę hasła, tak na wszelki wypadek.

Źródło: HackManac @X (Twitter)