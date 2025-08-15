Copenhagen Fashion Week to od lat jedno z najgorętszych modowych wydarzeń w Europie – i jedno z tych, gdzie nie chodzi wyłącznie o ubrania. Tutaj liczy się historia, wizja i to „coś” między szwem a światem. W tym roku po raz trzeci odbyło się wręczenie nagrody Zalando Visionary Award, która trafiła do marki IAMISIGO – i był to wybór, który mówi głośno: moda może zmieniać rzeczywistość.

Zalando na Copenhagen Fashion Week. IAMISIGO zwycięża Visionary Award. Fot.: Runway 4×5 James Cochrane.James Cochrane

IAMISIGO – moda z duszą i misją

Jeśli ktoś jeszcze nie zna IAMISIGO, to czas nadrobić. To nigeryjska marka, którą założyła projektantka Bubu Ogisi. Jej twórczość od początku była mostem między przeszłością a przyszłością – opowieścią o afrykańskich rzemiosłach, lokalnych materiałach i współczesnych formach, które wędrują po wybiegach świata.

W styczniu tego roku IAMISIGO została ogłoszona zwyciężczynią Zalando Visionary Award 2025, a teraz na CPHFW mogliśmy zobaczyć, jak ta nagroda nabiera realnego kształtu. Debiutancki pokaz marki w Kopenhadze – kolekcja SS26 „Dual Mandate” – był niczym podróż przez cztery wymiary: ciało, umysł, ducha i emocje. Ubrania zdawały się pulsować energią, jakby każdy szew był wplecioną opowieścią.

Miękkie, naturalne włókna – bawełna z Ugandy i Kenii, sizal z Tanzanii, rafia i juta z Nigerii – tworzyły organiczną bazę kolekcji. A obok nich: metal i szkło z Kenii, czy przetworzone tworzywa sztuczne z Nigerii – elementy, które nadawały całości futurystycznego rytmu. Było w tym coś ceremonialnego, a jednocześnie niepokornie nowoczesnego.

Zalando na Copenhagen Fashion Week. IAMISIGO zwycięża Visionary Award. Fot.: James Cochrane.James Cochrane

Zalando na Copenhagen Fashion Week, czyli kolacja, muzyka i modowe rozmowy do późna

Zalando nie poprzestało na pokazie. Zwycięstwo IAMISIGO uczczono uroczystą kolacją, na której pojawili się liderzy branży. Całość uświetnił koncert Keleli – amerykańskiej wokalistki, której muzyka wprowadziła gości w nastrojowy, wręcz filmowy klimat.

Następnego dnia odbyło się tzw. re-see kolekcji, czyli kameralne spotkanie, podczas którego można było zobaczyć projekty z bliska, dotknąć tkanin, porozmawiać o procesie twórczym. To właśnie tam wychodzi na jaw, jak ogromna precyzja i rzemiosło kryje się w każdym z projektów IAMISIGO.

Zalando na Copenhagen Fashion Week. IAMISIGO zwycięża Visionary Award. Fot.: James Cochrane.James Cochrane

Film, który przenosi w świat IAMISIGO

Aby opowiedzieć historię tegorocznej laureatki jeszcze szerzej, Zalando przygotowało dokument „Zalando Visionary Award Presents: IAMISIGO”. Ekipa filmowa podążała za Bubu Ogisi przez Nigerię, Kenię i Kopenhagę, pokazując zarówno proces tworzenia kolekcji, jak i miejsca, z których czerpie inspiracje. Kamera zaglądała do warsztatów rzemieślników, pokazując, jak powstaje ręcznie tkana tkanina i jak wygląda dzień projektantki, kiedy musi balansować między światem mody a lokalną społecznością.

To opowieść o tym, że moda może być sztuką, aktywizmem i narzędziem do ochrony dziedzictwa kulturowego – wszystko w jednym.

Zalando na Copenhagen Fashion Week. IAMISIGO zwycięża Visionary Award. Fot.: VA25 by Polina.

Rusza nabór do edycji 2026

Jeżeli znasz markę, która ma wizję, działa zgodnie z wartościami i wierzy, że moda może zmieniać świat, to jest dobry moment, by jej o tym powiedzieć. Nabór zgłoszeń do Zalando Visionary Award 2026 jest już otwarty i potrwa do 3 października 2025 roku.

Co można zyskać? Sporo:

50 000 euro nagrody pieniężnej,

dodatkowe 35 000 euro na przygotowanie pokazu podczas Copenhagen Fashion Week,

mentoring, wsparcie w rozwoju biznesu i dostęp do branżowych kontaktów na najwyższym poziomie.

Finalistów wybierze międzynarodowe jury złożone z ekspertów mody i liderów opinii. To właśnie oni zadecydują, która marka stanie na kopenhaskim wybiegu w przyszłym roku jako następny wizjoner.

Zalando na Copenhagen Fashion Week. IAMISIGO zwycięża Visionary Award. Fot.: VA25 by Polina.

Visionary Award – wyróżnienie dla twórców przyszłości, czyli o co chodzi.

Nagroda powstała w 2023 roku i od początku miała jeden cel – docenić tych, którzy nie tylko projektują piękne ubrania, ale także mają wpływ na otaczający nas świat. Wyróżnia marki, które spełniają wymagania zrównoważonego rozwoju Copenhagen Fashion Week i potrafią udowodnić, że moda to coś więcej niż sezonowy trend.

Jak podkreśla Zalando, chodzi o odważnych twórców, którzy łączą kreatywność z odpowiedzialnością. To oni kształtują to, jak będzie wyglądała moda za 5, 10 czy 20 lat – i to właśnie ich historie chcą opowiadać kolejne edycje Visionary Award.

Moda, która zostaje w pamięci

Pokaz IAMISIGO w Kopenhadze był jednym z tych momentów, które zostają w pamięci na długo. Nie tylko ze względu na wyjątkowe ubrania, ale też na atmosferę – połączenie energii afrykańskiego rzemiosła, skandynawskiej elegancji i międzynarodowej wspólnoty ludzi, którzy wierzą w siłę mody.

Zalando po raz kolejny udowodniło, że Visionary Award to coś więcej niż nagroda. To platforma, która pozwala nowym głosom w modzie wybrzmieć naprawdę głośno. A IAMISIGO? Cóż, wygląda na to, że dopiero się rozkręca …i świat mody na pewno będzie jeszcze o niej mówił.