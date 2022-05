Zdalny dostęp F-150 Lightning nie działa. Jaki jest powód?

Nowy, elektryczny pickup w dniu premiery ma problem z jedną z funkcji. Niestety, ale zdalny dostęp do F-150 Lightning nie działa. Co ciekawe, wcale nie chodzi o chipy.

Mowa konkretnie o możliwości odblokowania oraz sterowania elektryczną ciężarówką Forda za pomocą smartfona. Szkoda, bo niebawem pierwsze sztuki F-150 Lightning trafią do klientów. Niestety, nie wszystkie funkcje będą dostępne od razu po premierze. Mało tego, Ford twierdzi, że wspomniany dostęp przez smartfon będzie działał może „późnym latem”. To właśnie wtedy za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania otrzymamy zdalny dostęp. Ale, jak to?! To dlaczego to nie będzie działać od razu?

Zdalny dostęp F-150 Lightning nie działa. Dlaczego?

Coś mi tu nie pasuje. Zdalny dostęp za pomocą smartfonu jest już znaną w USA funkcją, ponieważ Ford stosuje ją np. Mustangu Mach-E. Dlaczego więc właściciele nowego, elektrycznego pickupa nie mogą zdalnie blokować dostępu do auta, uruchamiać go lub sterować np. światłami bądź przednim bagażnikiem? Kto wie, być może chodzi o problem z zabezpieczeniami, a konkretnie o lukę, która pozwala na przejęcie kontroli nad autem. Ford F-150 Lightning, tak jak np. Tesla, wykorzystuje Bluetooth LE do komunikacji z naszym smartfonem. Wspomniany problem bezpieczeństwa pozwala oszukać oprogramowanie, by samochód myślał, że faktycznie nasz telefon jest w pobliżu.

Ford zaprzecza

Ford wysłał do redakcji The Verge wiadomość, w której odrzuca spekulacje związane z luką dotyczącą problemów z bezpieczeństwem. Kto wie, może chodzi o dopracowanie oprogramowania, które steruje dostępem do auta? W dobie problemów z dostępnością chipów oraz przerwanymi łańcuchami dostaw, nie działająca przez pewien czas funkcja nie jest problemem. Całe szczęście, właściciele nowego elektrycznego pickupa nie będą raczej musieli udawać się do salonów by to serwis przeprowadził aktualizację. Odblokowanie funkcji ma odbyć się zdalnie poprzez uaktualnienie oprogramowania.