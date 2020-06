Zestaw gamingowy – HyperX Pulsefire Raid i Fury Ultra

HyperX to oddział firmy Kingston Technology czyli jednego z największych na świecie producentów pamięci. Od 2002 oddział ten zajmuje się produkcją wysokowydajnych modułów pamięci, dysków SSD, słuchawek, klawiatur i myszek gamingowych. W ich ofercie możemy znaleźć również podkładki do myszy takich jak testowana HyperX Fury Ultra. Marka może pochwalić się wieloma rewelacyjnymi produktami, ale jak jest w przypadku zestawu z myszą HyperX Pulsefire Raid?

Mysz HyperX Pulsefire Raid – parametry techniczne

ergonomiczny kształt

czujnik optyczny Pixart PMW3389

rozdzielczość: do 16000 DPI

Prędkość: 450 cali/s

Akceleracja: 50G

Rodzaj złącza: USB 2.0

Próbkowanie: 1000 Hz

Podświetlenie RGB (16 777 216 kolorów)

Masa: 125g (z przewodem), 95g (bez przewodu)

Wymiary: 127.8 x 71 x 41.5mm

Długość przewodu: 1.8m

Mysz HyperX Pulsefire Raid

HyperX Pulsefire Raid w praktyce

Przewodowa mysz HyperX Pulsefire Raid wyposażona została w czujnik optyczny Pixart Gaming PMW3389, a więc jeden z aktualnie najlepszych sensorów na rynku. Cechuje się on dużą precyzją i dobrym feelingiem. Jest to sensor, który poleciłoby większość topowych graczy turniejowych, ponieważ jest bardzo niezawodny. Dzięki niemu mysz HyperX oferuje czułość maksymalną wynoszącą 16000 DPI. Za pomocą przycisku możemy wybrać jeden z trzech trybów DPI – 800/1600/3200 DPI. Prędkość maksymalna wynosi 450 cali/s. Górny prawy i lewy przycisk są od siebie niezależne, a urządzenie reaguje tak samo po naciśnięciu przycisku z tyłu i z przodu. To wszystko daje nam niesamowity komfort i szybkość podczas użytkowania. Nie przeszkadza nawet ilość przycisków i mimo, że jest ich aż 11, nie doświadczyłem problemu w użytkowaniu. Mając grube palce trafiałem w nie bez żadnych trudności. Mysz cechuje się również podświetleniem RGB (2 strefy) i jest kompatybilna z oprogramowaniem HyperX NGENUITY.

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Gamingowa mysz HyperX – czy warto kupować?

Aktualnie cena HyperX Pulsefire Raid na stronie hyperxgaming wynosi 70 € czyli jakieś 312 złotych, a na polskich stronach można już ją znaleźć za około 290 zł. Nie jest to mała kwota, ale za jakość trzeba płacić. Moim zdaniem nikt nie będzie żałował zakupu tej myszki, ponieważ parametrów jakie oferuje nie znajdziemy raczej w tańszych urządzeniach. Tylko teraz rodzi się pytanie, czy na prawdę mam takie wymagania? Nie jestem profesjonalnym graczem i pewnie znalazłbym coś tańszego, co „dawałoby radę”. Jednym z przykładów jest testowana przez nas ostatnio Hiro Hydra, która nie odstaje od HyperX tak bardzo, a patrząc na jej parametry spokojnie wystarcza do gry na moim poziomie. Wracając do Pulsefire Raid jest to mysz godna polecenia, która na pewno nas nie zawiedzie.

Zestaw od HyperX

Podkładka HyperX Fury Ultra – specyfikacja techniczna

dynamiczne efekty podświetlenia RGB 360°

twarda powierzchnia z mikrofakturą

antypoślizgowa gumowa powierzchnia dolna

możliwość personalizacji w oprogramowaniu HyperX NGENUITY

Waga: 580g

Wymiary: 359.4 x 299.4 x 5mm

Długość przewodu: 1.8m

Oświetlenie HyperX Fury Ultra

Fury Ultra – wygląd i odczucia

Podkładka prezentuje się znakomicie. Dużą zasługę ma w tym dynamiczne oświetlenie, które podłączone do NGENUITY daje nam ogrom ustawień i każdy znajdzie coś dla siebie. Jej budowa jest smukła i elegancka, co sprawia, że nie tylko przyciąga wzrok możliwościami oświetlenia RGB. Jej waga w połączeniu z gumowym antypoślizgowym spodem sprawia, że trzyma się ona każdej powierzchni i nie musimy się obawiać o przesunięcie, nawet w najbardziej intensywnych rozgrywkach. Rozmiar Fury Ultra jest jak dla mnie idealny, ponieważ daje możliwość regularnej zmiany pozycji ręki bez konieczności przesuwania podkładki. Jednak najlepszą cechą tej podkładki nie jest różnorodność oświetlenia, a powierzchnia z mikrofakturą. To dzięki niej odczucia podczas gry są jeszcze lepsze, a zoptymalizowana jest pod kątem szybkości i precyzji.