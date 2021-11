Zobacz, gdzie znajdują się statki kosmiczne. Interaktywna mapa od NASA!

Kosmos, jak i statki kosmiczne są bardzo fascynujące. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jakie z nich krążą po kosmosie, pomagając ludzkości rozwiązywać tajemnice otaczającej jej przestrzeni, to narzędzie od NASA wam w tym pomoże. Agencja Kosmiczna udostępniła Eyes on the Earth.

Eyes on the Earth publicznie dostępne

Kosmos to fascynujące miejsce, które skrywa za sobą miliony niewiadomych. Ludzkość próbuje odkryć jego tajemnice, a pomagają nam w tym statki kosmiczne. Pojazdy, które dryfują w przestrzeni kosmicznej, dostarczają naukowcom niezbędne dane na temat tego, co nas otacza. NASA, amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej od początku swojego istnienia wysłała już w kosmos setki pojazdów kosmicznych.

Przeczytaj także: Ile będzie kosztował NASA powrót ludzkości na Księżyc?

Zaawansowane technologicznie pojazdy kosmiczne krążą po kosmosie od kilkudziesięciu lat. NASA chcąc przybliżyć zwykłym ludziom kawałek swojej pracy, udostępniła do użytku publicznego narzędzie o nazwie Eyes on the Earth. Jest to narzędzie do trójwymiarowej wizualizacji położenia satelit NASA w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mają również możliwość zapoznania się z danymi, jakie dostarczają one naukowcom.

NASA przekazuje więcej informacji

Eyes on the Earth zostało wydane w nowej odsłonie i przekazuje ono zdecydowanie więcej informacji. Oprócz położenia satelit NASA krążących po kosmosie oraz danych, jakie przekazują one naukowcom, możemy również sprawdzić parametry życiowe danych planet. Interaktywna mapa kosmosu pozwala sprawdzić wilgotność gleby, poziom morza, czy ilość dwutlenku węgla na naszej planecie.

To nie wszystko, ponieważ udoskonalona mapa pozwala sprawdzić, to co dzieje się z naszą planetą po konkretnych wydarzeniach. W mapie możemy zobaczyć skutki, jakie wywołują wielkie pożary w północnej Kalifornii. Bez problemu możemy także śledzić prędkość wiatru podczas huraganów czy burz tropikalnych.

Wszystko, co może nam zaoferować udoskonalone narzędzie od NASA, znajdziecie pod tym linkiem!