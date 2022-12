ZUS zwraca pieniądze! Zobacz czy dostaniesz przelew w 2023!

W końcu jakaś pozytywna wiadomość związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Krótko mówiąc, ZUS zwraca pieniądze. A konkretniej, będzie zwracał. Zobacz, czy dostaniesz przelew w 2023 roku!

Jak jest z ZUS-em, każdy wie doskonale. Wcale nie będę ukrywał, że nie jestem przychylnie nastawiony do tej instytucji. Tym bardziej, że nowe składki ZUS na 2023 wyglądają „przerażająco” i niestety, w przyszłym roku każdy przedsiębiorca „odda” grubo ponad 2000 złotych. Wróćmy jednak do pozytywnych informacji związanych z tą instytucją. A mianowicie, część osób będzie mogła liczyć na zwrot i to nie małych pieniędzy. Chodzi o „Polski Ład„.

Zacznijmy od tego, ile pieniędzy zwróci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mowa o kwocie rzędu nawet 700 złotych, więc dla niektórych osób może to być naprawdę „fajny” zastrzyk gotówki. Abyście za szybko się nie cieszyli – chodzi o emerytów i rencistów. Zagłębiając się dalej w temat, mowa o osobach, które pobierają świadczenia powyżej 2500 złotych brutto. Mogą oni otrzymać do 700 złotych przy rozliczeniu na poprzedni rok. A to dlatego, że są oni zwolnieni z podatku.

Warto dodać, że aby „sprawnie” otrzymać zwrot od ZUS, warto szybko zaakceptować PIT za pośrednictwem strony podatki.gov.pl. Co ciekawe, emeryci i renciści mogą liczyć na wyższe emerytury w przyszłym roku. Jeśli chodzi o wskaźnik waloryzacji w 2023, ma on wynosić 113,8 %. Dodatkowo rząd planuje wprowadzenie gwarantowanej podwyżki o 250 złotych brutto.

