No i wylądował. To znaczy, przypłynął. A konkretnie przypłynęło 65 tys ton LNG na pokładzie gazowca Grażyna Gęsicka. To drugi statek z floty Grupy ORLEN. Gazowiec przypłynął z amerykańskiego terminala Freeport do Świnoujścia.

Wspomniany gazowiec Grażyna Gęsicka został stworzony w Hyundai Heavy Industries. Jest to stocznia zlokalizowana w koreańskim mieście Ulsan. Ma około 300 metrów i może pomieścić aż 105 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego w stanie lotnym. Jak twierdzi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN, własna flota to stabilność dostaw LNG do Polski. Nie sposób się nie zgodzić.

65 tys ton LNG w Polsce. Przypłynął gazowiec Grażyna Gęsicka

Co można powiedzieć o gazowcu przygotowanego przez firmę z Korei? Przede wszystkim właściciel chwali się, że jest on wyposażony w wiele rozwiązań, które mają na celu zwiększyć jego efektywność energetyczną oraz wpływ na środowisko naturalne. Podobno kadłub jak i śruba są zaprojektowane tak, aby redukować opory. A to oznacza, że obniża się poziom spalania podczas pracy.

Co ciekawe, gazowiec Grażyna Gęsicka ma również system ponownego skraplania. Co to za technologia? Ma ona pozwolić na odzyskanie gazu, który ulega odparowaniu podczas transportu. Mało tego, tak odzyskany baz może być używany jako paliwo do produkcji energii, która jest wykorzystywana jako zasilanie urządzeń na statku.

PKN ORLEN chwali się gazowcem Grażyna Gęsicka

Nowy statek we flocie największej w Polsce firmy może odbierać ładunki z tak naprawdę wszystkich terminali skraplających na świecie. A to oznacza, że Grupa Orlen może pochwalić się możliwością międzynarodowego handlu LNG. Warto jeszcze dodać, że wspomniana dostawa jest trzydziestą odebraną przez Grupę Orlen od początku tego roku oraz aż 236 od rozpoczęcia działalności gazoportu w Świnoujściu.

