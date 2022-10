AdBlock i inne tego typu programy będą bezużyteczne. Wiemy kiedy!

Jeśli korzystacie z programów blokujących reklamy typu AdBlock, to wkrótce przestaną one działać. Google planuje ukrócić działanie tych rozszerzeń w Chrome, a to wszystko za sprawą standardu Manifest V3.

Manifest V3 wkrótce nowym standardem

Manifest V3 ma być nowym standardem, który według zapewnień jest bezpieczniejszy, wydajniejszy i lepiej chroni prywatność użytkowników. O tym, że blokery reklam typu AdBlock wkrótce zakończą swój żywot, mówiło się już rok temu. Google podjęło w końcu radykalne kroki, które będą oznaczać koniec tego typu rozszerzeń.

W czerwcu 2023 roku w stabilnym wydaniu przeglądarki Google Chrome etapowo deweloper wyłączy obsługę rozszerzeń Manifest V2, z tego względu wszyscy deweloperzy, którzy tworzą rozszerzenia na przeglądarkę, muszą rozpocząć migrację na Manifest V3. Dzięki temu ich rozszerzenia dalej będą działać. Gorzej może być z blokerami reklam typu AdBlock.

Z blokerów reklam korzysta blisko połowa internautów!

AdBlock i inne tego typu programy będą bezużyteczne?

Google jest największym dostawcą reklam na całym świecie. Programy typu AdBlock wykorzystywane są przez blisko połowę wszystkich internautów. Omijanie czy blokowanie reklam nie jest dla Google czymś przyjemnym, ponieważ ograniczają one wyświetlenia, a co za tym idzie również dochody, które sięgają kilku miliardów rocznie.

Wraz z wprowadzeniem Manifest V3 działanie blokerów reklam może zostać bardzo mocno ograniczone. Co prawda będą one działać, jednak nie z taką skutecznością jak dotychczas. Już teraz w Chrome Web Store nie znajdziemy osobnej kategorii, która kierowałaby właśnie do tego typu rozszerzeń.

AdBlock wkrótce będzie bezużyteczny?

Czy nowy standard sprawi, że będziemy skazani na oglądanie reklam?

Źródło: Google