Antywirus Norton 360 recenzja (2023): Czy naprawdę warto?

Norton 360 to jeden z najpopularniejszych antywirusów, który zainstalowany jest na setkach tysięcy komputerów oraz urządzeń mobilnych na całym świecie.

Czy jednak jego popularność jest rzeczywiście zasłużona? Sprawdźmy, jakie funkcje oferuje antywirus Norton 360 i czy naprawdę warto w niego zainwestować.

Antywirus Norton 360 recenzja (2023).

Czy Norton 360 to dobry antywirus?

Jedną z najbardziej przydatnych funkcji, w które wyposażony jest antywirus Norton to firewall stworzony specjalnie z myślą o systemach Windows oraz macOS. Składają się na niego zaawansowane algorytmy, których zadaniem jest wykrywanie wszelkich możliwych zagrożeń pochodzących z sieci. Gdy takie podejrzane działania zostaną wykryte, firewall nie tylko informuje Cię o niebezpieczeństwie, ale i również całkowicie ochroni Twoje urządzenie przed zainfekowaniem wirusem bądź próbami uzyskania nieautoryzowanego dostępu.

Warto też mieć na uwadze, że zarówno firewall dla Windowsa i macOS jak i pozostałe typy ochrony (takie jak np. ochrona urządzeń mobilnych Android) wspierane są przez algorytmy uczenia maszynowego. Oznacza to, że antywirus niejako ciągle ewoluuje, ucząc się stale rozpoznawania nowych zagrożeń. Dzięki temu jesteś chroniony nawet przed najnowszym malware — w tym także przed niezwykle groźnym ransomware, blokującym dostęp do urządzenia do czasu zapłacenia cyberprzestępcom okupu.

Program antywirusowy Norton: nie tylko ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

Poza ochroną danych, jaką oferują funkcje Norton, jak choćby Norton Mobile Security do ochrony urządzeń mobilnych, Norton Antivirus może pochwalić się także szeregiem innych przydatnych funkcji. Wśród nich znajduje się między innymi opcja wykonania kopii zapasowych w chmurze Norton (tylko dostępne na Windows). To niezwykle przydatna funkcja, które może uratować Twoje bezcenne dane nie tylko w przypadku ataku hakerów, ale i również awarii dysku. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane dla firm — w przypadku niektórych przedsiębiorstw utrata danych może przecież mieć katastrofalne wręcz w skutkach konsekwencje.

Wśród dodatkowych cech przemawiających za tym softem jest również VPN Norton, czyli wirtualna sieć prywatna. To sprawdzony sposób na uzyskanie w pełni bezpiecznego oraz prywatnego połączenia – pakiet Norton zawiera algorytmy szyfrujące, dzięki którym chroniony będziesz przed śledzeniem Twoich ruchów w sieci. Dodatkowo odpowiednio dobierając kraj, w którym umiejscowiony jest serwer Secure VPN, z którego będziesz korzystał, będzie mógł pominąć blokady geolokalizacyjne.

Kolejnym przydatnym elementem wbudowany menedżer haseł Norton Password Manager. Możesz korzystać z niego zarówno do całkowicie bezpiecznego przechowywania wszystkich Twoich haseł oraz tworzenia silnych, trudnych do złamania haseł dla poszczególnych witryn i subskrypcji. Bezpieczeństwo Twoich plików może też wzmocnić narzędzie Norton o nazwie Norton Power Eraser, niedostępne w większość programów antywirusowych, za pomocą którego trwale usuniesz pliki zawierające wrażliwe dane. Jeszcze jedną istotną funkcją jest kontrola rodzicielska Norton (funkcje Norton Family), której towarzyszy wsparcie dla nauki online. Jeżeli jesteś rodzicem, którego dzieci uczestniczą regularnie w zajęciach online, z pewnością docenisz tę funkcję.

Program Norton 360 Deluxe, Standard, Premium i Platinum: czym różnią się te wersje?

Jak zapewne już się orientujesz, istnieje wiele powodów, dla których Norton to dla wielu najlepsze oprogramowanie antywirusowe. Przed jego zakupem warto mieć jednak na uwadze, że dostępny jest w kilku różnych wersjach różniących się od siebie ilością funkcji. Programy znajdujące się w ofercie Norton 360 dostępne są następujących wariantach subskrypcji:

Norton 360 Standard: to rozwiązanie stworzone z myślą o pojedynczym użytkowniku. Zawiera wszystkie formy zabezpieczeń powstrzymujące złośliwe oprogramowanie, przy okazji oferując możliwość tworzenie kopii zapasowych do 10 GB.

Antywirus Norton 360 recenzja (2023).

Norton 360 Deluxe: bardziej rozbudowana wersja niż Standard, zapewnia ochronę większej liczby urządzeń (np. pięć komputerów z systemem Windows) oraz poszerza zakres funkcji. Wśród nich znajduje się między innymi wspomniany menedżer haseł, VPN czy też kopia zapasowa sięgająca do 50 GB. Z tego względu Norton 360 Deluxe to znakomite rozwiązanie dla rodzin oraz małych firm.

Antywirus Norton 360 recenzja (2023).

Norton 360 Premium: opcja dla najbardziej wymagających — wszystkie opisane powyżej w niej funkcje dostępne są dla aż 10 urządzeń. Możesz również wykonać kopię zapasową o pojemności aż 75 GB.

Antywirus Norton 360 recenzja (2023).

Norton 360 Platinum: wariant oferujący do 100 GB przestrzeni na kopię zapasową, który zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym, monitorowanie Dark Webu, menedżera haseł, a także VPN, ochronę rodzicielską i rozwiązanie SafeCam chroniące kamerę internetową.

Antywirus Norton 360 recenzja (2023).

Dodajmy, że w przypadku Nortona 360 Standard, Deluxe oraz Premium oprócz standardowego okresu subskrypcji na 12 miesięcy istnieje również możliwość wybrania wariantu na 24 oraz 36 miesięcy. Jeśli chcesz wybrać dłuższą sukskrypcję – wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na karcie produktu w naszym sklepie.

Warto mieć przy tym na uwadze, że eksperci Norton zadbali, by, niezależnie od wybranej wersji Norton Antywirus, instalacja programu na urządzenia mobilne bądź systemie Windows czy komputerach Mac była prosta nawet dla niedoświadczonego użytkownika. Uzyskujesz więc kompleksową ochronę przed atakami i złośliwym oprogramowaniem oraz dodatkowe funkcje takie jak program Secure VPN, czy ochronę kamerki internetowej dostępne z poziomu przystępnego, intuicyjnego interfejsu.

Biorąc pod uwagę, że Norton oferuje również naprawdę rozbudowane funkcje ochrony takie jak ochrona karty kredytowej zapewniające bezpieczeństwo transakcji online, algorytmy pozwalające bezpiecznie przeglądać internet nawet w publicznej sieci czy też skanowanie niestandardowe, umożliwiające wykrycie nawet najlepiej zamaskowanych wewnątrz systemu Windows złośliwych programów – możemy uznać, że firma Norton oferuje naprawdę dobry antywirus. Jeden z najlepszych na rynku! Dodajmy do tego współpracę z systemem Android i systemem iOS i obsługę sieci VPN, a wyklaruje nam się obraz naprawdę wszechstronnego oprogramowania antywirusowego.

Dodamy tylko, że oprogramowanie antywirusowe Norton można również kupić m.in. za pośrednictwem Allegro.

Antywirus Norton 360 recenzja (2023).

Sprawdź również: chcieli mnie oszukać! Mówili, że mam do odebrania 50 tysięcy złotych!