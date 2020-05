Apple iPhone 12 i iPhone 12 Pro – znamy wiele szczegółów

Od jakiegoś czasu pojawia się coraz więcej informacji na temat Apple iPhone 12 i iPhone 12 Pro. Oczywiście mogą to być spekulacje i plotki, jednak zapewne większość z nich się sprawdzi. Niestety, uważam, że przez takie przecieki dreszczyk emocji związany z premierą najnowszych produktów Apple gdzieś nam ucieka. Dlatego już w tytule napisałem, że wcale mnie to nie cieszy. Chociaż z drugiej strony, jeśli te wszystkie dane się sprawdzą być może i ja stanę się posiadaczem dwunastki.

Nie wiem czy mogę nazwać się fanem Apple, pomimo, że kilka urządzeń tej marki posiadałem. W pewnym momencie, a konkretnie podczas korzystania z iPhone 7 zauważyłem, że firma zostaje w tyle, bowiem tacy producenci jak Samsung, czy Huawei wyprzedzają ją pod względem rozwiązań technicznych, ale również i w kwestii wizualnej. Dla osób, dla których posiadanie iPhone to priorytet mogą zdziwić się, ale „siódemkę” schowałem do pudełka, by przesiąść się na Honor View 20. Dopiero rendery Apple iPhone 12 i iPhone 12 Pro, które pojawiły się jakiś czas temu sprawiły, że ponownie zacząłem się interesować tym smartfonem. Nawet nie chodzi o specyfikację, a wygląd nawiązujący do „czwórki” i „piątki”, którą bardzo lubiłem. Być może brakowało mi innowacji i wizji, którą „dawał nam” Steve Jobs, a której zabrakło, gdy firmą zaczął zarządzać Tim Cook?

Premiera Apple iPhone 12 i iPhone 12 Pro za kilka miesięcy, a my wiemy już sporo na ich temat

Jeszcze kilka miesięcy musimy poczekać, by ujrzeć najnowszy smartfon z nadgryzionym jabłkiem w logo. Wiele informacji wskazuje na to, że pojawią się aż cztery wersje „dwunastki”. Domyślam się, że ma to na celu usunięcie z oferty wszystkich modeli, oprócz iPhone SE (2020). Miłą wiadomością jest to, że design ma nawiązywać do starszych smartfonów, a więc „czwórki” i „piątki”. Oprócz tego, iPhone 12 ma być wyposażony w modem 5G, mniejszy notch, aparat z LiDAR. Według plotek każdy z nich ma posiadać ekran OLED.

Skąd to wszystko wiemy?

Autorem tych informacji jest Jon Prosser, analityk nowych technologii, autor kanału Front Page Tech. Czy jest on wiarygodnym źródłem? Wiele wskazuje na to, że tak. Jon sugeruje, że pojawią się dwa iPhone 12 oraz dwa 12 Pro. Mają się różnić przede wszystkim ekranami, a także, co nikogo nie powinno zdziwić specyfikacją techniczną. Uważam, że usunięcie wszystkich pozostałych modeli z oferty, oczywiście pomijając iPhone SE (2020) byłoby bardzo rozsądną decyzją, bowiem ułatwiłoby to klientom wybór odpowiedniego smartfona – według osobistych preferencji. Warto przypomnieć, że problem ten jest już w przypadku Apple doskonale znany w kwestii notebooków, gdzie w ofercie mieliśmy MacBooka, MacBooka Air i Pro. Ten pierwszy nie jest już sprzedawany. Być może przez to, że firma zachęca do zakupu tabletu z dodatkową klawiaturą.

Co wiemy o Apple iPhone 12 i iPhone 12 Pro?

Sprawdźmy, czym będą cechować się nowe modele. Przede wszystkim podstawowy, a więc iPhone 12 ma być wyposażony w całkiem niewielki, jak na dzisiejsze standardy ekran o przekątnej 5,4-cala. Wyświetlacz OLED Super Retina ma produkować BOE. Oprócz tego znajdziemy procesor A14 i 4 GB pamięci RAM. Obudowa (mam nadzieję, że podobna do iPhone 4 i 5) ma zostać wykonana z aluminium. W kwestii aparatu wiemy tylko tyle, że „dwunastka” ma być wyposażona w dwa obiektywy. Kolejny model, a więc iPhone 12 Max ma posiadać większy, 6,1-calowy ekran. Większych zmian w porównaniu do mniejszej wersji raczej nie ujrzymy. Ciekawie wygląda iPhone 12 Pro, który ma posiadać 6,1-calowy ekran OLED Super Retina XDR, którego producentem jest Samsung. Ma on wspierać ProMotion, 10-bit głębię kolorów, a także podobno cechować się będzie odświeżaniem na poziomie 120 Hz. W porównaniu do podstawowych „dwunastek” mamy tutaj dostać 6 GB pamięci RAM, trzy obiektywy oraz system LiDAR. Największy ze smartfonów, a więc iPhone 12 Pro Max ma być wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz. Pod względem podzespołów ma być taki sam, jak 12 Pro.

Ile będzie kosztował Apple iPhone 12 i iPhone 12 Pro?

Jeśli wierzyć w przecieki, jakie serwuje nam Jon Prosser możemy spodziewać się w miarę atrakcyjnych cen. Jak na tego producenta rzecz jasna. Apple iPhone 12 z dyskiem 128 GB ma kosztować 649 dolarów, natomiast z magazynem o pojemności 256 GB 749 dolarów. Z kolei model iPhone 12 Max (ten z większym ekranem) wyceniono na 749 dolarów w wersji z dyskiem 128 GB i 849 dolarów za smartfon z dyskiem 256 GB. Wygląda to więc całkiem ciekawie. Oczywiste jest to, że wersje Pro będą droższe. Cena startować będzie od 999 dolarów za wersję iPhone 12 Pro z dyskiem 128 GB. Z kolei model z nośnikiem o pojemności 256 GB kosztować będzie 1099 dolarów. Ma pojawić się również wersja 512 GB, która podobno wyceniona zostanie na 1299 dolarów. W przypadku wersji z dużym ekranem mówimy o kwotach rzędu 1099, 1199 i 1399 dolarów. Oczywiście za wersje odpowiednio: 128, 256 i 512 GB. Co sądzicie o tych cenach?