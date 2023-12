Apple TV+ za darmo na 2 miesiące. Jak odebrać?

Gigant z Cupertino wystartował z promocją związaną z premierą najnowszego filmu pod tytułem “Plan wycieczki”, w którym główną odgrywa Mark Wahlberg. Z tej okazji nowi lub powracający użytkownicy mogą odebrać Apple TV+ za darmo na dwa miesiące! Jak to zrobić?

Apple TV+ za darmo na dwa miesiące

“Plan wycieczki” to komediowy film akcji, który miał swoją premierę kilka dni temu. Główną postać gra tutaj znany i lubiany aktor Mark Wahlberg, który wciela się w oddanego ojca, wzorowego męża i niezwykle efektywnego sprzedawcę samochodów. Ma on jednak przeszłość, o której nie mówi – jest byłym zabójcą, a teraz jego przeszłość postanawia go dopaść.

W związku z premierą najnowszej produkcji Apple postanowiło uruchomić promocję, z której skorzystają nowi, jak i powracający użytkownicy. Teraz można odebrać Apple TV+ za darmo, z którego będziemy mogli korzystać przez dwa kolejne miesiące. Jak to zrobić?

Jak skorzystać z promocji?

Aby odebrać Apple TV+ za darmo, musimy udać się na stronę promocji, którą znajdziecie pod tym linkiem. Kolejne kroki są bardzo proste – po kliknięciu akceptacji będziemy musieli zalogować się na nasze konto iCloud, a jeśli nie posiadamy takowego konta, w prosty sposób możemy je stworzyć. Wystarczy kliknąć “Utwórz nowy Apple ID”.

Po tych krokach pojawi nam się nowe okno, które informuje nas o szczegółach subskrypcji i zdradza, że po zakończeniu okresu promocyjnego, Apple TV+ będzie kosztować nas 34,99 zł za miesiąc. Pokazany zostanie dzień, w którym płatna subskrypcja zacznie obowiązywać.

Jeśli macie tendencje do zapominania o takich rzeczach, możecie od razu ją anulować, a dwa darmowe miesiące i tak będą aktywne. Po prostu po ukończeniu promocji Apple nie pobierze wam pieniędzy z konta. Wystarczy wejść w zakładkę “Zarządzaj”, a następie “Subskrypcję” i tak ją anulować.

